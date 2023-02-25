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Как не попасть в ловушку брендов и сэкономить на покупке игровой видеокарты 50 000р без потери fps
Почему ASUS и MSI такие дорогие, и стоит ли вообще переплачивать за бренды? Давайте разбираться
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В интернете можно встретить весьма противоречивую информацию по поводу выбора видеокарты. Можно смело заявить, что наблюдается самый настоящий плюрализм мнений, когда тысячи экспертов делают прямо противоречащие друг другу заявления, даже не задумываясь о том, что могут быть неправы. Им вторит целая армия блогеров, у которых тоже есть своя позиция, а многие из этих ребят за всю жизнь видели буквально несколько видеокарт. Похоже, это не мешает всей этой весёлой братии делать выводы и писать об этом, философски рассуждая о том, какую видеокарту купить, а какая недостойна нашего внимания.

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Мы же подходим к этому вопросу значительно проще. Так, если вам хочется, то можете покупать всякий мусор, переплачивать десятки тысяч рублей за флагманы и в целом совершать абсурдные вещи. Никто не застрахован от ошибки, но совершенно глупо выглядит, когда вы платите на 30 тысяч рублей больше за бренд, но не получаете ровным счётом ничего. С вами такое случалось? Если да, то самое время разобраться в том, как не попасть в ловушку брендов, о чём и поговорим.

Итак, есть две версии GeForce RTX 3070 Ti. Первая выпущена компанией ASUS, тогда как вторая была создана на фабрике Palit. Поскольку первая относится к самым известным брендам, то просят за неё 74 тысячи рублей, тогда как за вторую скромные 56 тысяч. Допустим, ребята из ASUS поставили внутрь более мощную систему питания, брендовые термопрокладки и чуть лучше продуманную систему охлаждения. Это в теории, но на самом деле мы с вами точно не знаем, но платить за это придётся на 18 тысяч рублей дороже. С нашей точки зрения переплата была бы логична, если бы брендовая модель стоила на 4 тысячи больше, ведь GeForce RTX 3070 Ti от ASUS попадает совершенно в другую ценовую категорию, где есть видеокарты, которые почти на 50% быстрее. Вот и думайте, сколько процентов даст вам бренд. Пожалуй, не больше 2-3% в результате заводского разгона, если повезёт.

Точно такая же ситуация и с GeForce RTX 4070 Ti, с той лишь разницей, что модель производства MSI стоит невероятные 97 тысяч рублей, тогда как скромная видеокарта от Palit обойдётся вам на 17 тысяч дешевле. Здесь действует точно такая же логика, а мы совершенно не понимаем, какой глупец купит брендовую MSI. Смотрите, вот купили вы GeForce RTX 3070 Ti от ASUS за 74 тысячи и радуетесь, ведь у вас в руках качественный продукт. Ну а разумный геймер купит GeForce RTX 4070 Ti от Palit за 79 тысяч и получит прирост быстродействия в 50%. Согласитесь, что любитель брендов будет выглядеть глупо, ну а если не согласны, пишите в комментариях о волшебной магии брендов, вместе посмеёмся. 

Представим себе, что вы решили купить видеокарту GeForce RTX 4080. Глупо, но раз уж решили, то берите, что ещё сказать. Вот только вместо народной Palit за 102 тысячи рубчиков вы платите все 127 000 за элитную Gigabyte. Поздравляем, вы получили пару процентов, крутую систему охлаждения и нулевую выгоду. А ведь чуть выше есть те, кто провернул такой же фокус с GeForce RTX 4070 Ti. Помните MSI за 97 тысяч рублей? Представьте себе, что между двумя этими графическими чипами огромная разница, вот только вы об этом не узнаете, ведь взяли элитный бренд за дорого и очень богато.

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Покупка GeForce RTX 4090 – это само по себе решение абсурдное, ведь в 99% случаев GeForce RTX 4070 Ti окажется ничем не хуже. Но если уж решили брать суперфлагман, то хотя бы потратить на него 140 тысяч рублей. Но нет, находятся такие умники, которые платят за всё тот же элитарный Gigabyte на 50 тысяч дороже. Ну это уже перебор. Если вы раздумывали о покупке мощной видеокарты – игнорируйте бренды. Наши читатели обязательно расскажут вам о том, что нужно брать MSI и ASUS, переплачивая за это огромные суммы. Вот только у самих советчиков стоят бюджетные графические чипы, которые вызывают слёзы на глазах у обычных геймеров. Именно поэтому мы призываем вас думать головой. Математика не повредит, ведь переплачивать 50 тысяч за воздух в кулере – это настоящее сумасшествие.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #оптимальный
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