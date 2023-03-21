Разрекламированная Seagate демонстрирует довольно плачевные показатели

Несмотря на то, что современные жёсткие диски прошли долгий путь, внешне они почти не изменились. HDD тяжёлые, издают во время работы специфические звуки и имеют как поклонников, так и окутаны негативным ореолом. Кто-то обязательно расскажет вам о том, что жёсткий диск на его системе отслужил 10 лет, а сегодня лежит на полке в идеальном состоянии. Автор данного материала встречался с жёсткими дисками от ноутбуков на 500 Гб, которые после трёх лет стандартной работы демонстрировали показатели гораздо лучше, чем большинство новых дисков. Проверка в программе Victoria показывала настолько ровную картину, что создавалось ощущение, что HDD поступил только с завода, и только время в активном режиме доказывало обратное. Эксперты отмечают, что современные жёсткие диски стали намного качественнее тех, что продавались ещё 10 лет назад, но всегда бывают неприятные сюрпризы, а специалисты компании Secure Data Recovery решили как следует в этом деле разобраться.

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Была составлена статистика времени работы жёсткого диска под постоянной нагрузкой в режиме 24/7. Рейтинг составлен с учётом времени наработки на отказ, а также количества возникших за это время битых секторов. На первом месте антирейтинга прочно закрепилась компания Hitachi. Как видите, HDD работают в среднем 18 632 часа, а также имеют больше всех битых секторов. Отметим, что специалисты Secure Data Recovery занимаются восстановлением данные с твердотельных накопителей, поэтому составили статистику на основе реальных поломок, имея в руках сотни нерабочих накопителей. Отдельно отмечается, что 80% всех поломок связаны с неправильным отключением питания на компьютере, а также различными форс-мажорными причинами. Эти HDD решено было не учитывать в общей статистике, а значит перед нами информация с учётом реального срока жизни того или иного жёсткого диска.

На втором месте с конца Samsung, но стоит учитывать, что права на производства подобных дисков были переданы Seagate ещё в 2011 году, поэтому нет ничего удивительного, что эта компания на третьем месте антирейтинга. Кстати, Seagate умудряется продавать намного больше жёстких дисков, чем основные конкуренты. Hitachi на втором месте, но в данном случае за этим брендом скрывается Western Digital, которая более десяти лет назад купила компанию Hitachi а 4.3 миллиарда долларов. Что любопытно, диски под брендом Samsung демонстрируют отличные показатели по количеству возникновения битых секторов, тогда как продукция самой Seagate может порадовать только продавцов жёстких дисков, поскольку оказалась на втором месте с конца по надёжности хранения данных.

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У фирменных жёстких дисков Western Digital средние показатели срока службы на отказ и небольшое количество битых секторов. Очень впечатляюще работают винчестеры Maxtor, вот только и эта компания была выкуплена Seagate, а продукция старого бренда всё реже выходит за пределы нескольких азиатских стран. Как видите, у Maxtor почти 30 тысяч часов работы на отказ и всего 228 битых секторов, что намного лучше, чем могут предложить другие бренды. А вот Toshiba, имеет рекордные показатели выживаемости, но не радует количеством битых секторов. При этом именно эта японская компания находится на последнем третьем месте по продажам, что выглядит очень странно. Стоит отметить, что рейтинг пусть и имеет все признаки достоверности, основывается на небольшой выборке. Мало того, эксперты имели доступ только к вышедшим из строя жёстким дискам, а значит мы не знаем, каковы показатели продолжительности жизни у тех накопителей, которые продолжают работать. Ну а большим плюсом тестирования можно назвать тот факт, что специалисты Secure Data Recovery имеют дело с обычными HDD, тогда как многие подобные рейтинги основаны на корпоративных жёстких дисках. Ну а сравнивать домашние накопители с теми, которые заточены под облачные технологии, было бы неразумно. Ну и попутно выяснилось, что в среднем жёсткий диск способен проработать около трёх лет в режиме 24/7, что довольно неплохо, ведь в реальной жизни мы не держим компьютер включённым сутками.