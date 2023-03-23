Прежде всего нужно понимать, что сегодня значительная часть мошенников перебралась из мира реального в виртуальный. Работать на заводе этим индивидуумам не хочется, а вот пытаться отнять у обычных пользователей деньги – дело не только прибыльное, но и безопасное. Часто жертва даже не знает, что подверглась взлому, а пропажу денег или утерю личной информации видит спустя дни или даже недели. Проблема становится всё актуальнее, поскольку многие пользователи используют для хранения сбережений и контроля за финансами обычные смартфоны. Но если на домашних компьютерах стоит хотя бы стандартный антивирус от Microsoft, то мобильные телефоны не только кажутся, но и являются полностью беззащитными перед оснащённым по последнему слову инженерной мысли хакером.
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К счастью, красть у большинства людей особенно нечего, поэтому мошенники всё же предпочитают вести охоту на крупную рыбу, но мелкие злодеи ходят радом с нами. Они заглядывают в популярные магазины и торговые сети, а также рестораны и кафе, где подключаются к общим сетям и пытаются взломать ваши мобильные телефоны. Шансы попасть под руку мошеннику невелики, но они есть, а взломать смартфон не так уж и просто. Но это только в случае, если вы владеете современным аппаратом с актуальной операционной системой. В случае же, если ваш телефон давно не обновлялся, стоит внимательнее подключаться к общественным сетям, а также стараться не переходить на сомнительные сайты.
- Redmi Note 10
- Mi 11 Lite 5G NE
- POCO X4 GT
- POCO X3 Pro
- POCO F4
- Mi 11T
- Redmi Note 11 Pro Plus 5G
- Mi 13 Lite
- Mi 12X
- POCO X5 Pro 5G
- Mi 12 Lite
- Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Civi 2
- Mi 12T
- Redmi Note 11T Pro
- POCO F4 GT
- Mi 13 Pro
Как вы могли слышать, в начале текущего года Xiaomi начала выпуск прошивки MIUI 14. Прошло почти 3 месяца, а темпы не внушают оптимизма. Похоже, китайцы никуда не спешат, руководствуясь странной логикой. В пример можно привести Apple. Яблочная компания распространяет прошивку в течение нескольких дней на сотни миллионов мобильных телефонов, тогда как Xiaomi долго и мучительно выпускает обновления в течение года. Если вы обратите внимание на список выше, то можете увидеть, что всего 17 устройств получили новую MIUI 14 в России. Это очень мало, а значит большая часть пользователей сидит на устаревшей операционной системе Android 12 и прошивке MIUI 13. В настоящее время это не является проблемой, поскольку для ОС и прошивки выпускаются обновления безопасности, а вот пользователям, которые не получат MIUI 14, стоит задуматься о покупке нового девайса. Как вы уже поняли, старые смартфоны подвержены большому количеству уязвимостей, а производители не спешат закрывать все эти дыры, поскольку сосредоточены на более новых прошивках. Кстати, европейская прошивка содержит 32 наименования, а значит российские пользователи снова обделены вниманием Xiaomi.
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 11 Pro Plus 5G
- POCO F3
- Mi 11 Lite 4G
- Mi 11T Pro
- Redmi 10 5G
- Mi 12T
- Mi 12
- Mi 11
- POCO X3 Pro
- POCO X5 Pro 5G
- Mi 11T
- Redmi Note 10
- Mi 11 Lite 5G NE
- Mi 13
- Xiaomi Civi 2
- Mi 11 Ultra
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 12 Lite
- Mi 12 Pro
- Mi 12X
- Mi 13 Pro
- POCO F4 GT
- Mi 12T Pro
- Mi 11i
- POCO X4 GT
- POCO M4 5G
- POCO F2 Pro
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 12
- Mi 13 Lite
- POCO F4
Ну а на китайском рынке Xiaomi ведёт активную работу. Как видите, на середину марта новую прошивку получили 53 телефона. Это внушительная цифра, а пользователям в РФ остаётся только запастись терпением. Все большие праздники, включая Китайский Новый год, подошли к концу, а значит работа по выпуску прошивок пойдёт быстрее. Скачать прошивки.
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 10
- Redmi K60
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 12 Pro
- Redmi K40 Pro Plus
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Mi Pad 5 Pro 5G
- Redmi K50 Pro
- Redmi Note 11 Pro
- Mi MIX Fold 2
- Redmi K40S
- Mi 13 Pro
- Redmi Note 11R
- Redmi K40 Pro
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 9 5G
- Xiaomi Civi
- Redmi K60 Pro
- Redmi Pad
- Redmi Note 12 Discovery
- Redmi K50
- Redmi K50G
- Mi Pad 5
- Mi Pad 5 Pro 12.4
- Mi 11 Ultra
- Mi 10S
- Xiaomi Civi 1S
- Mi 12 Pro
- Xiaomi Civi 2
- Redmi Note 11E
- Mi 11 LE
- Redmi Note 11T Pro
- Mi 11 Pro
- Mi 12S Ultra
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K40
- Redmi Note 9 4G
- Mi 12S Pro
- Redmi Note 12 5G
- Mi 12
- Redmi Note 11SE
- Mi 12X
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 Ultra
- Redmi Note Pro Plus
- Redmi K40 Gaming
- Mi 11
- Mi 13
- Mi Pad 5 Pro Wi-Fi
- Mi MIX 4
- Xiaomi 12S