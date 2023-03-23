Прошивка доступна и может быть скачана по ссылке в данном материале

Прежде всего нужно понимать, что сегодня значительная часть мошенников перебралась из мира реального в виртуальный. Работать на заводе этим индивидуумам не хочется, а вот пытаться отнять у обычных пользователей деньги – дело не только прибыльное, но и безопасное. Часто жертва даже не знает, что подверглась взлому, а пропажу денег или утерю личной информации видит спустя дни или даже недели. Проблема становится всё актуальнее, поскольку многие пользователи используют для хранения сбережений и контроля за финансами обычные смартфоны. Но если на домашних компьютерах стоит хотя бы стандартный антивирус от Microsoft, то мобильные телефоны не только кажутся, но и являются полностью беззащитными перед оснащённым по последнему слову инженерной мысли хакером.

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К счастью, красть у большинства людей особенно нечего, поэтому мошенники всё же предпочитают вести охоту на крупную рыбу, но мелкие злодеи ходят радом с нами. Они заглядывают в популярные магазины и торговые сети, а также рестораны и кафе, где подключаются к общим сетям и пытаются взломать ваши мобильные телефоны. Шансы попасть под руку мошеннику невелики, но они есть, а взломать смартфон не так уж и просто. Но это только в случае, если вы владеете современным аппаратом с актуальной операционной системой. В случае же, если ваш телефон давно не обновлялся, стоит внимательнее подключаться к общественным сетям, а также стараться не переходить на сомнительные сайты.

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Как вы могли слышать, в начале текущего года Xiaomi начала выпуск прошивки MIUI 14. Прошло почти 3 месяца, а темпы не внушают оптимизма. Похоже, китайцы никуда не спешат, руководствуясь странной логикой. В пример можно привести Apple. Яблочная компания распространяет прошивку в течение нескольких дней на сотни миллионов мобильных телефонов, тогда как Xiaomi долго и мучительно выпускает обновления в течение года. Если вы обратите внимание на список выше, то можете увидеть, что всего 17 устройств получили новую MIUI 14 в России. Это очень мало, а значит большая часть пользователей сидит на устаревшей операционной системе Android 12 и прошивке MIUI 13. В настоящее время это не является проблемой, поскольку для ОС и прошивки выпускаются обновления безопасности, а вот пользователям, которые не получат MIUI 14, стоит задуматься о покупке нового девайса. Как вы уже поняли, старые смартфоны подвержены большому количеству уязвимостей, а производители не спешат закрывать все эти дыры, поскольку сосредоточены на более новых прошивках. Кстати, европейская прошивка содержит 32 наименования, а значит российские пользователи снова обделены вниманием Xiaomi.

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Ну а на китайском рынке Xiaomi ведёт активную работу. Как видите, на середину марта новую прошивку получили 53 телефона. Это внушительная цифра, а пользователям в РФ остаётся только запастись терпением. Все большие праздники, включая Китайский Новый год, подошли к концу, а значит работа по выпуску прошивок пойдёт быстрее. Скачать прошивки.

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