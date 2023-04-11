Список не полный и будет пополняться со временем

Аналитики полагают, что 2023 год будет трудным как для производителей компьютерных комплектующих, так и для компаний, занимающихся выпуском смартфонов. В целом рынок полупроводников снова штормит, но на этот раз вместо повышенного спроса наблюдается падение интереса со стороны пользователей. За годы пандемии сотни миллионов людей купили себе дорогостоящие новинки, а состояние экономики во многих странах не благоприятствует к тому, чтобы выкладывать несколько тысяч долларов за ноутбук или менять мобильный телефон. Аналитики пока не готовы говорить о долговременных последствиях происходящих глобальных событий, поскольку никто не знает, к чему на этот раз приведёт противостояние Востока и Запада.

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И всё же, миллионы смартфонов сойдут с конвейера, а сотни миллионов находятся на руках у обычных пользователей. Ну а поскольку многие сознательно отказываются менять трубку в ближайшие годы, то особую важность приобретает техническая поддержка со стороны производителя. Нет никаких сомнений, что для гигантов намного выгоднее продать смартфон и забыть о нём навсегда, вот только рынок так не работает. Пользователи видят отношение к себе со стороны крупных компаний и могут в следующий раз сделать другой выбор, что негативным образом отразится на доходах того или иного производителя. В итоге мы видим различные тактики, позволяющие не только привлечь новых клиентов, но и удержать уже существующих. Например, Apple заходит с козырей. Все вокруг знают о невероятной силе бренда яблочной компании, а фанаты подобной продукции и вовсе уверены, что у них в руках находится самое совершенное устройство на рынке.

Вы удивитесь, но есть вполне конкретные причины, позволяющие даже владельцам вышедших несколько лет назад аппаратов считать их актуальными. Прежде всего стоит назвать высокую скорость работы мобильных телефонов Apple даже 3-летней давности, что достигается путём оптимизации приложений и установки единых требований к разработчикам. Ну и не стоит забывать о том, что iOS лишена кастомных оболочек и выпускается централизованно. Она рассылается 1 раз в год на все актуальные устройства, ну а таковыми считаются все аппараты, выпущенные не более пяти лет назад. Например, в 2023 году новая прошивка уже не светит iPhone 8, но даже после этого телефон продолжит какое-то время получать обновления безопасности. У Apple есть и другие преимущества, но в данном случае и перечисленных достаточно.

Что до Samsung, то в последнее время сила бренда южнокорейской компании меркнет. Флагманы перестали греметь по всей планете, цены на подобные смартфоны давно сравнялись с аналогами от Apple, ну а сами аппараты лишены того волшебного ореола, который есть у яблочного бренда. Неудивительно, что по итогам первого квартала текущего года в целом ряде стран Samsung уступила Apple первое место по количеству отгруженной продукции. Что до отношения к прошивкам, то здесь южнокорейская компания ничем не лучше той же Xiaomi. Китайская компания закрепилась на третьей позиции и пытается привлечь внимание потенциальных покупателей за счёт выгодной стоимости популярных серий, но не спешит увеличивать срок технической поддержки. Фактически, серия Redmi Note остаётся актуальной 2-3 года, тогда как менее дорогая Redmi получает в лучшем случае 2 прошивки и одну операционную систему. У Xiaomi есть флагманы в нескольких линейках, поэтому жизненный цикл там сильно отличается. Ну а традиционные представители серии Mi, как правило, обновляются 3 года.

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На самом деле 3 года выхода прошивки – это не так уж и плохо, ну а сегодня мы предлагаем вам изучить смартфоны, которые уже получили MIUI 14 на базе Android 13. Речь идёт исключительно о российской версии, которая должна прилететь в автоматическом режиме. Если у вас на руках есть смартфон этой китайской компании, обязательно убедитесь в том, есть ли он в списке. Если нашли, то всё в полном порядке, ведь прошивка обеспечивает высокую безопасность от взлома и попадания вредоносных объектов. Ну а если вашего мобильника нет в перечне, то самое время задуматься о покупке чего-то более нового. Помните, список не финальный, а значит будет пополняться в будущем. Пока же ситуация такова, что всего 29 смартфонов получили финальную версию MIUI 14.

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