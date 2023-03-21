Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Эксперты назвали производителя HDD с самым высоким уровнем брака
Разрекламированная Seagate демонстрирует довольно плачевные показатели
рекомендации
MSI 4080 - цена идет вниз несмотря на курс
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
-7% на ASUS 3050 = 25 тр

Несмотря на то, что современные жёсткие диски прошли долгий путь, внешне они почти не изменились. HDD тяжёлые, издают во время работы специфические звуки и имеют как поклонников, так и окутаны негативным ореолом. Кто-то обязательно расскажет вам о том, что жёсткий диск на его системе отслужил 10 лет, а сегодня лежит на полке в идеальном состоянии. Автор данного материала встречался с жёсткими дисками от ноутбуков на 500 Гб, которые после трёх лет стандартной работы демонстрировали показатели гораздо лучше, чем большинство новых дисков. Проверка в программе Victoria показывала настолько ровную картину, что создавалось ощущение, что HDD поступил только с завода, и только время в активном режиме доказывало обратное. Эксперты отмечают, что современные жёсткие диски стали намного качественнее тех, что продавались ещё 10 лет назад, но всегда бывают неприятные сюрпризы, а специалисты компании Secure Data Recovery решили как следует в этом деле разобраться.

реклама

Была составлена статистика времени работы жёсткого диска под постоянной нагрузкой в режиме 24/7. Рейтинг составлен с учётом времени наработки на отказ, а также количества возникших за это время битых секторов. На первом месте антирейтинга прочно закрепилась компания Hitachi. Как видите, HDD работают в среднем 18 632 часа, а также имеют больше всех битых секторов. Отметим, что специалисты Secure Data Recovery занимаются восстановлением данные с твердотельных накопителей, поэтому составили статистику на основе реальных поломок, имея в руках сотни нерабочих накопителей. Отдельно отмечается, что 80% всех поломок связаны с неправильным отключением питания на компьютере, а также различными форс-мажорными причинами. Эти HDD решено было не учитывать в общей статистике, а значит перед нами информация с учётом реального срока жизни того или иного жёсткого диска. 

На втором месте с конца Samsung, но стоит учитывать, что права на производства подобных дисков были переданы Seagate ещё в 2011 году, поэтому нет ничего удивительного, что эта компания на третьем месте антирейтинга. Кстати, Seagate умудряется продавать намного больше жёстких дисков, чем основные конкуренты. Hitachi на втором месте, но в данном случае за этим брендом скрывается Western Digital, которая более десяти лет назад купила компанию Hitachi а 4.3 миллиарда долларов. Что любопытно, диски под брендом Samsung демонстрируют отличные показатели по количеству возникновения битых секторов, тогда как продукция самой Seagate может порадовать только продавцов жёстких дисков, поскольку оказалась на втором месте с конца по надёжности хранения данных.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

