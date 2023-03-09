Пожалуй, есть всего несколько сценариев, где вам может потребоваться жёсткий диск

Было время, когда жёсткий диск казался чем-то революционным. У автора данного материала был дорогостоящий накопитель ёмкостью 1.2 Гб, который постоянно приходилось носить с собой. Без рабочего шлейфа и вовсе выходить из дому было противопоказано, ведь всегда оставался шанс закачать что-то новое. Интернета тогда не было, а вся доступная информация продавалась на дисках, которые стоили как стипендия студента. Было сложно, но по мере появления всё более ёмких накопителей проблема свободного пространства постепенно ушла из нашей жизни, вот только производители жёстких дисков не успокоились.

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Сегодня в продаже можно встретить HDD ёмкостью 18 Тб, ну а производители обещают выпустить жёсткие диски на 24 Тб и больше, что станет возможным благодаря появлению новых технологий. Всё это безумно интересно, но неактуально для обычных пользователей. Сегодня мы с вами разберём наиболее популярные твердотельные накопители и попытаемся понять, действительно ли жёсткие диски ушли из нашей жизни, и стоит ли окончательно переходить на твердотельные накопители.

Прежде всего перед большинством из нас стоит экономическая проблема, о чём и побеседуем. Итак, если у вас есть старый ноутбук возрастом 5-7 лет, то самое время установить в него недорогой Kingston A400. Накопитель имеет объём 240 Гб, что не только будет достаточно для операционной системы, но и всех программ, которые вы только захотите установить. Можно скачать пару фильмов или сериал, хотя ноутбук – это всё же не лучшее место для хранения подобной информации. Ну или указанный выше SSD отлично впишется в системный блок. Если у вас нет планов вкладывать в компьютер много денег, то можно обойтись накопителем на 240 Гб, который позволит вам смотреть фильмы и слушать музыку в интернете, а значит решит большую часть привычных задач.

Купили современный компьютер? Берём более ёмкий Kingston NV2 на 500 Гб. Во-первых, сюда поместятся не только документы и операционная система, но и несколько игр с парочкой фильмов. Можно найти место для коллекции домашних фото, а особенно радует высокая скорость, ведь в данном случае мы рассматриваем SSD формата M.2. Обязательно убедитесь в том, что подходящий слот у вас на компьютере присутствует, а после наслаждайтесь высокой скоростью загрузки операционной системы, программ и браузера. Пожалуй, если вы не знакомы с данной технологией, то даже не представляете себе, как быстро могут загружаться страницы в интернете.

Если вы готовы потратить на накопитель больше денег, то самое время присмотреться к двум продуктам: Samsung 970 EVO Plus и Kingston FURY Renegade. Оба станут украшением вашего компьютера и предлагают внушительный объём 2 Тб. Пожалуй, для большинства пользователей этого будет достаточно, но стоит указать отличия между этими SSD. Прежде всего Samsung пользуется большим спросом и доверием среди пользователей и стоит дешевле. Вот только твердотельный накопитель производства Kingston представляет собой новый уровень скорости и полностью соответствует стандарту PCIe 4.0. Скорее всего, в 99% случаев вы разницу не заметите, но иногда хочется порадовать себя чем-то эксклюзивным. Что поделать, Samsung 970 EVO Plus просто быстрый, но не претендует на звание самого скоростного накопителя в нашем обзоре.

В целом, если вы не хотите радовать себя синтетическими тестами, предпочитая реальные показатели, то можно и вовсе взять Samsung 870 QVO. Этот SSD выполнен в формате 2.6 дюймового диска и подключается через интерфейс SATA 3. Благодаря этому вы можете использовать его даже на старых компьютерах. Скорость по сравнению с указанными выше накопителями здесь ощутимо ниже, но в большинстве задач вы этого не почувствуете, поскольку производители программного обеспечения ещё не научились использовать все преимущества SSD новых поколений.

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Что до жёстких дисков, то мы видим только один сценарий, когда вам может понадобиться такой накопитель. Например, вы хотите собрать вместительную коллекцию фильмов по жанрам, годам, актёрам или просто лучшие шедевры кинематографа. В таком случае берите Toshiba MG09 объёмом 18 Тб. Поверьте, этого вам точно хватит на много лет, при этом стоимость подобного жёсткого диска не такая критичная, чтобы отказывать себе в удовольствии его купить.