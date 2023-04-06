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Энтузиасты создали загрузочный образ Windows 11, который помещается на DVD-диск и занимает 4 Гб ОЗУ
Отличная возможность опробовать новую операционную систему без установки
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Согласно официальным данным, новая операционная система Windows 11 по состоянию на конец марта 2023 года установлена на чуть более 25% всех активных компьютеров на планете. Статистика грешит неточностями, поскольку не учитывает десятки миллионов машин, которые не подключены к мировой паутине, но поделать здесь ничего нельзя. Аналитики отмечают, что темпы распространения Windows 11 немного разочаровывают, поскольку ОС проигрывает не только Windows 7, но и являющейся сегодня самой популярной Windows 10. Предполагается, что основной причиной, ставшей на пути распространения Windows 11, являются завышенные требования к железу, которые предъявляет к программному обеспечению Microsoft. 

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При этом многие пользователи хотели бы опробовать возможности новой операционной системы. Что же, теперь сделать это стало намного проще, чем раньше. Так, представители сообщества Tiny11, ранее отличившегося целым рядом популярных загрузочных образов, сообщили о готовящемся выпуске нового продукта Live11. Речь идёт об операционной системе Windows 11, которая будет представлена в необычном формате DVD-образа, что позволит пользователям загружаться в операционную систему независимо от того, какая версия ОС установлена на их компьютере. Это может быть интересно для пользователей, которые хотят проверить работу новых программ или использовать загрузочный образ для восстановления данных. Ну или у вас стоит Linux, а сегодня нужно поработать в традиционной Windows 11. Просто запустите виртуальную программную среду и вставьте диск. 

Новый загрузочный образ Live11 предоставит пользователям доступ к множеству приложений и инструментов, которые позволят эффективно работать с данными и ПО. С учетом того, что Live11 будет бесплатно распространяться, он станет доступным для любого желающего, а значит можно не только решать рабочие задачи, но и сделать вывод о целесообразности установки Windows 11. К примеру, вам нужно закупить сразу пару сотен или тысяч пакетов для предприятия, но вы не знаете, насколько стабильно будет функционировать специфическое программное обеспечение. Виртуальный образ в формате диска справится с поставленной задачей и позволит сделать верные выводы. Представители Tiny11 отмечают, что образ открывает перед пользователями небывалые перспективы мобильности, ведь операционную систему можно записать не только на диск, но и на обычную флешку. Образ также загружается в чистом виде из-под BIOS материнской платы и не требует наличия уже работающей операционной системы. Это значит, что Live11 может быть полезен для тех, кто занимается технической поддержкой или ремонтом компьютеров. Загрузочный образ позволит им загружаться в операционную систему независимо от установленной на компьютере ОС и использовать инструменты для ремонта или восстановления данных без необходимости отключения жёсткого диска или других устройств.

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Разработчики обещают, что Live11 будет простым и удобным в использовании. Образ получит интуитивно понятный интерфейс и поддержку многих языков, что позволит расширить количество тех, кто сможет получить доступ к продукту. Live11 полностью бесплатен и не нарушает лицензионные соглашения Microsoft, поскольку не используется в коммерческих целях и не является стационарным. Live11 уже вскоре окажется доступен для загрузки с официального сайта компании Tiny11 и других популярных ресурсов. Он будет иметь различные версии, включая 32-битную и 64-битную версии для обеспечения максимальной совместимости с компьютерами различных типов и моделей. Эксперты уже успели протестировать новый продукт. Использовался процессор AMD Ryzen 7 5800HS с виртуальной машиной, под которую выделили 8 Гб видеопамяти. В результате сам образ с Widows 11 потребовал 4 Гб оперативной памяти, а для нормальной работы операционной системы нужно ещё 1.3 Гб. Система работала стабильно и довольно шустро. При этом демонстрируется загрузка операционной системы всего за 12 секунд. Не исключено, что в данном случае Live11 был записан на внешний SSD или скоростную флешку. 

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#windows 11
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