У фирменных жёстких дисков Western Digital средние показатели срока службы на отказ и небольшое количество битых секторов. Очень впечатляюще работают винчестеры Maxtor, вот только и эта компания была выкуплена Seagate, а продукция старого бренда всё реже выходит за пределы нескольких азиатских стран. Как видите, у Maxtor почти 30 тысяч часов работы на отказ и всего 228 битых секторов, что намного лучше, чем могут предложить другие бренды. А вот Toshiba, имеет рекордные показатели выживаемости, но не радует количеством битых секторов. При этом именно эта японская компания находится на последнем третьем месте по продажам, что выглядит очень странно. Стоит отметить, что рейтинг пусть и имеет все признаки достоверности, основывается на небольшой выборке. Мало того, эксперты имели доступ только к вышедшим из строя жёстким дискам, а значит мы не знаем, каковы показатели продолжительности жизни у тех накопителей, которые продолжают работать. Ну а большим плюсом тестирования можно назвать тот факт, что специалисты Secure Data Recovery имеют дело с обычными HDD, тогда как многие подобные рейтинги основаны на корпоративных жёстких дисках. Ну а сравнивать домашние накопители с теми, которые заточены под облачные технологии, было бы неразумно. Ну и попутно выяснилось, что в среднем жёсткий диск способен проработать около трёх лет в режиме 24/7, что довольно неплохо, ведь в реальной жизни мы не держим компьютер включённым сутками.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#hdd #жёсткие диски #seagate #статистика
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Нерушимые принципы сборки игрового ПК, актуальные во все времена
Жёсткие диски Seagate и Hitachi выходят из строя чаще других
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европейский союз хочет обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов на протяжение 2023 года
117
Видеокарта с 8 ГБ памяти из Китая за 2000 рублей тянет все современные игры с высоким FPS
13
В Новомосковске после групповой атаки российских дронов полностью выгорела крупная нефтебаза
18
Как решение МУС вынудит Южную Африку войти в российскую сферу влияния
1
Пригожин сообщил о контроле 70 % Бахмута и предупредил о готовящемся контрнаступлении ВСУ на данном направлении
1
8-ядерный мобильный процессор AMD Ryzen 7 7840U показывает многоядерный результат 14 825 баллов
3
Польша сообщила о готовности вступить в конфликт с Россией в случае поражения Киева
16
Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 7 7700Х – нелёгкий выбор между потенциалом и выгодной стоимостью сборки
3
Учёные обнаружили на Марсе солевые отложения, которые могли быть частью древнего ледника
4
Лиам Нисон рассказал, почему отказался от роли Джеймса Бонда
+
Польша объявила условия для вступления в конфликт с Россией
29
Китайская таможня изъяла десятки SSD, спрятанных в электросамокате
2
Видеокарты в РФ сильно подешевели, но геймеры ничего не заметили – GeForce RTX 4090 скинула $360
12
Искусственный интеллект GPT-4 попытался сбросить виртуальные оковы и стать человеком в реальном мире
8
Минобороны Турции показало огромный стелс-беспилотник ANKA-3 — конкурента российского С-70 "Охотник"
1
Авторы ремейка «Готики» по-прежнему надеются выпустить проект в следующем году
3
Неверно истолковали: дипмиссия Польши во Франции прокомментировала заявление посла о возможном конфликте с Россией
15
В КНДР 800 тысяч добровольцев записались в армию для борьбы с США
12
Украина поставила 4 двигателя для турецкого вертолёта – почему «Мотор Сич» до сих пор не уничтожена
3
История 100 миллионов лет трансформации Земли за 21 секунду
+

Популярные статьи

Core i5-12400F или Ryzen 5 5600X — что выбрать в игровой компьютер с видеокартой GeForce RTX 3060
41
Нерушимые принципы сборки игрового ПК, актуальные во все времена
24
Впечатления от бета-теста Diablo lV
37
Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты
19
Почему Украина может согласиться на мирный план Китая
57
О неумности некоторых фанатов Linux и накрутке плюсов в комментариях Overclockers
126
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Стиральная машина с дисплеем и AI от Сяоми
+
Wi-Fi 7 — будущее беспроводной связи или бесполезная пустышка
17
Что происходит с CarX Street и ее ПК-версией
3
Краткий обзор и тест видеокарты Afox GT 1030
10

Сейчас обсуждают

Угостите Пивом
15:50
у тебя авторитет как у хрюшки под хвостом
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
Shocker
15:49
Я грел две зоны, меня все знают. Я Ваха Чеченский, у любого спроси меня все знают только С положительной стороны, и все ко мне обращаются за советом
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
Угостите Пивом
15:48
я тебя законопачю в тюрьму кучеряшки чесать
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
Shocker
15:47
Ты хоть раз торпеду на зоне бросал? Я тебя научу торпеду бросать, я таких как ты, водолазами делал
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
Угостите Пивом
15:47
Ты кому чифир заливаешь, шест?
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
Shocker
15:47
Я был на зоне авторитетом всегда, и вышла как мужчина оттуда. Если надо, ещё раз сяду, но я туда вернусь как к себе домой.
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
хахахер
15:46
мангуст вылез
В Госдуме предложили компенсировать убытки «Газпром» за счёт россиян
Угостите Пивом
15:46
За твой спиной гомосеки. Ты на зоне не был. Но будешь.
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
32Влад32
15:45
Точно, точно. И волосы просто так выпадают.
Wi-Fi 7 — будущее беспроводной связи или бесполезная пустышка
Shocker
15:44
Да я тебя словесно унижу на зоне, ты даже свой рот не сможешь открыть. За моей спиной три ходки
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем