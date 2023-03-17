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Спрос на процессоры AMD привёл к дефициту – Ryzen 7950X3D отсутствует, а Intel плетётся в хвосте
При этом Intel зарабатывает за счёт более высокой маржи, пока флагманы AMD в дефиците на рынках США и Европы
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Сегодня рынок настольных процессоров выглядит относительно стабильным. Некоторые движения есть и здесь, о чём мы поговорим ниже, но основное противостояние происходит в серверном сегменте. Именно там уже второй год всё стремительнее растут продажи процессоров AMD. Данный сегмент приносит огромные деньги, а потеря даже нескольких процентов способна привести к негативным последствиям. Intel всё ещё лидирует, но постепенно отступает, поскольку многие новые серверы строятся на базе процессоров от тётушки Су. Синие надеются, что положение дел изменит серия Sapphire Rapids, делая всё, чтобы о продукции узнали не только потенциальные покупатели, но и обычные пользователи. Создаётся мощный информационный шум, а результаты выглядят впечатляюще. Компания активно пользуется услугами профессиональных оверклокеров, один из которых умудрился разогнать 56-ядерный Xeon w9-3495X до невероятных 5.5 ГГц. Если вам кажется, что это мало, то стоит знать, что на такой частоте работали все 56 ядер. Это позволило процессору поставить серию абсолютных рекордов, побить которые будет крайне сложно. Без жидкого азота не обошлось, а сам Xeon w9-3495X потреблял немыслимые 1.9 кВт энергии. Этого было бы достаточно, чтобы спалить 99% всех материнских плат, но в данном случае это не важно, ведь противостояние продолжается.

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В настольном сегменте подобных рекордов нет, ну а сегодня мы рассмотрим наиболее продаваемые камни в американской рознице. Если обратиться на Newegg и Amazon, то можно сделать вывод, что обычные пользователи предпочитают Ryzen 5 5600Х, предлагающий достаточную для решения любых задач производительность, за скромные 200 долларов. Ещё дешевле Ryzen 5 5600, позволяющий ощутимо сэкономить на сборке, получив всё те же 6 ядер с некоторыми компромиссами. Не снижается спрос и на Core i9-13900K. Этот камень входит в тройку наиболее продаваемых, что позволяет Intel получать высокую маржу за счёт наценки на флагманы. В пятёрку популярных на Newegg входят Core i7-12700K и Core i7-12700K, ну а покупатели Amazon отдают предпочтение серии Ryzen 5000. Например, высоким спросом пользуется Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 5 5600G и многие другие продукты AMD прошлого поколения.

В сети BHPhotoVideo, считающейся культовой среди энтузиастов, на первое место вышел Core i9-13900KS, за который просят 730 долларов, тогда как на втором разместился Core i9-13900K. Ryzen 5 5500 только на третьем месте, а в целом спрос на процессоры красной команды на этой площадке невысокий. В сети Microcenter, где нет возможности сделать удалённый заказ, первое место получил Ryzen 9 7900X, ну а в тройку входят Core i9-13900K и Core i7-13700K. А вот в Британском Overclockers UK процессоры серии Ryzen 5000 правят баллом, захватив большую часть позиций. Что любопытно, Ryzen 7 5800X3D нет в рейтинге многих американских и британских магазинов, а причины происходящего разберём ниже. Ещё более впечатляющее положение у продукции AMD наблюдается в британском Amazon, где красные не оставляют шансов синим выйти в лидеры. Ну а немецкий Mindfactory традиционно демонстрирует приверженность немцев к продукции AMD. В целом ничего нового, если бы не несколько любопытных тенденций. 

Прежде всего можно заметить, что довольно плохо расходятся процессоры Ryzen 7000-й серии. Вот только можно констатировать, что камней просто нет в продаже. Похоже, Лиза Су недооценила спрос на новую линейку, а розница уже давно просит нарастить поставки. Ещё хуже дела идут у тех, кто намеревался купить Ryzen 7950X3D, ведь вся серия была раскуплена в считанные дни, а сроки появления новых камней неизвестны. 8-ядерный Ryzen 7 5800X3D почти исчез из продажи, поскольку также был распродан в прошлом месяце. Эксперты констатируют, что сегодня AMD лидирует по отгрузке новых процессоров, но положение красных могло быть ещё лучше, если бы не дефицит. Будем надеяться, что Лиза Су читает наш материал, что поможет главе AMD сделать правильные выводы и нарастить выпуск востребованных среди обычных пользователей и энтузиастов процессоров. Посмотреть скриншоты с дополнительной информацией вы можете по ссылке. 

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#процессоры #статистика
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