Под толстым слоем краски скрывается китайский JAC Sehol A5

Сегодня рынок легковых автомобилей в России переживает нелёгкие времена. Спустя год после ввода тотальных санкций становится ясно, что сложности будут наблюдаться ещё много лет, а эксперты полагают, что американские, европейские, корейские и японские производители вернуться ещё очень нескоро. Но даже если случиться чудо, и автомобильные бренды осознают свою глупость, то возвращаться будет попросту некуда, ведь сегодня идёт тотальное перекраивание российского рынка. Поскольку простых решений не было, то была создана многолетняя стратегия, позволяющая не только обзавестись собственной автомобильной промышленностью, но и насытить рынок новинками в достаточном количестве. Если вы ожидали, что речь идёт о привычных американцах и европейцах, то мы хотим вас разочаровать, ведь были заключены долговременные контракты с китайскими компаниями.

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Перечислять всё это нет никого смысла, ведь вся информация есть по ссылке. Суть в том, что первоначально китайский автопром приходит в РФ под собственными брендами, параллельно запускается производство на российских фабриках, где производится сборка транспортных средств из китайских комплектующих. Со временем российские инженеры осваивают технологии и начинают увеличивать процентное соотношение отечественных деталей. Одновременно с этим будет разрабатываться отечественная платформа, на базе которой можно будет выпускать полностью российские автомобили. Случится это не завтра и даже не через несколько лет, а первые подвижки уже заметны. В качестве примера можно привести «Москвич 3». Речь идёт о локализации китайского бренда JAC Motors и в кузове кроссовера под именем Sehol X4 (JAC JS4). Российский завод уже отчитался о том, что умудрился собрать 7 тысяч машин, при этом к концу текущего года обещает выпустить с конвейера не меньше 50 000 автомобилей. Что любопытно, 10 000 – это электрокары, пользующиеся высоким спросом среди населения. В 2023 темпы увеличатся, что позволит увеличить производство до 100 000 машин. Что любопытно, спрос на авто уже есть. Так, сервис «Яндекс.Такси» купил сразу 5 тысяч транспортных средств «Москвич 3» из которых немалые 2 тысячи получили электропривод.

И всё бы ничего, вот только после пересечения российской границы весь шарм подобных автомобилей пропадает. Так, китайский вариант в поднебесной можно купить до 1 миллиона рублей в юанях, тогда как локализованная версия, выпущенная на заводе в РФ, стоит 2 миллиона рублей. Производитель осознаёт проблему и обещает, что с ростом количества выпущенных машин цена снизится. Предполагается, что через несколько лет стоимость будет стартовать с 1.5 миллиона рублей, что позволит обычным покупателям сделать верный выбор. Но это не все сюрпризы, которые ждут автолюбителей в 2023 году. Сегодня «Москвич» провёл презентацию нового седана «Москвич 6». Первую машину показали мэру Москвы, а в пресс-службе заявляют, что Сергей Собянин оценил производственные линии и побеседовал на тему развития машиностроения в регионе с представителями завода. Известно, что производство ещё не началось, а первая машина будет выпущена только во второй половине текущего года.

«Москвич 6», как и другие машины, которые будут выпускаться на предприятии в ближайшие годы, является лицензированной копией китайского автомобиля. В данном случае речь идёт о Sehol A5, имеющем всё необходимое для покорения сердца любителя седанов бизнес-класса. Sehol A5 уже можно встретить на российском рынке, где чистый китаец стоит около 2.3 миллиона рублей. Если обратить внимание на стоимость в Поднебесной, то можно сделать вывод, что машина неплохо прибавила, ведь там цена стартует с 1.1 миллиона рублей и доходит до 1.45 миллиона рублей в переводе на юани. Официальная стоимость «Москвич 6» пока неизвестна, но вряд ли новый автомобиль будет дешевле уже выпускаемого «Москвич 3». Стоит отметить, что обе модели оснащаются аналогичным мотором на 1.5 литра мощностью 150 л.с. Основные компоненты также идентичны, включая трансмиссию и доступные коробки передач. Кстати, можно выбрать не только механику, но и вариатор. Что любопытно, китайский JAC Sehol A5 Plus может похвастать двигателем на 184 л.с. Планируется ли в РФ устанавливать такой агрегат, пока неизвестно.

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Многие наши читатели не согласятся с тем, что речь идёт об автомобиле бизнес-класса. Что же, изучите характеристики, которые упрямо свидетельствуют о том, что перед нами твёрдый D-класс от багажника до руля.