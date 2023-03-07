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ИИ победил человека во время воздушного боя – китайские военные готовят революцию в авиации
Истребители следующего поколения могут и вовсе обойтись без человека
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Сегодня на вооружении стран НАТО находятся тысячи самых современных истребителей пятого поколения F-35. Мало того, в наличии тысячи штурмовиков F-16, которые получили одну из последних модификаций и имеют неплохие лётные характеристики. В прессе часто критикуют американский F-35, поскольку конструкция самолёта действительно далека от идеала. Поскольку истребитель проектировался достаточно давно, то основной упор был сделан на невидимости для радаров потенциального противника. Вот и вышло, что старые С-300 самолёт действительно не увидят, ну а более современные комплексы распознают без особых трудностей. Ну а в процессе производства выяснилось, что попытка перетянуть одеяло невидимости привело к сложностям с двигателем и другими элементами, а сам истребитель не способен справляться с повышенными нагрузками. Инженеры большую часть проблем исправили, но даже сегодня появляются сюрпризы, которые не дают спать генералам в Пентагоне. 

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И всё же, на вооружении стран НАТО находятся тысячи таких самолётов, тогда как Россия может похвастать всего десятью Су-57. По мнению китайских экспертов, в будущем количество пилотируемых бортов не будет иметь решающего значения. Недавно китайские военные провели эксперимент, результаты которого могут оказать решающее влияние на будущее авиации. Так, были использованы два беспилотных летательных аппарата, один из которых управлялся человеком, тогда как другой контролировался ИИ. Были использованы условия, приближённые к реальным, когда два устройства обнаруживают друг друга в небе, а после завязывается воздушный бой. Сообщается, что для работы ИИ хватило одного графического чипа Jetson TX2 производства NVIDIA. Первым дроном управлял опытный пилот, имеющий отличные показатели в тренировочных боях с другими людьми. Как оказалось, у человека не было никаких шансов. Вначале ИИ держался на дистанции, укорачиваясь от всех попыток нанести урон, а после перешёл к нападению. Робот легко переместился в слепую зону, где мог неоднократно уничтожить соперника. Все попытки сбросить искусственный интеллект не увенчались успехом, а в итоге человек сдался спустя 90 секунд после начала боя. 

Китайские учёные полагают, что следующее поколение истребителей может за ненадобностью убрать переменную человека, получив преимущества за счёт скорости манёвренности и многих других показателей. Известно, что даже подготовленные пилоты теряют эффективность во время сильных перегрузок. Управлять самолётом в такие моменты крайне сложно, ну а защищённый компьютер не знает такого слова, как «перегрузка», поэтому продолжит выполнять свои задачи даже во время сложного маневрирования. Одновременно с этим указывается, что скорость реакции автономного устройства намного превышает возможности человека. Мало того, люди склонны думать, а ИИ принимает решения быстро и с максимальной эффективностью. Ну и не стоит забывать о том, что подготовка опытного пилота занимает годы, а на оттачивание навыков уходят десятилетия. С искусственным интеллектом всё гораздо проще, ведь вам понадобится достаточно мощное железо, после чего можно клонировать программный код столько раз, сколько потребуется. 

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Несмотря на достигнутые успехи китайские исследователи отмечают, что время, когда компьютер полностью заменит пилота за бортом истребителя, наступит ещё не скоро. Эра искусственного интеллекта приближается, но происходит это не так быстро, как хотелось бы, поскольку во время разработки инженеры встречают множество проблем. Похоже, некоторые из них удалось решить, тогда как предусмотреть все возможные внештатные ситуации почти нереально. Именно поэтому пока выпускать ИИ против человека никто не будет, но день, когда технологии сойдутся в бою с людьми уже близок. Кстати, подобные эксперименты проводят не только в Китае. Известно, что в США уже достаточно давно проводятся секретные испытания специально оборудованного F-16 под управлением компьютера. Результатами американцы делятся неохотно, но всё это уже давно вышло со страниц фантастических книг и экранов кинотеатров в реальную жизнь.

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#технологии #искусственный интеллект #авиация
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