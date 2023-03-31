GeForce RTX 4070 появится на российских прилавках уже в середине апреля

Вот уже три месяца GeForce RTX 4070 Ti остаётся самой бюджетной видеокартой NVIDIA нового поколения. Положение комичное, ведь речь о продукте, стоимость которого стартует с 800 долларов. Проще говоря, вы можете купить игровую приставку, а к ней премиальную подписку на пару лет, что позволит получить доступ к десяткам популярных игр без зависаний и тормозов. Ну а здесь вам выдадут видеокарту, на которую нужно потратить ещё 1000 долларов на комплектующие. Если вам кажется, что пиратство игр позволит сэкономить, то это не так, ведь фактически вы на ровном месте заплатили за 20-30 блокбастеров.

реклама

Вдаваться в сложные подсчёты не будем, ведь есть и хорошие новости. Ну почти хорошие. Информация о скором выходе GeForce RTX 4070 попала в прессу достаточно давно, а инсайдеры уверяли, что стоить такая видеокарта будет 750 долларов. Многие геймеры уже потеряли надежду, ну а новые данные позволяют пересмотреть планы на покупку видеокарты в ближайшие месяцы. Дело в том, что GeForce RTX 4070 будет стоить от 600 долларов. Это в США, тогда как в РФ значительно дороже, но не настолько, чтобы вообще игнорировать данный графический чип. Нетрудно догадаться, что российская розница будет просить за новинку от 65 тысяч рублей, что укладывается в ту самую разницу в 200 долларов между GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4070 Ti. Ну а поскольку видеокарты за 65 тысяч в наличии уже имеются, давайте подумаем, а стоит ли сегодня идти в магазин, и как изменятся цены в ближайшем времени.

Нет никаких сомнений, что первым пойдёт ко дну GeForce RTX 3080. Предполагается, что GeForce RTX 4070 окажется немного быстрее флагмана NVIDIA прошлого поколения, но будет стоить на 10 тысяч рублей дешевле. Было бы глупо советовать вам покупать GeForce RTX 3080 сегодня, поскольку и без выхода GeForce RTX 4070 она кажется слишком переоценённой, ощутимо уступая GeForce RTX 4070 Ti по чистой производительности. Сложно предсказать поведение ритейлеров, ведь скидывать цены эти ребята не привыкли. Не исключено, что GeForce RTX 4070 какое-то время будет стоить под 80 тысяч рублей, но в таком случае магазинам не приходится рассчитывать на серьёзные продажи.

А вот GeForce RTX 3070 Ti быстро не подешевеет. Это достаточно популярная видеокарта, ну а учитывая разницу в стоимости, NVIDIA может оставить рекомендованную цену без изменений. Если производство не прекратится, то к лету GeForce RTX 3070 Ti будет стоить около 45 тысяч рублей. Важно помнить, что ключевое значение играет не только решимость отечественной розницы скидывать цены, но и курс российского рубля. В случае, если национальная валюта больше не будет падать, то можно ожидать стабилизации положения на рынке настольной графики.

А вот на ценообразование Radeon RX 6800 XT выход GeForce RTX 4070 может не оказать никакого влияния. Дело в том, что речь и видеокарте AMD, а здесь действуют другие правила. Лиза Су почти не интересуется игровым рынком, фактически бросив фанатов на растерзание Дженсена Хуанга. Не исключено, что Radeon RX 6800 XT просто начнёт выводиться из продажи, как это уже происходит во многих странах. Если у вас есть время, загляните на популярные европейские площадки. Вы удивитесь, но старые флагманы AMD там отсутствуют. Это же касается и Radeon RX 6800. Видеокарта предлагает лучшее соотношение цены и производительности и легко обходит по этому показателю GeForce RTX 3070 Ti. Поскольку обе стоят на пути развёртывания новой линейки NVIDIA, то количество их будет становиться всё меньше.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ну а GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6750 XT могут исчезнуть из продажи этим летом. Обе не являются конкурентками для новой GeForce RTX 4070, вот только уже в мае или июне стартуют продажи GeForce RTX 4060 Ti. Инсайдеры полагают, что есть шанс увидеть даже GeForce RTX 4060, а значит видеокарты текущего поколения будут сильно мешать Дженсену Хуангу. Пока информации об остановке производства графических чипов прошлого поколения не поступало, но не исключено, что NVIDIA медленно снижает темпы, как это уже было в прошлом и позапрошлом поколении.