Под удар попали так называемые Factory Refurbished, которые ранее стояли на майнерских фермах

Есть такое понятие, как Factory Refurbished. В большинстве случаев, когда магазин продаёт товары с соответствующим шильдиком, то имеет в виду восстановленные смартфоны, ноутбуки или любую другую технику. При этом чаще всего восстановление проходит в условиях, близких к эталонным. Проще говоря, компания Apple меняет вам по гарантии ноутбук, а после специалисты приводят товар в порядок путём замены нескольких модулей, ну а восстановленный лэптоп окажется дешевле, чем новый. Выбор остаётся за потенциальным покупателем, но находится немало тех, кто предпочитает сэкономить, ведь товар поддерживает гарантию и не отличается по быстродействию от нового. По крайней мере, если речь идёт о Factory Refurbished, вот только в последнее время эксперты фиксируют всё больше проблем, связанных с появлением на рынке восстановленных видеокарт.

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Если вы хотите провести небольшой ликбез на эту тему, то смотрите видео от VIK-off. Популярный блогер рассказывает о своём опыте ремонта, когда значительная часть восстановленных видеокарт имеет проблемы. Причина в том, что восстановление видеокарт производится кустарным способом, а самоделкины используют некачественные комплектующие и не обладают достаточным опытом, позволяющим провести нормальный ремонт. Жизненный цикл таких видеокарт не соответствует заявленному, а многие продавцы располагаются на AliExpress. Всё это не значит, что нужно опасаться покупать те или иные товары на китайской площадке. На самом деле вернуть деньги возможно, а вот вернуть потерянное время, ушедшее на переписку с нерадивым продавцом, уже не получится. Особенно много проблемных видеокарт стало после того, как криптолихорадка перестала влиять на рынок настольной графики.

Похоже, проблема стала настолько серьёзной, что даже NVIDIA решила обратить на неё внимание. Сообщается, что представители американской компании напрямую обратились к китайским площадкам с просьбой приостановить продажи видеокарт крайне сомнительных производителей. В список попали бренды, которые не входят в пул избранных партнёров NVIDIA и занимаются восстановлением видеокарт без разрешения дядюшки Хуанга. Чаще всего речь идёт о графических чипах последних серий, но в продаже появляются и видеокарты GeForce GTX 1000 серии. Пока неясно, как китайские магазины отреагируют на настоятельную просьбу NVIDIA, а список нежелательных компаний состоит из 6 наименований: Bingying, Panra, Jieshuo, Publisher, Leso и Kanoji. Что любопытно, дабы прояснить ситуацию, NVIDIA опубликовала список компаний, которые входят в число доверенных брендов. Они имеют полное право выпускать как новые видеокарты на графических чипах последних поколений, так и Factory Refurbished. Давайте познакомимся с официальным списком: ASL, ASUS, Zotac, Inno3D, Gainward, MSI, GALAX, Yeston, Colorful, Maxsun и Gigabyte. Если вы не нашли в списке несколько знакомых вам брендов (типа Palit), то стоит знать о том, что эта компания известна на многих рынках под именем Galax, тогда как в Европе продаёт продукцию под брендом KFA2.

Стоит отметить, что список всё равно остаётся неполным, поскольку в нём нет нескольких китайских компаний, которые имеют заметную долю на рынке Поднебесной. Например, Peladn, Mllse, 51Risc, Corn и многие другие. Статус подобной продукции пока не прояснён, ну а всё больше источников сообщает, что проблема китайских восстановленных видеокарт преследует обычных геймеров. Дело в том, что майнинг давно перестал приносить прибыль, а шахтёры медленно сливают десятки и сотни тысяч графических чипов, пытаясь хотя бы немного отбить вложения. Ну а среди видеокарт, годами добывавших криптовалюту в режиме 24/7 множество таких, которые не способны работать на эталонных тактовых частотах в игровых целях. Увы, но по внешнему виду этого не скажешь, ведь китайские мастера, изготавливающие Factory Refurbished, предпочитают вначале товар продать, а после объяснять его происхождение и возможные проблемы.

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