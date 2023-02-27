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Почему вам не нужен флагман NVIDIA GeForce RTX 4090 – экономим 85 000р без потери fps
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Было время, когда большая часть российских пользователей брала компьютер в кредит. Причина лежала в области тотальной бедности, когда обычные работяги не могли себе позволить купить подобные устройства с одной заработной платы. Сегодня дела пошли на лад, ведь всё больше геймеров обращает внимание на дорогостоящие процессоры и видеокарты. Собрать неплохой системный блок можно за 100 тысяч рублей, что может и выше заработной платы обычного российского пользователя, но точно по зубам жителям крупных городов. Вот только всё чаще мы слышим о том, как обычные работяги копят долгими месяцами, покупая продукцию, которая им просто не нужна.

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Маркетинг работает очень хорошо, ведь флагманы бесполезны в реальной жизни и вместо комфортных 60 кадров в секунду выдают в 2 раза больше. Есть геймеры, гордо объявляющие о том, что видят то, что другим не под силу, вот только подобные заявления крайне противоречивы и не находят поддержки у экспертов. Куда важнее плавная картинка, ну а разницы между максимальными настройками графики и высокими нет и не может быть. Возможно, если внимательно присматриваться, то вам что-то удастся разглядеть, но во время прохождения сюжетной компании подобные мелочи незаметны. Несмотря на это геймеры берут неподъёмные кредиты, находясь всю жизнь в долговой яме. В последнее время только 2 блогера на нашем сайте купили себе GeForce RTX 4090, ну а мы сегодня разберёмся в том, стоит ли вообще совершать подобные глупости.

Для начала обратим внимание на график проникновения мониторов с разрешением 4К. Согласно данным статистики Steam, всего 2.73% любителей компьютерных игр претендуют на настоящее 4К, тогда как есть ещё и 1.52% тех, кто купил себе монитор с разрешением 3440х1440р. Даже если прибавить обе группы, то выйдет 4.25%, что выглядит несерьёзным на фоне всей шумихи в прессе относительно дорогостоящих флагманов. Выходит, что GeForce RTX 4090 нужна только 4.25% геймерам, тогда как все остальные любители компьютерных игр могут смело проходить мимо, ведь данный графический чип способен раскрыться только в сверхвысоком разрешении. Ну и 24 Гб видеопамяти предполагают не совсем игровые задачи, а эксперты уверяют, что с помощью GeForce RTX 4090 обучение нейросетей происходит действительно быстро.

Возможно, мы бы вам и порекомендовали купить GeForce RTX 4080, но в новом поколении NVIDIA пошла не специфический эксперимент, в рамках которого графический чип подорожал на 500 долларов по сравнению с прошлым поколением. При этом прирост быстродействия аналогичен тому, что мы видели 2 года назад, поэтому мы даже не станем рассматривать эту видеокарту. GeForce RTX 4080 плоха по определению, а значит должна скинуть как минимум 20 тысяч рублей, и только после этого может заинтересовать геймеров.

Поскольку в текущем поколении вся продукция зелёного лагеря подорожала, то многие предлагают называть GeForce RTX 4070 Ti оптимальным решением для геймеров. Согласимся, что для 4К это лучшее, что вы можете купить, поскольку всё то, что вам предлагает GeForce RTX 4090 – это дополнительные +40% количества кадров в секунду – 100 fps против 70 fps. Нам кажется, что это несерьёзно, а трата денег не окупится. Если у вас дисплей с разрешением 4К, то берите GeForce RTX 4070 Ti, но мы очень сомневаемся, что среди наших читателей есть хотя бы 2% с подобными мониторами.

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Именно поэтому мы рекомендуем присмотреться к видеокартам GeForce RTX 3070 Ti и Radeon RX 6800. Заметьте, геймеров с мониторами 2К больше 14%, а значит шанс попасть в эту категорию у вас значительно выше. Что же, если всё так, как мы описали, то обе видеокарты смогут обеспечить максимальную производительность, а значит переплата за GeForce RTX 4090 в размере 85 тысяч – это сродни безумству. GeForce RTX 3070 Ti пользуется большим спросом только потому, что выпущена NVIDIA, тогда как Radeon RX 6800 подкупает наличием 16 Гб видеопамяти. Выбирайте сами, ну а мы всё же рекомендуем графический чип AMD. Не поддавайтесь общему помешательству. Бывает, когда деньги валятся из карманов, а значит выбор любого флагмана оправдан, но обычные геймеры обязательно лишают себя чего-то в реальной жизни, покупая флагман от дядюшки Хуанга.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4090
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