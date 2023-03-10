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ФРС США нанесла очередной удар по криптовалютам – курс Биткоина снова ушёл на дно
Аналитики рекомендуют дождаться 14 марта, когда будут опубликованы окончательные решения ФРС США по процентной ставке
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США занимают особое место на мировой политической и экономической арене. Фактически, это единственное государство, которому позволяется делать всё, что угодно без последствия и санкций. К примеру, несколько лет назад бушевал коронавирус, а правительство не придумало ничего лучше, как нарисовать 9 триллионов долларов. В мировой экономике возник настоящий хаос, ведь жители США получили возможность закупать больше электроники, продуктов питания и даже криптовалюту, перетянув на себя значительную часть морового производства. Экономика дорого поплатилась за такое решение, а многие эксперты полагают, что большая волна ещё даже не ужарила по основным странам, а значит стоит готовиться к худшему. При этом в самой Америке сегодня происходят любопытные изменения. Например, многие крупные компании перешли к практике роста цен. PepsiCo отчиталась о потере 4% доходов из-за ухода из России, но почему-то переложила свои проблемы на американцев, подняв цены на популярные напитки в 2 раза. Coa-Cola, Dr. Pepper и Snapple быстро осознали, что можно неплохо заработать, а в результате вся газировка неожиданно подорожала. Сеть фастфудов Wingstop воспользовалась кратковременным дефицитом куриных крылышек, начав продавать свою продукцию на 50% дороже. Даже сегодня, когда рынок восстановился, порция в Wingstop не дешевеет. Дорожает зубная паста, а любителям путешествий приходится платить намного больше, чем ещё несколько лет назад, поскольку владельцы всё ещё ссылаются на последствия коронавируса. 

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Примеров множество, но финансовый регулятор не только не планирует решать проблемы с ростом цен, но и постоянно подливает горючего в костёр американской экономики. Весь прошлый год ФРС повышала процентную ставку, что привело к тому, что сегодня показатель достиг 4.75% и является самым высоким за многие десятилетия. Эксперты предполагали, что времена ястребиной политики регулятора ушли в прошлое, поскольку за первые месяцы текущего года ставка по кредитам выросла всего на 0.25%, но недавно Джером Пауэлл заявил о том, что придётся снова вернуться к наращиванию процентной ставки, поскольку восстановление экономики замедлилось. Глава ФРС произвёл настоящую бурю в финансовом секторе США, что уже привело к падению основных биржевых котировок, ну а сегодня пришла очередь криптовалют. Ещё несколько месяцев назад будущее цифровых активов казалось безоблачным, но сегодня всё идёт к тому, что Биткоин протестирует новое дно, находясь под сильным давлением американской экономики.

Как видите, цифровое золото ушло ниже 20 тысяч долларов, что привело к настоящему хаосу на рынке. Падание Биткоина и Эфира уже достигло 10% за несколько дней, но хуже всего дела обстоят с альткоинами. Есть токены из первой двадцатки ещё держатся, то новички, только набирающие вес, рухнули на 50% и ниже. При этом сегодня аналитики склонны предполагать, что 14 марта случится ещё более серьёзный обвал. Дело в том, что именно на этот день запланировано заседание ФРС. Ранее считалось, что регулятор поднимет ставку на 0.25%, что по итогам 2023 года позволит выйти на запланированные 6%, вот только всё идёт к тому, что Джером Пауэлл решится на очередной рывок, прибавив даже не 50, а 75 пунктов. В целом эксперты указывают, что не всё так плохо, ведь за прошедший год добавилось 250 000 рабочих мест, а среднегодовая заработная плата увеличилась на 4.8%. Инфляция за 2022 составила 6.4%, но рост цен на многие продукты питания намного выше, чем указывается в отчётах.

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Ну а любители цифр снова рассказывают о точках сопротивления. Предполагается, что вначале Биткоин должен протестировать отметку в 19 800 долларов. Следом, если всё будет развиваться по негативному сценарию, то придётся пробить дно в 19 500 долларов, а там и до 19 тысяч недалеко. Что до итогов 14 марта, то курс может и вовсе уйти ниже 18 тысяч, продемонстрировав, что криптозима способна наступить даже весной. Не исключено, что цифровое золото перестанет падать, поскольку мы не знаем реальных планов ФРС. Одним словом, аналитики предлагают подождать до 14 марта, а хороших советов относительно инвестирования нет и не может быть, ведь мнения на эту тему разнятся. Некоторые полагают, что самое время покупать, поскольку рынок всё равно вырастет, ну а многие продают, что отражено на графике. Как видите, суточные торги по Биткоину выросли на 68%, что говорит о желании многих инвесторов слить цифровое золото как можно быстрее. Источники: 1, 2, 3.

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#криптовалюты #биткоин #экономика
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