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Неизвестный инвестор привёл в движение 10 000 монет Эфира, заработав на продаже $16 миллионов
Монеты ждали своего владельца почти 6 лет
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Сегодня в прессе можно прочитать о так называемых первых инвесторах. Журналисты пишут о том, что эти люди поддержали своими деньгами ещё молодые криптовалюты, что позволило создать рыночные условия для торговли и обменом цифровыми активами. Поскольку мы знаем лишь единицы публичных людей, рассказавших прессе о своих инвестициях в криптовалюты на заре их появления, то достаточно сложно оценить мотивы никому не известных личностей. Очевидно, что некоторые действительно верили в светлое будущее Эфира и Биткоина, тогда как другие просто могли себе позволить потратить несколько тысяч долларов в качестве эксперимента. При этом не стоит забывать о том, что мы с вами не знаем даже количества оставшихся в строю первых инвесторов. Ситуация обстоит следующим образом. Есть определённое количество кошельков, активы на которых находятся без движения уже 7 и более лет. Вот только среди них есть не только деньги первых инвесторов, но и мёртвые кошельки, владельцы которых давно утратили доступ к своим деньгам. Как знать, возможно кто-то из ваших знакомых потерял сотни тысяч долларов, но не хочет никому об этом рассказывать. 

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Простой пример из жизни, свидетелем которого был автор данного материала. В конце 2015 года один из знакомых получил в подарок на юбилей 10 Биткоинов. Парень работал в компьютерной компании, а руководство решило не только премировать сотрудника за хорошую работу, но и подшутить над ним. Поскольку новоиспечённый владелец ничего не знал о криптовалютах, то нам вместе пришлось разбираться. Пока мы думали, что делать со свалившимся на голову сокровищем, курс Биткоина вырос в 2 раза и счастливый владелец избавился от всех монет, выручив чуть меньше 5 тысяч долларов. А представьте, если бы он купил на все деньги Эфир, то сегодня мог бы похвастать наличием 1000 монет ETC на счету, общая стоимость которых равняется 1.5 миллиона долларов. Что поделать, но абсолютное большинство первых инвесторов (пусть даже случайных) давно избавилось от своих денег. Кстати, наряду с первыми инвесторами существуют и первые майнеры. Эти ребята копали Эфир в огромных масштабах, получая сотни монет в год на обычных домашних фермах из видеокарт. 

Как вы поняли, с первыми инвесторами не всё так просто, но везде есть исключения из правил, а случившееся несколько дней доказывает, что иногда спящие кошельки оживают. На прошлой неделе неизвестный владелец 10 266 монет в Эфире решил продать часть своих накоплений (16 миллионов долларов на момент последней транзакции), или даже всё нажитое добро. Известно, что все монеты были куплены больше пяти лет назад по средней стоимости в 370 долларов. С тех пор кошелёк никто не трогал, а недавно с него перевели все монеты по другим адресам. Больше шести миллионов монет были распределены между пятью новыми кошельками, тогда как 2.5 миллиона проданы на бирже Poloniex. Есть несколько предположений того, что могло произойти. Так, владелец мог быть тем самым первым инвестором, который долго ждал своего часа. Судя по всему, человеку потребовались деньги, ну а вырученные на бирже 3.9 миллиона долларов – это и есть инвестированная сумму в 2017 году. Не исключено, что остальные монеты продолжат ждать своего часа.

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Но бывает и так, что владелец просто теряет доступ к своему кошельку, а спустя годы пытается восстановить пароль. Самостоятельно вспомнить сложную комбинацию крайне сложно, но дело упрощается, если обратиться к специалистам. В сети есть откровения тех, кто уже воспользовался услугами подобных компаний. Как оказывается, эти ребята не берут вперёд ни цента, но ставят несколько условий. Прежде всего они хотят получить 10% от конечной суммы, что выглядит не так много за возможность доступа к активам, которые вам никогда не станут доступны. Кроме того, важен сам пароль, ведь если вы просто ввели случайную комбинацию цифр, то за дело расшифровки никто не возьмётся. Но очень часто люди используют имена своих родственников, дни рождения детей, либо другие важные даты и названия мест романтических свиданий. В этом случае расшифровка пароля становится реальна. Ну а сами инвесторы не спешат делиться с миром своим счастьем, храня тайну своей личности как можно дальше от прессы.

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#криптовалюты #эфир #эфириум
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