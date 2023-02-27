Информация предоставлена китайским телеканалом CGTN

Взрыв Северных потоков стал полной неожиданностью для всего мира. Уже после уничтожения трубопроводов эксперты заявили о том, что нужно было раньше задуматься о безопасности транспортировки газа, поскольку за несколько месяцев до этого Байден лично заявил о том, что Америка может уничтожить Северный поток. Увы, но тогда всё это воспринималось как очередная угроза, а никто не придал значения серьёзности тона сонного Джо, а ведь он открыто сказал: «Если Россия вторгнется в Украину, Северный поток перестанет существовать». После драки кулаками не машут, ну а недавно известный журналист Сеймур Херш вывалил сенсационные факты, доказывающие причастность Байдена в подрыве трубопроводов. Если бы нечто подобное совершила любая другая страна, то власти уже болтались бы в петле, а гражданская война давно свергла режим диктатора, вот только мы говорим о США, поэтому весь мир старается делать вид, что ничего не произошло.

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Поведение похоже на тактику сардин во время атаки со стороны хищников. Так, сотни тысяч рыбок сбиваются в крупные стаи и продолжают плыть несмотря на то, что голодные пасти то и дело выхватывают сотни неудачников, требуя постоянной добавки. Единственное, что может в этот момент спасти сардин, это случай и коллективный разум. Рано или поздно хищники насыщаются, а изрядно поредевшая стая сардин продолжает свой путь на нерест. Примерно так поступают лидеры европейских государств, с той лишь разницей, что в нашем мире хищник съедает только тех, кто отказывается играть по его правилам. Похоже, осталось всего несколько стран, которые готовы открыто бросить янки вызов. Среди них можно выделить Китай. Власти Поднебесной пока не готовы к открытой конфронтации, но всё идёт к тому, что рано или поздно терпение китайцев лопнет. Ниже вы можете посмотреть любопытное видео, созданное журналистами китайского телеканала CGTN. Использовались данные со спутников, а также информация, представленная в расследовании Сеймура Херша. Давайте кратко обсудим увиденное.

Прежде всего в глаза бросается масштаб подготовки. Очевидно, что совершить подобный акт без участия Норвегии было невозможно, поэтому за 190 дней до взрывов в Скандинавскую страну прибыл тот самый Джейк Салливан, которому и приписывают роль чёрного кардинала в этой истории. Судя по всему, уговаривать норвежцев не пришлось, поскольку потеря Северных потоков сулила этим ребятам огромные доходы. Так вот, вместе с норвежскими специалистами Джейк Салливан выбрал место для закладки взрывчатки и укатил домой. За 116 дней до взрыва стартовали масштабные учения, в рамках который в акваторию Балтийского моря прибыли сразу 47 боевых кораблей стран НАТО. Был задействован авианосец, 89 самолётов и вертолётов с личным составом больше 7000 человек. Всё это время пресса фиксировала активность именно в районе будущих взрывов, но тогда этому никто не придал особого значения.

В это же время под прикрытием учений на место прибыла группа ныряльщиков. Эти ребята были доставлены на вертолёте, а после совершили закладку взрывчатки сразу на 4 ветках трубопровода. Глубина достигала 80 метров, поэтому операция длилась 6 часов, после чего парни скрылись с места событий. Похоже, взрывчатка пролежала довольно долго, поскольку в Белом доме никак не могли решиться на диверсию. Неясно, что вынудило сонного Джо нажать на кнопку, но известно, что в этот же день над местом пролетал самолёт-разведчик Р8, принадлежащий к ВМС США. Китайцы полагают, что именно он сбросил гидроакустический буй, который выступил в роли детонатора. Что любопытно, одна ветка осталась цела. Было бы хорошо её обследовать на предмет наличия взрывчатки, но зона закрыта, а европейские власти делают всё, чтобы забыть о последствиях взрывов. А между тем эксперты уверены, что больше всех пострадала Германия, лишившаяся недорогого трубного газа. Предполагается, что восстановление трёх веток обойдётся в 500 миллионов долларов и займёт не меньше года. Или больше, ведь санкции препятствуют началу восстановительных работ и даже нормальному изучению последствий взрывов. Если Северные потоки и будут отремонтированы, то США точно не дадут ни цента, хотя загадывать так далеко пока глупо.

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