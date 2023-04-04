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6 самых выгодных видеокарт NVIDIA и AMD на рынке, которые подойдут для монитора с разрешением 1080р
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Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3070 за 50 тр в Ситилинке
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4090 MSI Gaming задешево - смотри
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

2022 год стал одним из самых сложных для многих полупроводниковых гигантов. Причина в накопившихся финансовых трудностях, с которыми столкнулись не только европейские страны, но и США. ФРС перешла от слов к делу, а в результате процентная ставка начала расти, а биржевые индексы падать. Процесс длился весь прошлый год, что негативно сказалось на доходах значительной части крупных компаний. К примеру, продажи процессоров AMD обвалились в 2 раза, а подразделение настольной графики показало один из худших результатов в истории.

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Есть проблемы и у NVIDIA, вот только всё это никак не помешало компании не только неплохо заработать, но удержать лидерство на рынке. Мало того, под руководством Дженсена Хуанга компания растёт, осваивая новые направления. Так, одним их самых перспективных считается ИИ и нейросети, что уже вызвало повышение спроса на высокопроизводительные графические чипы. По данным Bloomberg, 2022 год стал самый успешным для NVIDIA за всю историю существования, ведь за это время курс акций вырос на 90%, что даже выше, чем у Tesla, умудрившейся прибавить 68%.

Всё это свидетельствует о долговременно стратегии, а компания умеет зарабатывать деньги не только на майнерах, но и на обычных геймерах. Сегодня мы рассмотрим наиболее выгодные видеокарты для любителей компьютерных игр, подходящие для монитора с разрешением 1080р. Поскольку мы говорим о народном разрешении, то начнём с максимального уровня производительности. Как видите, есть две различных модификации GeForce RTX 3060. За 34 тысячи вы можете себя побаловать полноценным графическим чипом со 192-битной шиной и 12 Гб видеопамяти. Запаса мощности достаточно для того, чтобы игры запускались на максимальных настройках, но цена может не понравиться большей части геймеров. Специально для них есть ещё одна GeForce RTX 3060 за 28 тысяч рублей. Если вы решили сэкономить 6 тысяч, то должны осознавать, чего лишитесь. Прежде всего здесь 8 Гб видеопамяти и 128-битная шина. Ну и видеокарта на 7-10% медленнее, поэтому учитывайте, что перед вами не самое дешёвое решение с большим количеством компромиссов.

Ещё на 4 тысячи дешевле можно взять GeForce RTX 3050. Сегодня этой видеокарты достаточно для запуска любых игр в народном разрешении, ну а в последующие годы просто снижайте настройки графики. Запас производительности есть, а сама GeForce RTX 3050 способна прослужить вам 3-4 года без снижения разрешения дисплея. Немного удручает простенькая система охлаждения, но в целом и её достаточно для отвода тепла, а единственным минусом будет повышенный шум во время игры. Для тех, кто играет в наушниках – это не станет проблемой.

GeForce GTX 1660 Super предлагает почти идентичную производительность, но имеет некоторые отличия. Прежде всего здесь 6 Гб видеопамяти, но зато есть 192-битная шина. Трассировка лучей отсутствует, а система охлаждения стандартная, что позволит разгрузить уши тем, кто не хочет сталкиваться с назойливым шумом во время игровых сеансов. Выбирайте то, что кажется вам наиболее верным, ну а мы приведём ещё один пример. Так, если с деньгами туго, то можно обратить внимание на GeForce GTX 1650. Эта видеокарта тянет все игры, а некоторые даже в 1080р, но назвать её игровой сложно, поскольку с ней вы сможете в лучшем случае познакомиться с самыми актуальными проектами последних лет. Играть можно, но настройки окажутся низкими, а в итоге вы не увидите трассировки лучей, красивой графики и спецэффектов. Для тех, у кого мало денег, это вполне годное решение, но мы всё же рекомендуем присмотреться к чему-то помощнее.

рекомендации
4090 MSI за 150 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
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13600K дешевле 30 тр в Регарде

Дабы не лишать вас альтернативны, предлагаем взглянуть на Radeon RX 6600. Видеокарта выпущена силами AMD и предлагает лучшее соотношение между стоимостью и скоростью в своём ценовом сегменте. Если присмотреться к тестам, то можно увидеть, что Radeon RX 6600 быстрее GeForce RTX 3060 с 8 Гб видеопамяти и слегка отстаёт от более дорогой с 12 Гб видеопамяти. При этом цена радует, а значит самое время задуматься о том, что для вас важнее: слухи из интернета, или личный опыт и выгодная цена.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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