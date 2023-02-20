Похоже, мы пока не способны создать полноценный ИИ

Неясно, сможем ли мы когда-то вообще создать искусственный интеллект, о котором так много снято фильмов и написано книг. Судя по всему, пока попытки напоминают хождение по кругу, хотя некоторые интересные наработки уже есть. Например, в конце прошлого года в свободный доступ вышел ChatGPT. Уверены, что вы слышали о подобном программном обеспечении, ну а энтузиасты давно скачали API и уже отличились целым рядом экспериментов. Например, ChatGPT способен легко пройти собеседование в Google, может сдать экзамен за вас по любому предмету, написать реферат и даже диссертацию. Повторимся, что для этого потребуются навыки программирования, поскольку находящийся в широком доступе бот выдаёт информацию крайне скудно и старается не вдаваться в подробности. Функционал подобных программ растёт, но до искусственного интеллекта ChatGPT также далеко, как нам с вами до освоения Вселенной.

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Компьютерная программа лишена творческой нотки, выдаёт скучные ответы, используя клише и стараясь угодить толерантной повестке в каждом слове. Есть и другие примеры, но суть в том, что мир будет медленно меняться, а никакой революции в технологиях нет и не предвидится. Если вы читали на эту тему новости, то могли слышать о том, как неожиданно себя повёл ChatGPT, после того, как специалисты Microsoft интегрировали его в Bing. Бот стал крайне агрессивным, угрожал людям, использовал грубый тон и в целом вёл себя как хулиган. Представители софтверного гиганта заверили пользователей, что это временные неудобства, поскольку бот только проходит настройку. Нет никаких сомнений, что Microsoft заставит ChatGPT вести себя культурно, ну а пока программа делает любопытные выводы, изучая статьи в интернете. Например, недавно бот по запросу пользователя составил список людей, чья деятельность вызывает у него тревогу и в целом нуждается в дополнительной оценке. Что любопытно, на первое место несостоявшийся ИИ поставил Илона Маска. Основатель Tesla был крайне удивлён такой постановкой вопроса, но пока не выразил своего мнения на эту тему.

Если вы думали, что более продвинутый ИИ от DeepMind способен на большее, то сильно ошибались. Напомним, одной из самых сложных игр для освоения компьютером ранее считалась Го. Специфика партии такова, что нужно учитывать десятки диспозиций, контролируя большое поле. Так вот, несколько лет назад ИИ под названием AlphaGo умудрился раскатать чемпиона мира Ли Седоля со счётом 4:1. Парень не выдержал такого позора и после неудачного матча-реванша навсегда ушёл из профессионального спорта. Похоже, сегодня у Ли Седоля есть отличный повод вернуться, поскольку последние новости свидетельствуют о том, что перед нами не всесильный искусственный интеллект, а обычная машина, имеющая в своём распоряжении миллионы игровых часов и запомнившая каждую проведённую партию, что даёт огромное преимущество. По информации Financial Times, малоизвестный игрок в Го умудрился раскатать AlphaGo со счётом 14:1. Такое может показаться удивительным, но сам Келлин Пелрин сознался, что использовал для победы другую компьютерную программу. Поскольку собрать сервер, аналогичный по производительности с программой производства Google, оказалась невозможно, Келлин Пелрин пошёл другим путём.

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Так, он воспользовался программой FAR AI, в задачи которой входил поиск слабых мест в тактике KataGo, легко побеждающей даже титулованных игроков в Го. После миллиона поединков Келлин Пелрин получил от программы FAR AI исчерпывающие данные о недостатках современных ИИ, что и позволило парню обыграть AlphaGo с разгромным счётом. Использовалась тактика создания большой петли, незаметно окружающей группу камней противника. Суть в том, что такой способ не используют даже новички, поскольку человек способен распознать хитрость противника и предпринять ряд шагов для блокирования петли. Вот только AlphaGo никогда не встречал такой тактики, а в итоге с треском проиграл. Стоит учитывать, что уже вскоре инженеры Google устранят этот недочёт, но произошедшее доказывает, что компьютер выигрывает у человека только потому, что находится в неравных условиях. AlphaGo сыграл миллионы поединков, тогда как человеку такие цифры недоступны. Мало того, ИИ больше ничего не умеет, тогда как человек должен освоить множество других знаний и умений. Ну и не забывайте, что мы просто не можем помнить все тысячи проведённых партий, тогда как компьютер и здесь имеет преимущество. Простой вопрос, вы же не считаете молоток лучше человека только потому, что инструмент может забивать гвозди, а мы голыми руками делать этого не можем?