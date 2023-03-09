Серая розница никуда не исчезнет, но перестанет занимать заметную долю в официальной

Поскольку не все наши читатели знакомы с тонкостями российского рынка смартфонов, то давайте разберёмся в деталях. Прежде всего нужно понимать, что между тем, как завозились мобильные телефоны до 24 февраля 2022 года, и как это происходит сегодня, есть огромная разница. Так, долгое время существовало только 2 пути попадания смартфонов на российский рынок. Большая часть шла через основные каналы, налаженные производителями или дистрибьюторами в том или ином регионе. Официальные поставки облагались налогом, проходили через таможенный сбор, а к конечной стоимости прибавлялись курсовые риски рубля, а также наценка магазина. В результате вы могли увидеть, что в России аппарат стоит до двух раз дороже, чем в Китае. Одновременно с этим существовал так называемый серый импорт. Нет никаких сомнений, что завезти в страну 50 тысяч гаджетов без разрешения высоких чиновников просто невозможно, но в данном случае неплохо работает следующая пословица: не пойман – не вор.

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Ну а поскольку официальная розница в итоге привыкла к тому, что где-то в небольшом количестве продают сомнительные аппараты без гарантии, то серые поставки оставались стабильными и никого не напрягали. Иногда проходили громкие задержания, не влияющие на основные каналы, а любители низких цен всегда могли найти себе подходящую трубку с большой выгодой. Подвох был не только в гарантии, ведь вы вообще ничего не знали о том, откуда пришёл товар, а если дело касалось смартфонов Xiaomi, то можно было и вовсе нарваться на китайскую прошивку, над превращением которой в привычную оболочку придётся попотеть. Как вы понимаете, всё изменилось в 2022 году, когда многие производители заявили о том, что не планируют больше поставлять свою продукцию в Россию. Одновременно с этим появился так называемый параллельный импорт. Происходило это так: имеющий связи в правительстве бизнесмен закупал какое-то количество смартфонов, завозил их через таможню с выплатой всех положенных взносов, после этого товар расходился по торговым сетям, где на плечи покупателя ложилась выплата 20% НДС.

Словом, почти ничего не изменилось, вот только в 2022 году серый импорт поднял голову, поскольку многим казалось, что можно вообще ничего не платить государству, отделавшись небольшой взяткой чиновнику. Согласно официальным данным, в 2021 году на рынке РФ было продано 95% всех телефонов по официальным схемам и только 5% по серым, тогда как в 2022 году серый импорт составил 30% от всех поставок. Это очень большая сумма, а значит миллиарды рублей в виде НДС прошли мимо российской казны. Похоже, кто-то в правительстве решил взяться за дело серьёзно, поскольку эксперты отмечают, что поток серых аппаратов почти иссяк. Ну а результатом стал резкий рост стоимости, когда середняки тут же подорожали на 4000 тысячи рублей. Нет и китайских недорогих мобильников, которые можно было купить значительно выгоднее официальной розницы, ну а среди пострадавших любители «яблочек».

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Да, несмотря на все действия Apple, в России находятся стада фанатов американской продукции. Так, в магазине вы можете купить iPhone 14 Pro Max с накопителем на 512 Гб за 153 тысячи рублей. Ну а ещё недавно на сером рынке стоимость стартовала со 132 тысяч рублей. Выгода очевидна, а значит теперь за один и тот же аппарат придётся переплачивать 20 тысяч рублей. Есть мнение, что происходящее связано с назначением на пост временно исполняющего обязанности руководителя ФТС Руслана Давыдова. Не исключено, что именно этот чиновник закрутил гайки серому импорту, но точно сказать сложно. В любом случае без команды сверху подобные вопросы не решаются, а серый импорт стал слишком большим, уводя огромные суммы из бюджета в карманы дельцов. Отметим, что сегодня на российском рынке остро стоит проблема гарантийных обязательств. Например, сервис-центры Apple больше не ремонтируют по гарантии телефоны, попавшие в Россию по серому импорту. Ну а купленные в официальной рознице гаджеты обязаны обслуживать в торговой сети, имеющей свои договорённости с сервис-центрами. Эксперты полагают, что до конца марта какое-то количество смартфонов в серой рознице ещё останется, а затем наступит острый дефицит, а серый импорт перестанет существовать в заметных масштабах.