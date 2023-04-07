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17 апреля Илон Маск отправит первый в истории человечества космический корабль на орбиту Марса
На этот раз внутри Starship не будет людей, а от успеха миссия зависит судьба колонизации Марса
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Как стало известно, уже совсем скоро Илон Маск намерен осуществить первый орбитальный полёт своего марсианского корабля Starship. Точная дата названа, а представители SpaceX уверяют, что все необходимые тесты уже проведены, а межплатный корабль находится в состоянии полной готовности. Это знаменательное событие станет первым полётом космического корабля, созданного частной компанией, на орбиту Марса. Специалисты компании SpaceX сообщают, что орбитальный полет марсианского корабля может быть отложен на некоторое время в зависимости от ряда факторов. Компания заявила, что цель полёта заключается в том, чтобы проверить работоспособность корабля в условиях космической орбиты Марса и определить возможности его дальнейшего использования в качестве марсианской транспортной системы. Starship имеет в длину около 50 метров и вес около 120 тонн. Он способен перевезти на борту до 100 человек и крупногабаритный груз. Корабль оснащён новой системой энергоснабжения на основе солнечной энергии и возможностью перезарядки энергии в полёте.

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Орбитальный полёт марсианского корабля компании SpaceX будет проводиться с помощью мощной ракеты-носителя Falcon Heavy, которая разработана для перевозки тяжёлых грузов на орбиту Земли и за её пределами. Илон Маск не раз заявлял о том, что ракета имеет высокую надёжность и производительность, что обеспечивает успешное выполнение задач. Напомним, в прошлом году SpaceX запустила на орбиту Земли многоразовую космическую ракету Falcon 9 и две космические капсулы Crew Dragon, которые были созданы для транспортировки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). После успешных испытаний эти капсулы были использованы для перевозки экипажа на МКС в рамках первых коммерческих космических полётов в истории. Миссия на Марс является одной из главных задач компании SpaceX. Илон Маск неоднократно заявлял, что одна из его главных целей состоит в колонизации Марса и создании условий для долгосрочного проживания людей на этой планете. Для этого необходимо разработать марсианскую транспортную систему, которая будет способна перевозить людей и грузы на Марс и обратно.

Учёные полагают, что орбитальный полёт марсианского корабля компании SpaceX станет первым шагом к покорению Красной планеты не только с помощью роботов, но отправки живых исследователей. Полёт также позволит проверить работоспособность Starship в реальных условиях космической орбиты Марса и оценить возможности его использования для транспортировки грузов и людей на Марс. Кроме того, орбитальный запуск Starship может стать важным этапом в развитии коммерческих межпланетных перелётов. Корабль оснащён современным оборудованием для научных исследований, которое позволит провести ряд экспериментов и изучить различные аспекты Марса, такие как атмосфера, геология и климат. Однако, несмотря на все перспективы, проект марсианского корабля компании SpaceX вызывает некоторые опасения и сомнения среди научного сообщества. Предполагается, что полёт может быть слишком рискованным и дорогостоящим, а также иметь негативное воздействие на экосистему Марса. Кроме того, многие специалисты и космические агентства считают, что для успешной колонизации Марса необходима более широкая международная координация и сотрудничество. В любом случае, запланированный орбитальный полёт марсианского корабля компании SpaceX будет важным событием в истории космических исследований. Он может стать первым шагом на пути к освоению Марса и созданию условий для долгосрочного проживания людей на этой планете.

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Согласно информации, предоставленной Федеральным авиационным управление США (FAA), старт намечен на 17 апреля. Исторический полёт будет осуществлён с материнского космодрома SpaceX, расположенного в Бока-Чика (Техас). От того, будет ли миссия успешной, зависят дальнейшие исследования космоса. Неудача можно на многие годы отбить у Илона Маска интерес к межпланетным перелётам. При этом стоит учитывать, что Starship остаётся тёмной лошадкой, поскольку полётов этого корабля мы ещё не видели. Разгонный потенциал обеспечивается сразу 33-мя двигателями Raptor, вот только агрегаты ранее не славились надёжностью, постоянно взрываясь во время тестовых испытаний. 

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#илон маск #космос #starship
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