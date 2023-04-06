Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Министр экономики ФРГ обозначил «красную» линию в отношение РФ, которую страна не станет переступать
Der Spiegel: Берлин забыл уроки истории и уже давно переступил «красную» линию в поддержке Украины
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Сегодня геополитическая ситуация настолько сложна, что разобраться в ней бывает непросто даже аналитиком со стажем, которые следят за событиями на мировой карте десятилетиями. Обстановка быстро меняется, а ключевых игроков стало значительно больше, чем было 100 лет назад. Эксперты отмечают, что существует альянс стран НАТО, с центром принятия решений в США. При этом Европа пытается демонстрировать некую самостоятельность, но делает это неуклюже, а в итоге всё равно выполняет указания из-за океана. Сильной позицией обладают Россия, Китай и Индия, а также несколько других игроков в регионе. Не стоит сбрасывать со счетов и Японию. В последнее время страна Восходящего Солнца не демонстрирует самостоятельной политики, но это не мешает местным элитам иметь собственные интересы. Огромным влиянием пользуются Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. В регионе есть ещё несколько игроков поменьше, но в данном случае на первое место выходит экономический фактор, поскольку нефть продолжает пользоваться высоким спросом, а перепады котировок оказывают давление на все мировые валюты. В последнее время всё громче о себе заявляют страны Южной Америки, а также Турция. Последняя пытается взять контроль над всем регионом, но встречает сопротивление соседних стран, включая Сирию и Иран. Кстати, исламское государство набирает силу и становится всё более опасным для мировой гегемонии США. Есть ещё игроки поменьше, типа Израиля и Северной Кореи, а в итоге международные отношения пестрят политическими и военными блоками, что вынуждает искать союзников в самых неожиданных местах. 

реклама

К примеру, ещё 20 лет назад Китай считался союзником США, 10 лет назад о напряжённости в отношениях никто и не помышлял, а сегодня американские элиты прямого говорят о том, что война между странами может стать реальностью. Иран становится всё более явным союзником России, а страны Персидского залива демонстрируют всё более явные намерения избавиться от влияния США на регион. Чего только стоит недавнее соглашение стран ОПЕК, принявших решение сократить добычу нефти. Ну а Китай играет в двойную игру. Сегодня состоялся пышный приём президента Франции и Урсулы фон дер Ляйен в Пенике. Казалось бы, в Поднебесной должны были бы призвать Европу к ответу, поскольку местные политики за последние месяцы сделали целый ряд провокационных заявлений. Вот только в Китае играет Марсельеза, а вечно злая и депрессивная Урсула фон дер Ляйен улыбается. Перекраивается и сырьевая карта мира. Так, Евросоюз запретил себе напрямую брать чёрное золото в России, а вместо этого покупает эту же нефть у посредников, но дороже. В итоге теряет не только Старый свет, но и Россия, тогда как Индия получает дополнительные инвестиции. После уничтожения Северных потоков Германия оказалась в сложном положении, поскольку США и Норвегия не в состоянии обеспечить ЕС газом. Если внимательно почитать прессу, то можно заметить, что сегодня Европа закупает сжиженный газ из РФ в огромных масштабах. 

Пока закупает, ведь ястребы из Вашингтона требуют установить запрет на импорт СПГ из России. Скромные потуги играть в политику предпринимает Германия. В последние годы голоса из этой страны стали почти неслышны, а по большей части раздаются русофобские призывы, авторы которых сколотили себе политический вес на ненависти к России. В Der Spiegel пишут, что Берлин забыл уроки истории, поскольку повторяет те же ошибки, что и нацистская Германия. Вот только от былой мощи бундесвера не осталось и следа. Попытки наладить производство военной техники пока тонут в бюрократической трясине, а острая нехватка энергоносителей сковывает промышленности руки. В Германии регулярно проходят митинги с призывами остановить поставки оружия Украине, но власти пока делают вид, что ничего не видят. Ну а более разумные политики постоянно говорят о так называемой красной линии, которую ни в коем случае нельзя переходить, поскольку это прямой путь к мировой войне. Сегодня своим мнением на этот счёт поделился министр экономик ФРГ Роберт Хабек.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

