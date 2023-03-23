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53 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 14 на базе Android 13
Прошивка доступна и может быть скачана по ссылке в данном материале
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Прежде всего нужно понимать, что сегодня значительная часть мошенников перебралась из мира реального в виртуальный. Работать на заводе этим индивидуумам не хочется, а вот пытаться отнять у обычных пользователей деньги – дело не только прибыльное, но и безопасное. Часто жертва даже не знает, что подверглась взлому, а пропажу денег или утерю личной информации видит спустя дни или даже недели. Проблема становится всё актуальнее, поскольку многие пользователи используют для хранения сбережений и контроля за финансами обычные смартфоны. Но если на домашних компьютерах стоит хотя бы стандартный антивирус от Microsoft, то мобильные телефоны не только кажутся, но и являются полностью беззащитными перед оснащённым по последнему слову инженерной мысли хакером. 

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К счастью, красть у большинства людей особенно нечего, поэтому мошенники всё же предпочитают вести охоту на крупную рыбу, но мелкие злодеи ходят радом с нами. Они заглядывают в популярные магазины и торговые сети, а также рестораны и кафе, где подключаются к общим сетям и пытаются взломать ваши мобильные телефоны. Шансы попасть под руку мошеннику невелики, но они есть, а взломать смартфон не так уж и просто. Но это только в случае, если вы владеете современным аппаратом с актуальной операционной системой. В случае же, если ваш телефон давно не обновлялся, стоит внимательнее подключаться к общественным сетям, а также стараться не переходить на сомнительные сайты. 

  1. Redmi Note 10
  2. Mi 11 Lite 5G NE
  3. POCO X4 GT
  4. POCO X3 Pro
  5. POCO F4
  6. Mi 11T
  7. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  8. Mi 13 Lite
  9. Mi 12X
  10. POCO X5 Pro 5G
  11. Mi 12 Lite
  12. Mi 11 Lite 5G
  13. Xiaomi Civi 2
  14. Mi 12T
  15. Redmi Note 11T Pro
  16. POCO F4 GT
  17. Mi 13 Pro

Как вы могли слышать, в начале текущего года Xiaomi начала выпуск прошивки MIUI 14. Прошло почти 3 месяца, а темпы не внушают оптимизма. Похоже, китайцы никуда не спешат, руководствуясь странной логикой. В пример можно привести Apple. Яблочная компания распространяет прошивку в течение нескольких дней на сотни миллионов мобильных телефонов, тогда как Xiaomi долго и мучительно выпускает обновления в течение года. Если вы обратите внимание на список выше, то можете увидеть, что всего 17 устройств получили новую MIUI 14 в России. Это очень мало, а значит большая часть пользователей сидит на устаревшей операционной системе Android 12 и прошивке MIUI 13. В настоящее время это не является проблемой, поскольку для ОС и прошивки выпускаются обновления безопасности, а вот пользователям, которые не получат MIUI 14, стоит задуматься о покупке нового девайса. Как вы уже поняли, старые смартфоны подвержены большому количеству уязвимостей, а производители не спешат закрывать все эти дыры, поскольку сосредоточены на более новых прошивках. Кстати, европейская прошивка содержит 32 наименования, а значит российские пользователи снова обделены вниманием Xiaomi. 

  1. Redmi Note 10 Pro
  2. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  3. POCO F3
  4. Mi 11 Lite 4G
  5. Mi 11T Pro
  6. Redmi 10 5G
  7. Mi 12T
  8. Mi 12
  9. Mi 11
  10. POCO X3 Pro
  11. POCO X5 Pro 5G
  12. Mi 11T
  13. Redmi Note 10
  14. Mi 11 Lite 5G NE
  15. Mi 13
  16. Xiaomi Civi 2
  17. Mi 11 Ultra
  18. Mi 11 Lite 5G
  19. Mi 12 Lite
  20. Mi 12 Pro
  21. Mi 12X
  22. Mi 13 Pro
  23. POCO F4 GT
  24. Mi 12T Pro
  25. Mi 11i
  26. POCO X4 GT
  27. POCO M4 5G
  28. POCO F2 Pro
  29. Redmi Note 11T Pro
  30. Redmi Note 12
  31. Mi 13 Lite
  32. POCO F4
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Ну а на китайском рынке Xiaomi ведёт активную работу. Как видите, на середину марта новую прошивку получили 53 телефона. Это внушительная цифра, а пользователям в РФ остаётся только запастись терпением. Все большие праздники, включая Китайский Новый год, подошли к концу, а значит работа по выпуску прошивок пойдёт быстрее. Скачать прошивки. 

  1. Redmi K30 Pro
  2. Redmi Note 10
  3. Redmi K60
  4. Mi 11 Lite 5G
  5. Mi 12 Pro
  6. Redmi K40 Pro Plus
  7. Redmi Note 12 Pro Speed
  8. Mi Pad 5 Pro 5G
  9. Redmi K50 Pro
  10. Redmi Note 11 Pro
  11. Mi MIX Fold 2
  12. Redmi K40S
  13. Mi 13 Pro
  14. Redmi Note 11R
  15. Redmi K40 Pro
  16. Redmi Note 12 Pro
  17. Redmi Note 9 5G
  18. Xiaomi Civi
  19. Redmi K60 Pro
  20. Redmi Pad
  21. Redmi Note 12 Discovery
  22. Redmi K50
  23. Redmi K50G
  24. Mi Pad 5
  25. Mi Pad 5 Pro 12.4
  26. Mi 11 Ultra
  27. Mi 10S
  28. Xiaomi Civi 1S
  29. Mi 12 Pro
  30. Xiaomi Civi 2
  31. Redmi Note 11E
  32. Mi 11 LE
  33. Redmi Note 11T Pro
  34. Mi 11 Pro
  35. Mi 12S Ultra
  36. Redmi K50 Ultra
  37. Redmi K40
  38. Redmi Note 9 4G
  39. Mi 12S Pro
  40. Redmi Note 12 5G
  41. Mi 12
  42. Redmi Note 11SE
  43. Mi 12X
  44. Redmi Note 10 Pro 5G
  45. Redmi K30S Ultra
  46. Redmi K30 Ultra
  47. Redmi Note Pro Plus
  48. Redmi K40 Gaming
  49. Mi 11
  50. Mi 13
  51. Mi Pad 5 Pro Wi-Fi
  52. Mi MIX 4
  53. Xiaomi 12S
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#xiaomi #прошивки #android 13 #miui 14
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