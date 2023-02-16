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Россия сменила тактику и перешла к выжиганию ПВО и ЗРК стран НАТО – за одну ночь сгорели 2 HIMARS
Ожидается, что новая тактика позволит подавить украинские системы ПВО
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Судя по тем данным, что появляются в украинской прессе, ПВО сбивает с каждым разом всё больше дронов-камикадзе, а атаки с помощью высокоточных сверхзвуковых ракет и вовсе не достигают своих целей. Все заслуги приписывают ЗРК производства НАТО, которые были любезно предоставлены Киеву в последние полгода. Политики и крупные чиновники в правительстве и вовсе не могут договориться о том, сколько ракет прилетело, а сколько сбили. Командование ВСУ расходится в подсчётах с советниками президента, а губернаторы городов и вовсе приводят нереалистичные цифры. Поскольку все уже привыкли к тотальному вранью, то на подобное никто не обращает внимания, ну а пропаганда продолжает работать. При этом до недавнего времени использовалась стандартная тактика, когда ракеты и беспилотники прилетали с разной очерёдностью, тогда как последние удары доказали, что российское командование готово к нестандартным решениям. 

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К примеру, широко применяется тактика, когда по целям прилетают учебные ракеты, в которых отсутствует взрыватели, либо установлены комплексы маскировки со специальными линзами. В этом случае противник не может определить, реальную угрозу, поэтому вынужден задействовать средства ПВО. Обманки сбиваются, системы ЗРК разряжаются, а следом прилетают Герани и другие ракеты. Но бывает и так, что первыми летят боевые носители, а всё это сильно осложняет работу систем противоракетной обороны. По словам Юрия Игната, занимающего пост спикера Воздушного командования ВСУ, в ночь на четверг 16 февраля произошла очередная атака, которая пошла не по тому сценарию, к какому готовились в Киеве. Якобы, вначале прилетели ракеты, которые опустошили ПВО, а после подоспели дроны-камикадзе. Представители ВСУ отмечают, что удалось сбить 16 ракет из 32 запущенных, ну а злые языки в правительстве утверждают, что цели были поражены с удивительной точностью. Кажется, что ракеты шли по наводке, а подобное происходит уже не в первый раз. 

Украинские эксперты отмечают, что тактика нанесения ударов со стороны РФ постоянно меняется, а сейчас основной упор сделан на уничтожение ПВО и складов с вооружением. Информация ниже не подтверждена документально, но была опубликована представителями Минобороны РФ. Сообщается, что в результате точечного удара по закрытому военному складу, удалось уничтожить сразу две американские РСЗО HIMARS. Ценный трофей хранился в Полтавской области, где также сгорел склад с ГСМ. Среди украинских военных курсируют слухи, согласно которых в ближайшее время ожидается массированное наступление по всем фронтам, а Россия планирует обезопасить небо над Украиной для своих самолётов. Американские аналитики полагают, что именно накачка Киева западными ПВО и ЗРК мешает массовому применению авиации со стороны России. Сложно сказать, будет ли проблема устранена, и насколько эффективны подобные удары, поскольку тактика уже несколько раз менялась. 

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К примеру, летом Россия выжигала украинские склады с ГСМ, что привело к тотальному дефициту бензина в стране. Казалось, что таким нехитрым образом можно быстро добиться перелома ситуации в свою пользу, но в какой-то момент удары по ГСМ сменились на выбивание энергетической инфраструктуры. Спустя 4 месяца ударов можно констатировать, что добиться значительных результатов на этом направлении не удалось. О проведении тех или иных спецопераций, которые стали возможны благодаря тому, что Украина на сутки погружалась во тьму, нам ничего не известно, ну а тактика уничтожения ПВО вполне может дать результаты. Представители ВСУ подтвердили, что нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге был поражён с помощью ракеты Х-22. Напомним, ранее в ходе работы украинской ПВО части такой ракеты попали в жилой дом в Днепропетровске. В результате погибло 45 человек, а свой пост покинул советник президента Украины небезызвестный Арестович. 

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#сво #военные технологии
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