По мнению вице-канцлера Германии, поставки оружия, а также обучение украинских солдат – это так называемая сбалансированная помощь, на которую страна имеет право согласно всем международным соглашениям. При этом сегодня важно не перегнуть палку, ну а на вопрос ведущих радиоэфира Deutschlandfunk о красной линии, Роберт Хабек ответил, что Германия будет считаться участником боевых действий только в том случае, если введёт свои войска в Украину. Всё остальное ничем не грозит обычным немцам. Напомним, министр недавно посещал Киев, ну а радиослушателям он заявил, что пока НАТО и Германия не планирует поставлять Украине истребители.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Куда пойдут бойцы ЧВК «Вагнер» после взятия Бахмута – аналитики OSW назвали предполагаемые цели
Захарова назвала слова Макрона о «российских сообщниках» угрозой и шантажом суверенных стран
В США создают самолёт Судного дня для эвакуации президента в случае начала ядерного противостояния
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские бойцы начали покидать Бахмут из-за угрозы полного окружения и ввода новых групп "Вагнера"
10
Представлена электронная книга Kobo Elipsa 2E с магнитным стилусом
+
Украинские инженеры превращают Leopard-2А4 во Франкенштейна – зачем на танк ставят советскую броню
8
В Бахмуте из-за плотного артиллерийского огня ЧВК "Вагнер" бойцы ВСУ вынуждены скрываться в подвалах
2
3 непопулярные видеокарты, которые быстрее, дешевле и выгоднее аналогов NVIDIA в магазинах РФ
11
Западные СМИ публикуют статьи против поставки кластерных бомб Украине
+
Встреча Сальмана и Сиси показала, что Саудовская Аравия претендует на звание центра силы
1
Шольца обвиняют в налоговом мошенничестве на сумму 30 миллиардов евро
2
Минобороны России модернизирует свои системы ПВО и ПРО до конца 2023 года
+
Высокоточные удары российских военных нарушили производство оружия и снабжение ВСУ
+
Старые модели iPhone и iPad могут потерять доступ к важным сервисам
1
Cisco утилизировала компьютерной техники на 2 000 000 000р, не желая продавать её покупателям в РФ
6
Украина получит 14 польских МиГов, но только не прошедших процесс модернизации по стандартам НАТО
2
Бахмутский гарнизон ВСУ может попасть в два котла в течение трёх-четырёх недель
3
Пользователи Twitter не разделили мнение Борреля о необходимости продолжения «наказания» России
1
ASUS против Palit – стоит ли переплачивать за брендовую видеокарту GeForce RTX 4070 Ti 35 000 рублей
8
Французский бизнесмен обогнал Илона Маска в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes
+
На Пасху в Германии пройдут шествия в поддержку мирного урегулирования конфликта на Украине
4
У Зеленского заявили, при каких обстоятельствах Украина готова к переговорам с Россией по Крыму
8
Ryzen 8000 может показать прирост 20-25% относительно Ryzen 7000
5

Популярные статьи

Цена Ryzen 5 5600 упала до минимума — собираем оптимальный компьютер для новых игр 2023 года
28
Почему Linux — лучшая операционная система, которая должна заменить Windows
255
"Солнцепеки" ВДВ испепелили опорные пункты боевиков под Кременной и Угледаром
11
Заработок в Steam, как пассивный доход для начинающих
17
"Симулятор Побега от Военкомата" - обзор шедевральной игры от одного разработчика
26
4 советских фильма, получившие премию Оскар
6
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
60
Небольшой обзор 2,5" SSD накопителя Team Group GX2 (T253X2128G0C101) объемом 128 Гб
4
Готовимся к крупной весенней распродаже на консолях Xbox
+
В США создают самолёт Судного дня для эвакуации президента в случае начала ядерного противостояния
10

Сейчас обсуждают

Олег Власов
16:19
Содом должен быть разрушен.Только Т.Карлсона жаль-обьективный ведущий,он не делает реверансов в сторону России,обнажает все недостатки страны-террориста пендостана.
Самый популярный ведущий в истории США заявил, что его страна не переживет схватку с Россией
REY_B_
16:17
Упрощённая, удешевлённая и уменьшенная версия F-35. Это уже само по себе характеризует.
Новый южнокорейский истребитель KF-21 успешно прошёл первую серию испытаний вооружения
Надежда Непша
16:14
Видио смотреть то страшно, не то что рядом находиться. Заживо жарит.
"Солнцепеки" ВДВ испепелили опорные пункты боевиков под Кременной и Угледаром
Лаврентий Коноплёв
16:09
https://t.me/antifishechki/70712
Макрон призвал Си Цзиньпина помочь вернуть Россию за стол переговоров
FelsheR-BAN100707
16:04
Или очень маленькая, Варшава если кто-то в польше забыл - тоже русский город!)))
Зеленский: Между Польшей и Украиной не будет границ
dagnoparte
15:59
Хабек детский сказочник, т.е. если он подобное заявляет, то это значит что 100% немецкие наёмники появятся на территории бывшей украины.
Вице-канцлер Германии исключил появление немецких войск на Украине
Виталий Евченко
15:58
Убедился ?
Украинские бойцы начали покидать Бахмут из-за угрозы полного окружения и ввода новых групп "Вагнера"
Виталий Евченко
15:57
Украинские бойцы начали покидать Бахмут из-за угрозы полного окружения и ввода новых групп "Вагнера"
Николай Тищенко
15:56
Хороша Маша, но не наша. 33600 долларов умножить на 150 рублей равно 5040000 рублей. Плюс обход санкций, плюс растаможка, плюс "хоца заработать на ведерко красной икры", итого: лямов 7. Так-то лучше М...
Toyota представила Prius Prime нового поколения
RESPEKTROMETR
15:56
Нифига себе пыня боты минусуютXD
Курс доллара впервые с апреля 2022 года превысил 80 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем