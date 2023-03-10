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Пригожин: если ЧВК «Вагнер» перестанет существовать, то нас ждёт тотальное поражение
Основатель ЧВК "Вагнер" поделился своим мнением о том вкладе, который вносят его бойцы в СВО
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Вчера Пригожин рассказал о новом витке противостояния за доступ к боеприпасам. Вообще, происходящее кажется довольно странным, поскольку отказ в выдаче снарядов имеет очевидные последствия и равносилен невозможности наступать. На самом деле в такой ситуации даже оборонять тот или иной рубеж невозможно, но ЧВК «Вагнер» не только не сдаётся, но и продолжает идти вперёд. Мнений на эту тему достаточно, а реального положения дел мы с вами не знаем. Сам Пригожин делает громкие заявления, но старается не переходить черту, а на любые провокационные вопросы и вовсе отказывается отвечать. Именно поэтому мы знаем всего несколько фактов, которые не позволяют понять общую картину. И всё же доподлинно известно, что в начале этой недели представитель ЧВК «Вагнер» потерял доступ в генштаб СВО. Чуть позднее заблокировали пропуска представителей «музыкантов» и в другие силовые ведомства, а Пригожин рассказал, что результатом настойчивых требований боеприпасов стал полный информационный вакуум. Так, его личные каналы связи с генштабом были заблокированы, а значит сегодня он может говорить о проблеме исключительно в медийном пространстве. 

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Уже вскоре основатель «вагнеровцев» планирует провести большое интервью. Не исключено, что это случится в рамках популярного шоу, но пока детали держатся в секрете. Суть в том, что будут присутствовать известные представители общественности, журналисты и многие другие, кто способен пролить свет на происходящее. Пригожин предлагает разобраться в череде проблем и ошибок СВО, но не говорит никакой конкретики, предлагая всё это решить совместными усилиями. Неясно, когда и в каком формате стоит ожидать, но в любом случае у ЧВК «Вагнер» есть масса трудностей. Не так давно Пригожин рассказал о формировании специальных подразделений украинской армии, в задачи которых входит уничтожение бойцов оркестра на выезде. Предполагается, что создаётся сразу 4 дееспособных батальона, а удар одновременно пройдёт на нескольких направлениях. Очевидно, что данных слишком мало, но уже тогда Пригожин назвал поражение ЧВК настоящей катастрофой. 

По его мнению, «вагнеровцы» представляют собой самое боеспособное подразделение, но происходит это не потому, что там бьются сверхлюди, а несколько другим причинам. Прежде всего всё это заслуга обычных солдат и командиров, которые не подавляют инициативу, позволяя бойцам проявить себя с лучшей стороны. В результате «музыканты» раскрываются и крушат врага, достигая успеха там, где победа казалась невозможной. В ЧВК «Вагнер» каждый командир – это личность, а каждый боец – часть единого коллектива, делающего всё для достижения победы. Но если контрнаступление ВСУ действительно случится, а прикрыть «вагнеровцев» никто не захочет и не сможет, то фронт ожидает настоящая катастрофа. Пригожин полагает, что исчезновение ЧВК – это прямой путь к поражению, которое может оказаться тотальным и даже позорным. На самом деле всё это не вина солдат и даже полевых командиров, ведь указы приходят от высшего командования, а там всё очень сложно.

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А вообще с боеприпасами складывается довольно любопытная ситуация. Поставок действительно нет, а значит ЧВК «Вагнер» должны были бы уже отступить, но ничего подобного не происходит. Пригожин уже не раз говорил, что помощь оказывают другие подразделения российской армии, которые отдают свои запасы. Ну а недавно он опубликовал аудиозапись, в которой поблагодарил промышленников, запустивших производство новых снарядов. Не исключено, что Пригожин наладил поставки в обход решений командующего СВО, но в данном случае об этом мы можем только догадываться по тем или иным намёкам самого основателя ЧВК «Вагнер».

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#сво #политика
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