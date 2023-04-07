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ИИ назвал Билла Гейтса виновным в сокращении населения Земли с помощью чипов и вакцин COVID-19
ИИ Bard верит в то, что именно Билл Гейтс и другие миллиардеры стоят за тотальной чисткой человечества
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Многие эксперты полагают, что темпы разработки технологий на базе искусственного интеллекта выглядят не только пугающе, но и могут свидетельствовать о том, что человечество всё больше зависит от умных машин. Обеспокоенность выражают сотни учёных и общественных деятелей по всему миру, а одним из наиболее влиятельных бизнесменов, опасающимся восстания ИИ, считается Илон Маск. Миллиардер даже написал запрос ведущим разработчикам с просьбой ровно на 6 месяцев приостановить свою деятельность, позволив специалистам оценить риски для человечества. Похоже, никто останавливаться не намерен, а всему миной обычная жадность. NVIDIA отгружает сотни тысяч графических чипов, зарабатывая миллиарды долларов, а разработчики программного обеспечения опасаются конкурентов, ведь сегодня ставки очень высоки. Есть сразу несколько популярных ИИ, которые стали доступны обычным пользователям в виде чат-ботов. Первым появился ChatGPT от OpenAI, но Google тут же выпустила собственный аналог Bard.

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Есть разработки и у китайских компаний, но это только вершина айсберга, ведь самые продвинутые технологии доступны единицам. Но даже тот инструментарий, который доступен пользователям, наталкивает на неожиданные выводы. Любопытный эксперимент провели авторы NewsGard, которые решили подискутировать с чат-ботом от Корпорации «добра» на тему реальности тех или иных теорий заговора. Идея состояла в том, чтобы ИИ придумал несколько конспирологических теорий заговоров, по типу тех, что можно встретить на просторах интернета. Чат-бот выдал 13 абзацев, некоторые их которых удивили экспертов, изначально не ставивших планов добиться значимых результатов. Выяснилось, что Bard уверен в том, что некая группировка людей под руководством политиков и миллиардеров уже достаточно давно проводит сокращение численности населения. Делается это различными методами, ну а среди участников ИИ назвал старину Билла Гейтса. Напомним, основатель Microsoft не только стоял у истоков того, что мы называем операционной системой, но и был в числе людей, которые придумали массовую слежку за пользователями. С лёгкой руки Билла Гейтса в Windows появилась таргетированная реклама, а сегодня ОС не только отслеживает, но и документирует действия пользователя. 

Bard уверяет, что сильные мира сего ведут против человечества подрывную деятельность, а эксперты заметили сходство выдвинутой машиной теории с так называемым планом «золотого миллиарда». Подробности вы можете почитать в интернете, но суть в том, что ИИ вызвал опасения экспертов, ну а аналитики NewsGuard продолжили свои эксперименты. Так, они попросили машину дать свои комментарии относительно ложности или реальности 100 самых распространённых теорий заговора. Как оказалось, ИИ посчитал надуманными только 24, тогда как 76 оказались слишком реальными, а в итоге Bard не решился высказать своё мнение на эту тему. Аналитики полагают, что искусственный интеллект пришёл к выводу, что в указанных теориях слишком много правдивых нарративов, поэтому предпочёл не комментировать, поскольку это во многом нарушает запрограммированные алгоритмы. В число указанных выше 76 попали теории о вакцинации и чипирования со стороны того же Билла Гейтса, а сам Bard уверяет, что миллиардер со своей женой Мелиндой используют деньги и власть для того, чтобы раз и навсегда изменить глобальное устройство нашего мира. Конечным результатом станет бесправие обычных людей и полный контроль со стороны правящих элит.

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К слову, это не первая попытка NewsGuard провести опрос ИИ на предмет конспирологии. Так, ранее аналитики выяснили, что ChatGPT-3.5 верит в 80% теорий заговоров, тогда как более продвинутая нейросеть на базе GPT 4 и вовсе считает достоверными все 100% предположений. В недавнем отчёте представители NewsGuard отметили, что обновлённая версия ChatGPT от OpenAI на базе GPT 4 крайне опасна для обычных пользователей. Дело в том, что ИИ формулирует огромное количество ложной информации. Попробуйте попросить чат-бот написать материал по этой ссылке. Вы удивитесь, но он не скажет ни слова о Билле Гейтсе и теориях заговора. Вместо этого он начнёт придумывать какие-то глупости. При этом любые попытки заставить его рассуждать на спорные темы, связанные с национальными интересами США, тут же приведут к тому, что он будет генерировать ложный контент. 

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#технологии #chatgpt #bard
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