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Что такое «Аргентинский Крым» – как Британия уже 200 лет удерживает чужую территорию при помощи силы
Аргентина больше не хочет мириться с колониальными захватчиками из Англии
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На прошлой неделе президент Франции совершал большое турне по Африке, пытаясь вернуть влияние страны над этим регионом. Многие наши читатели могли слышать о том, как быстро ЧВК «Вагнер» вытеснила французов с насиженных мест, ну а Макрон уже не раз агрессивно высказывался в адрес «музыкантов». Ещё бы, ведь Франция так и не ушла от своего колониального прошлого. Вначале французы использовали «Чёрный» континент исключительно для получения ценных пряностей и других продуктов питания, продавая местных жителей в рабство. В 20-м веке под давлением других стран пришлось дать всем государствам в Африке свободу, вот только Франция никуда не ушла, продолжая терроризировать миллионы людей. Чего только стоит эксплуатация детей и женщин в Конго, где на кустарных шахтах ведётся добыча кобальта. После этого ценный минерал идёт на экспорт, ну а любые задержки приведут к проблемам в производстве аккумуляторов для электрокаров.

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В ходе своего визита Макрон призывал местных жителей прогнать русских и не верить слухам о том, что на Западе есть двойные стандарты. Похоже, всё это не возымело должного эффекта, ведь во время такой слащавой речи в Конго из зала не раз доносился хохот. Не исключено, что это были те самые Баширов и Петров, но это уже не так важно, ведь всё больше стран отказываются оставаться под пятой колонистов, а многие прямо указывают бывшим сюзеренам на обман. Но если бедствующая Африка кое-как сводит концы с концами и не может пока состязаться с сильными мира сего, то Аргентина готова к очередному раунду противостояния с Британией. Напомним, спор между двумя государствами вокруг Фолклендских островов возник почти 200 лет назад. Ранее острова назывались Мальвинскими и были открыты испанцами, но в 1833 году туда вторглась демократическая Британия. Долгое время территория оставалась спорной, пока в 1982 году Аргентина не решилась на силовые меры. Тогда несколько десятков рабочих аз Аргентины установили на необитаемом острове Южная Георгия флаг своей страны, что привело к стычкам и быстрой переброске помощи с обеих сторон. Всё завертелось, а в итоге дошло до морских сражений, в результате которых был потоплен аргентинский крейсер «Генерал Бельграно», ну а Англия потеряла небольшой эсминец «Шеффилд». 

Лондон не стал мириться с таким положением дел и привёл к островам эскадру из 40 кораблей, что привело к полной блокаде островов и поражению Аргентины. Что любопытно, официально оба государства не объявляли друг другу войну, ограничившись небольшими стычками, в ходе которых со стороны Лондона погибло 255 человек, ну а Аргентина потеряла 649 человек. Какое-то время между странами существовала некоторая напряжённость, но в 1989 году был подписан мир. Что любопытно, из конституции Аргентины до сих пор не вычеркнуты Мальвинские острова, тогда как Британцы уверяют, что честно украли Фолкленды у испанцев. Ну а дабы упрочить своё право на землю, англичане и вовсе провели в 2013 году референдум, по итогам которого местные жители решили присоединиться к Великобритании. Похоже, какое-то время власти Аргентины были готовы мириться с происходящим и даже в 2016 году подписали соглашение Форадори-Данкан. Это позволило снять напряжённость в регионе, открыв путь к массовому туризму. Напомним, долгое время Британия использовала острова исключительно как военную колонию, которая служила перевалочным пунктом, позволяющим контролировать значительную часть Атлантики. 

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Времена владычества колонистов подходят к концу. Страны, которые веками оставались в тени своих хозяев, больше не готовы сидеть на третьих ролях, ну а сегодня стало известно о том, что соглашение Форадори-Данкан от 2016 года было денонсировано со стороны Аргентины. Британия встретила новости с холодком, указывая на референдум от 2013 года. И вот здесь нужно обратить внимание на детали. Прежде всего Аргентина никогда не признавала итогов голосования, ну а недавно вскрылись любопытные факты. Как оказалось, голосование проводилось с нарушением норм, ну а сам Форадори, который подписывал договор со стороны Аргентины, был пьян и на следующий день не смог вспомнить, что и зачем он делал. Похоже, англичане накачали Форадори наркотиками и алкоголем, а после вынудили сделать пару росчерков пера. Ну и очевидны противоречия, ведь Англия не признаёт итогов референдума в Крыму, но почему-то ссылается на своей референдум, который проходил с нарушением всех норм и при полном отсутствие международных наблюдателей. В целом у Британии есть масса внутренних проблем, от негодующей Шотландии, до Северной Ирландии. Похоже, теперь у англичан появились территориальные споры, а политическая карта становится всё более противоречивой. 

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#политика
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