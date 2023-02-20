Интерес к российскому оружию растёт, что позволит нарастить экспортные контракты в ближайшие годы

Если вы посмотрите на страны, получившие право на покупку самолётов F-35, то обнаружите только самых больших союзников дядюшки Сэма. Прежде всего это Англия, которая владеет 27 истребителями пятого поколения. Израиль купил 30 самолётов, Австрия – 44, Нидерланды – 21, Дания – 4, Норвегия – 31, Италия – 17, Япония – 25, Южная Корея – 36. Прежде чем потратить на штурмовик миллионы долларов, подписывается контракт, а в целом самолёты есть только у тех стран, где у США в наличии военные базы. Инвестиция в истребитель обходится недёшево, ведь требуется подготовить десятки членов ремонтной бригады, построить ангар с высокотехнологичным оборудованием, а в целом содержать всё это в строгой секретности. Пилоты проходят обучение годами, а американцы не спешат делиться технологиями, предпочитая поставки готовой техники совместным контрактам на производство. Можно долго критиковать янки за те или иные недочёты, но политика США крайне эффективна, а в итоге эти ребята умудрились наштамповать сотни истребителей пятого поколения, тогда как в России количество Су-57 далеко от самых скромных планов.

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Сложно сказать, сколько подобных истребителей уже полностью готовы, но в отличие от американцев, которые используют новинку только на парадах и штатных вылетах, армия РФ пошла куда дальше. Известно о том, что первые испытания Су-57 в рамках СВО состоялись ещё летом 2022 года, а с тех пор тактика применения постоянно менялась. Эксперты отмечают, что массового использования штурмовиков нет и не будет по нескольким причинам. Прежде всего нужно понимать, что в России не так много бортов пятого поколения, поэтому задействуют их крайне осмотрительно. Но дело не только в количестве, но и в имидже. Представьте себе реакцию мирового сообщества, если украинский пилот на старом Су-27 собьёт в реальном воздушном бою российский Су-57. Эксперты уверены, что именно поэтому американцы не использовали свои штурмовики пятого поколения в ряде конфликтов, предпочитая старые добрые F-16. Ну и есть ещё и другая причина, вынуждающая тщательно скрывать истребители от глаз потенциального противника.

Дело в том, что мы до конца не осведомлены о тактико-технических возможностях Су-57 и F-35. Секретные технологии припасены для масштабного противостояния, поэтому обе стороны стараются не раскрывать тайны раньше срока. Старые советские истребители уже давно попали в руки американским инженерам, поэтому янки отточили тактику боя против того же Су-27, изучив каждый винтик с особым пристрастием. Получить доступ к Су-57 – это сокровенное желание американских инженеров, но пока дедушка Мороз отказывает этим ребятам по вполне понятным причинам. Как оказалось, если в прессе не пишут об использовании Су-57, то это не означит, что его там нет. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, истребитель пятого поколения не только наносит удалённые удары по заданным целям, но и участвует в воздушных боях. Никакой информации со стороны украинского командования на этот счёт нет, а значит воздушный боя завершился победой российского самолёта.

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Чиновник отмечает, что оценивать успешность применения должны официальные лица в правительстве РФ и командование СВО, а между тем в рамках спецоперации обкатку боем прошли и другие перспективные истребители. Например, Су-34 и Су-35. Оба показали высокую результативность, что повысило интерес к российской авиации в мире и в будущем позволит нарастить продажи военной техники и другого оружия на экспорт. Напомним, Су-57 обладает целым рядом технических характеристик, которые недоступны для самолётов четвёртого поколения. Перспективным считается установка ракеты «Кинжал», что позволит наносить удалённые удары по объектам в глубине территории потенциального противника. Больше на эту темы вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.