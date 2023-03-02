Илон Маск показал нового робота по имени Optimus

Илон Маск создал самый популярный электрокар на рынке, отправил человека на МКС и планирует колонизировать Марс и Луну. В его портфолио научные разработки, способные расширить возможности человеческого мозга, а также излечить заболевания, которые тысячелетиями преследовали наш вид. Вообще, это только часть направлений, интересующих Илона, ну а в 2022 году основатель Tesla рассказал о планах создать робота, способного стать настоящим компаньоном для людей, выполняя любые задачи по дому и в бизнес-секторе. Проект чрезвычайно амбициозный, ну а сегодня появился короткий ролик, в котором Маск показал несколько любопытных фактов и поведал о дальнейших планах.

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Ролик снят в рамках Tesla Investor Day 2023 и демонстрирует робота по имени Optimus. На видео один из роботов берёт руку ещё одного робота, а после с помощью шуруповёрта прикручивает её. Скорость передвижения оставляет желать лучшего (всего 8 км/ч), но пока Илон не планирует устраивать гонки на роботах. В операции сборки Optimus участвовал третьей робот, а сам Маск заявил, что разработка двигается умеренными темпами. По его словам, внутри механизма находится самый продвинутый ИИ на планете. Фактически, внутри робота та же программная среда, что и в автомобилях Tesla, а по мере работы устройство окажется способно к самообучению. Логика здесь следующая: невозможно запрограммировать все функции, поскольку реальный мир слишком сложен, а мы не знаем, как быстро научить роботов тем или иным действиям. При этом если один Optimus научится пользоваться сложными инструментами, то после этого программный код можно будет перенести и на нового робота. Поскольку видео было предназначено для инвесторов, узнать реакцию крупных компаний не выйдет, а вот обычные пользователи уже выразили свою озабоченность. Некоторые пишут, что грядёт Skynet, ведь под руководством Илона Маска роботы уже научились собирать себе подобных. Сложно даже предположить, что ИИ решит сделать, если выйдет из-под контроля инженеров Tesla

Напомним, одной из ключевых особенностей Optimus является то, что он способен свободно передвигаться в незнакомой обстановке и находить путь к тем или иным предметам без помощи человека. Всё это стало возможно благодаря использованию машинного обучения и других технологий искусственного интеллекта. Ну а в результате Optimus может двигаться по сложным поверхностям, обходить препятствия и маневрировать вокруг людей. Представители компании уверяют, что это только начало, а уже вскоре роботы получат новые функции. Это позволит машинам выполнять более сложные задачи, требующие моторики и точности, которые не могут быть достигнуты только при помощи конечностей и программного кода. Одним из примеров того, что Tesla планирует сделать с Optimus, является использование робота в производстве автомобилей. Как отмечается в сообщении компании, робот сможет эффективно перемещать тяжелые предметы и инструменты на производственной линии, освобождая работников от этой задачи. При этом в будущем компания намерена использовать Optimus во многих других областях, включая добычу ресурсов, строительство и многие другие. Как мы уже писали выше, одной из целей является создание робота, который может работать на Марсе, что позволит Илону Маску осуществить свои мечты по колонизации Красной планеты.

Несмотря на уже достигнутые успехи, эксперты указывают на существующие ограничения, стоящие перед инженерами Tesla. Например, одной из самых серьёзных проблем, стоящих на пути массового спроса на подобные устройства, является их высокая стоимость. Илон Маск уверен, что в будущем удастся снизить цену роботов, ну а пока они останутся доступны только энтузиастам и крупным компаниям. Тем не менее, с развитием технологий и увеличением производства, цена должна быстро снизиться. Если Tesla сможет повлиять на стоимость своих роботов, это может привести к их более широкому применению в различных отраслях и областях. Но если сам Илон Маск смотрит в будущее спокойно, то обычные работники заводов и сборочных цехов опасаются, что умные роботы займут их места уже в ближайшее десятилетие. Представители Tesla пока никак не комментируют подобные слухи, рассказывая о том, что Optimus и его аналоги станут помощниками и не претендуют на место человека в мире. Якобы, широкое применение роботов позволит снизить риски несчастных случаев и травм на производстве и приведут к повышению производительности труда.

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