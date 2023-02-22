На каком направлении будут использоваться американские РСЗО, пока неясно

Совсем недавно популярные военкоры и некоторые эксперты начали писать о смене военной тактики нанесения ударов со стороны РФ. Стоит отметить, что тактика менялась на протяжение всего года, поэтому нет ничего удивительного в том, что было решено пойти другим путём. Если вы помните, в первые дни СВО наносились массированные удары по военным объектам и ПВО на территории Украины. Уничтожались военные аэродромы, а в какой-то момент дело дошло до военных баз. Предпринимались попытки уничтожить мосты, по которым проходили поставки военной техники, после чего дело дошло до железной дороги. На какой-то момент эффект был заметен, но удары продолжались недолго, а после переключились на нефтеперерабатывающие заводы и хранилища мазута и бензина. Всего и не перечислишь, ну а завершилось всё попыткой обрушить энергетическую инфраструктуру Украины. Десятки миллионов людей сутками сидели без света, ну а руководство страны спокойно комментировало ситуацию, рассказывая о том, что народ готов и вовсе обходиться без электричества. Неясно, будут ли ещё наноситься подобные удары, но тот факт, что ни одна из указанных выше тактик не привела к реальным результатам на фронте, вполне очевиден. Возможно, за счёт отключения подачи электричества удалось замедлить наступление на том или ином направлении. Ну или уничтожить какое-то количество иностранной техники, пока поезда не ходили, вот только танки всё равно попали на фронт, а в ходе двух наступлений армия РФ отступила из Харьковской и Херсонской области.

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Так вот, недавно военкоры рассказали, что было принято решение выявлять и уничтожать украинские ПВО. Сложно сказать, насколько эффективны были первые удары, поскольку информация крайне противоречивая. И всё же, в последнее время стало всё больше поступать информации о том, что армия РФ точечными ударами поражает системы HIMARS. Только на прошлой неделе на складе были сожжены 2 американских РСЗО, ну а вчера стало известно, что под Кременчугом уничтожены ещё 2 HIMARS. Эксперты отмечают, что данные требуют проверки, а одна из проблем заключается в том, что подобные системы ремонтируются на территории Польши, а значит потери могут и не быть безвозвратными. Ну а судя по тем цифрам, что озвучивают представители США, за год Украина получила около 40 подобных систем. Или больше, ведь вчера в сети появилась информация о том, что примерно в начале февраля американцы тайно передали Киеву сразу 14 комплексов HIMARS.

Источники утверждают, что вместе с РСЗО были отправлены ракеты, имеющие дальнобойность до 150 километров. Данных о том, что вообще поступило в распоряжение украинского командования, нет, но военкоры предполагают, что речь может идти об экспериментальном оружии. Якобы, это точно не GLSDB, поэтому оценить тактико-технические характеристики ракет не представляется возможным. В связи с подобной поставкой актуальной становится проблема отражения ударов по Крыму и населённым пунктам в глубине России. США не раз уверяли в том, что не планируют снабжать Киев оружием, способным бить по российским регионам. Что поделать, сонный Джо и его команда часто дают обещания, выполнять которые не намерены, ну а Украина давно стала полигоном для испытаний тех или иных типов вооружения. Появление подобных ракет представляет серьёзную опасность, поскольку речь идёт не только о дальнобойном, но и высокоточном оружии.

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Напомним, HIMARS способна быстро перемещаться за счёт использования автомобильного шасси. Время выхода на цель составляет считанные минуты, а после всего за 5 минут можно сняться с места и переместиться на закрытую позицию. Отследить HIMARS крайне сложно, а реальную угрозу подобным установкам представляют только российские ракеты типа «Кинжал». Теоретически, если в воздухе будет находиться несколько самолётов с соответствующим вооружением, то шансы на поражение американской РСЗО сразу после выстрела сильно возрастают. Пока о подобных планах ничего не известно, ну а пока ходят слухи о подготовке к масштабному наступление. Возможно, именно по этой причине ЧВК «Вагнер» недополучает боеприпасов в привычном объёме.