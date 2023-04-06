Der Spiegel: Берлин забыл уроки истории и уже давно переступил «красную» линию в поддержке Украины

Сегодня геополитическая ситуация настолько сложна, что разобраться в ней бывает непросто даже аналитиком со стажем, которые следят за событиями на мировой карте десятилетиями. Обстановка быстро меняется, а ключевых игроков стало значительно больше, чем было 100 лет назад. Эксперты отмечают, что существует альянс стран НАТО, с центром принятия решений в США. При этом Европа пытается демонстрировать некую самостоятельность, но делает это неуклюже, а в итоге всё равно выполняет указания из-за океана. Сильной позицией обладают Россия, Китай и Индия, а также несколько других игроков в регионе. Не стоит сбрасывать со счетов и Японию. В последнее время страна Восходящего Солнца не демонстрирует самостоятельной политики, но это не мешает местным элитам иметь собственные интересы. Огромным влиянием пользуются Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. В регионе есть ещё несколько игроков поменьше, но в данном случае на первое место выходит экономический фактор, поскольку нефть продолжает пользоваться высоким спросом, а перепады котировок оказывают давление на все мировые валюты. В последнее время всё громче о себе заявляют страны Южной Америки, а также Турция. Последняя пытается взять контроль над всем регионом, но встречает сопротивление соседних стран, включая Сирию и Иран. Кстати, исламское государство набирает силу и становится всё более опасным для мировой гегемонии США. Есть ещё игроки поменьше, типа Израиля и Северной Кореи, а в итоге международные отношения пестрят политическими и военными блоками, что вынуждает искать союзников в самых неожиданных местах.

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К примеру, ещё 20 лет назад Китай считался союзником США, 10 лет назад о напряжённости в отношениях никто и не помышлял, а сегодня американские элиты прямого говорят о том, что война между странами может стать реальностью. Иран становится всё более явным союзником России, а страны Персидского залива демонстрируют всё более явные намерения избавиться от влияния США на регион. Чего только стоит недавнее соглашение стран ОПЕК, принявших решение сократить добычу нефти. Ну а Китай играет в двойную игру. Сегодня состоялся пышный приём президента Франции и Урсулы фон дер Ляйен в Пенике. Казалось бы, в Поднебесной должны были бы призвать Европу к ответу, поскольку местные политики за последние месяцы сделали целый ряд провокационных заявлений. Вот только в Китае играет Марсельеза, а вечно злая и депрессивная Урсула фон дер Ляйен улыбается. Перекраивается и сырьевая карта мира. Так, Евросоюз запретил себе напрямую брать чёрное золото в России, а вместо этого покупает эту же нефть у посредников, но дороже. В итоге теряет не только Старый свет, но и Россия, тогда как Индия получает дополнительные инвестиции. После уничтожения Северных потоков Германия оказалась в сложном положении, поскольку США и Норвегия не в состоянии обеспечить ЕС газом. Если внимательно почитать прессу, то можно заметить, что сегодня Европа закупает сжиженный газ из РФ в огромных масштабах.

Пока закупает, ведь ястребы из Вашингтона требуют установить запрет на импорт СПГ из России. Скромные потуги играть в политику предпринимает Германия. В последние годы голоса из этой страны стали почти неслышны, а по большей части раздаются русофобские призывы, авторы которых сколотили себе политический вес на ненависти к России. В Der Spiegel пишут, что Берлин забыл уроки истории, поскольку повторяет те же ошибки, что и нацистская Германия. Вот только от былой мощи бундесвера не осталось и следа. Попытки наладить производство военной техники пока тонут в бюрократической трясине, а острая нехватка энергоносителей сковывает промышленности руки. В Германии регулярно проходят митинги с призывами остановить поставки оружия Украине, но власти пока делают вид, что ничего не видят. Ну а более разумные политики постоянно говорят о так называемой красной линии, которую ни в коем случае нельзя переходить, поскольку это прямой путь к мировой войне. Сегодня своим мнением на этот счёт поделился министр экономик ФРГ Роберт Хабек.

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По мнению вице-канцлера Германии, поставки оружия, а также обучение украинских солдат – это так называемая сбалансированная помощь, на которую страна имеет право согласно всем международным соглашениям. При этом сегодня важно не перегнуть палку, ну а на вопрос ведущих радиоэфира Deutschlandfunk о красной линии, Роберт Хабек ответил, что Германия будет считаться участником боевых действий только в том случае, если введёт свои войска в Украину. Всё остальное ничем не грозит обычным немцам. Напомним, министр недавно посещал Киев, ну а радиослушателям он заявил, что пока НАТО и Германия не планирует поставлять Украине истребители.