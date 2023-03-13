Спустя 12 лет и 5.5 миллиарда фунтов проект вышел на финальную стадию. Почти вышел

Когда речь идёт о создании тех или иных видов вооружения, то даже самая маленькая ошибка может привести к необратимым последствиям. Стоит учитывать, что инженеры не всегда успевают увидеть незначительные проблемы, поэтому существуют предварительные тесты и испытания, в ходе чего продукт дают в руки бойцам, которым и суждено отлавливать баги. Но бывает и так, что амбиции производителя настолько велики, а денег в проект влито так много, что оружие ставится на боевое дежурство несмотря на все очевидные минусы. В качестве примера можно привести американский самолёт F-35. Похоже, правительству так сильно хотелось начать производство истребителя пятого поколения, что были проигнорированы детские болезни, превратившие перспективный проект в нечто небоеспособное. За многие годы инженеры умудрились устранить большую часть проблем, но и сегодня новые F-35 не могут считаться истребителям пятого поколения, поскольку сильно уступают по скоростным характеристикам даже советской авиации четвёртого поколения.

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С F-35 связаны и другие сложности, что не помешало американцам заставить своих партнёров (читай – вассалов) выстраиваться в очередь за истребителем-невидимкой, который уже давно потерял свой гордый статус и топчется где-то в хвосте технологического прогресса. Похоже, свои проблемы есть и в Британии. Так, 12 лет назад было решено создать БМП нового поколения. Машина получила название Ajax и должна была массово поступить на вооружение армии в далёком 2019 году. Проект оказался таким дорогим, что с лёгкостью проглотил 5.5. миллиарда фунтов, вот только спустя годы не удалось сделать ни одной готовой БМП. Как оказалось, управлять новой машиной решительно невозможно. Британцы проводили массовые испытания, в которых принимали участие 300 солдат. Ну а итог неутешительный, ведь абсолютно все заявили, что внутри БМП наблюдается слишком высокая вибрация, а уровень шума такой сильный, что часть бойцов и вовсе оглохла. Спустя какое-то время интенсивной терапии слух удалось вернуть (или нет, ведь нам об этом не расскажут), ну а Ajax так и остался стоять, не получив подходящего решения. С онемением конечностей всё оказалось проще, но что по этому поводу думают сами бойцы, нам не известно.

Похоже, английские инженеры всё же придумали, как снизить шум, потратив на это ещё немного денег из бюджета. Так, пришлось усилить герметизацию отсека для экипажа, а также полностью пересмотреть конструкцию сидений. Всё это звучит красиво, но на самом деле инженеры ограничились новыми наушниками, которые и должны спасти слух бойцов перспективной британской бронированной машины. Якобы, были созданы специальные наушники, обладающие продвинутой двухслойной защитой по типу беруш, в результате чего потеря слуха у экипажа больше не наблюдается. В наушники встроили микрофон, что позволяет бойцам общаться друг с другом без необходимости снятия наушников. Проблема вибрации была решена посредством пересмотра конструкции рулевого управления, что также позволило поворачивать БМП без болезненных последствий для суставов и дрожи в локтях. Радостной новостью поделился министр обороны Бен Уоллес, который уверяет, что перспективная машина уже вскоре заступит на свой пост. По его словам, потребуется всего 18 месяцев на повторные испытания, после чего Англия получит достаточное количество современной техники.

На самом деле мы бы не были так уверены в успехе, ведь наушники – это всегда сложно, а создать универсальный комплект ещё никому не удавалось. Как с этим будут справляться британские инженеры, мы не знаем, но компания-производитель, похоже, уверена в успехе. Дело в том, что эти ребята явно бегут впереди паровоза, поскольку умудрились наклепать 414 готовых корпусов и целых 116 башен. В целом Ajax представляет собой одну из самых мощных БМП на рынке, обладая отличной бронёй и неплохими ходовыми показателями. Машина не самая быстрая в классе, поскольку весит от 38 до 42 тонн в зависимости от комплектации, но без особых проблем преодолевает невысокие возвышенности. Комплект современного оборудования позволит проводить радиолокационную разведку, а за счёт наличия 40-мм пушки можно проламывать оборону хорошо защищённых опорных пунктов. Всё это интересно, но пока непонятно, когда Ajax поступит на вооружение. Кстати, в РФ достаточно подобных примеров, поэтому не стоить тешить себя иллюзиями. Ну а наш материал доказывает, что проблемы есть у всех, а главная задача состоит в том, чтобы научиться решать их с минимальными затратами.

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