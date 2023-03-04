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Пентагон увеличит набор новобранцев в армию США за счёт расового и гендерного разнообразия
Особенно сложно стало в последние годы, когда жители США не видят успехов "самой сильной армии на планете"
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В последние годы власти США и Британии всё больше беспокоит проблема недобора добровольцев, которые хотели бы служить в армии. Политики сокрушаются, что число новобранцев постоянно снижается, а здоровье личного состава ухудшается с каждым годом. Что любопытно, за 20 лет в Англии уже несколько раз пересматривали требования к кандидатам, снижая планку физической готовности добровольцев. Проще говоря, если раньше отбор проходили только физически здоровые кандидаты, которые не имели видимых проблем со здоровьем и хронических заболеваний, то сегодня берут всех, кто может пройти пару кругов вокруг плаца. Но и это не всё, ведь были скорректированы и психологические тесты, а в результате в армию попадают лица, с явными нарушениями психики, которые испытывают немотивированную агрессию и не способны контролировать себя во время выполнения тех или иных миссий.

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Ещё одной проблемой стало всё возрастающее количество представителей ЛГБТ. В США уже сформировали отдельные подразделения для людей нетрадиционной ориентации, но в последнее время активисты требуют равных условия для всех бойцов, что предполагает общее заселение. Но если в прессе и на камеру американцы просто обожают квиров и транссексуалов, то в казарме правила меняются. Стоит учитывать, что подобные индивиды и вовсе не отличаются хорошей физической формой, поэтому представляют собой балласт для армии, которая стремительно превращается в шоу с покаянием перед чернокожими и попыткой разбавить боевые единицы лицами нетрадиционной ориентации. На самом деле проблем намного больше, ведь сегодня эксперты констатируют, что престиж военной службы в США постоянно снижается. Так, Америка постоянно ведёт какие-то войны, в которых гибнут американские солдаты, вот только нигде не удалось добиться победы. Янки ушли из Афганистана после безуспешных попыток на протяжение 20 лет построить там демократию. Не удалось ничего сделать в Ираке, а в Сирии дела идут ещё хуже. Ходят слухи, что вскоре США будут вынуждены оставить и эту страну, а в итоге американская молодежь испытывает разочарование и не хочет служить в армии проигравших. В Пентагоне признают некоторые сложности, но уверены в том, что уже вскоре всё это останется позади, ведь военные эксперты подготовили новый план набора, получивший название «Армия 2030».

И вот здесь нужно начать с того, что в 2022 году недобор в армии США достиг немалых 15 тысяч человек. Может показаться, что всё это мелочи, ведь всего на тех или иных должностях занято 1 395 350 человек, вот только речь о том, что проблем с набором чиновников нет, а армия испытывает острую нехватку обычных солдат. Особенно плохо дела пошли при Байдене, ну а в 2022 году ситуация только ухудшилась, поскольку американцы опасаются, что их отправят на войну с русскими. Не обнадёживают и потери украинских военных, которые недавно были опубликованы в прессе США. Было озвучено, что только личным составом армия Украины потеряла до 500 тысяч человек убитыми и ранеными, но есть ещё несколько сотен тысяч, числящихся пропавшими без вести дезертирами. На фоне таких цифр желание драться с русскими у обычных американцев пропадает очень быстро.  

Несколько дней назад журналисты издания Defense One опубликовали интервью министра армии США Кристины Вормут. По словам воинственной дамы, решение уже найдено, а увеличивать набор будут за счёт рекламы, а в пример приводится эффективный маркетинг 80-х годов, когда удалось нарастить число военнослужащих при помощи правильной мотивации. Похоже, уже вскоре телеэфиры заполнят молоденькие квиры, рассказывающие о том, как представителям ЛГБТ хорошо живётся в просторных и хорошо освещённых казармах. Особый упор будет делаться на проблеме токсичности в вооружённых силах. С этой целью солдаты пройдут специальные курсы, рассказывающие им о половом и расовом разнообразии. Кристина Вормут полагает, что армия должна стать более гибкой, а набор проводиться с учётом тех изменений, что присутствуют в обществе. Только так можно получить поддержку обычных американцев, что поднимет престиж вооружённых сил. 

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Скорее всего, грядёт большая чистка, когда места закостенелых генералов, не желающих брать на флот бойцов с ожирением и непонятной ориентацией займут политкорректные афроамериканцы, азиаты и многие другие, чья квалификация не соответствует должности. Кристина Вормут уверена, что в 2023 году удастся набрать 65 тысяч новобранцев, а к концу текущего десятилетия удастся повысить престижность армии в глазах обычных американцев. Похоже, дела у США действительно идут плохо, а изменения приведут к системному кризису. Решения, стоящие на повестке дня, не встречают сопротивления в опьянённом демократическими ценностями обществе, а профессионалов, способных управлять армией, просто отправят на пенсию. 

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#политика #политраша
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