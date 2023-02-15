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Почему рубль дешевеет, что творится с экономикой РФ, и когда за $1 будут давать 90 рублей
Ситуация сложная, а уже к середине года курс рубля может рухнуть до 90-к-1
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Курс рубля неуклонно снижается, а всё больше аналитиков склоняются к мысли, что в 2023 году ожидать позитивных изменений не приходится. Большую часть прошлого года Россия имела значительный профицит бюджета. Тогда ещё работали Северные потоки, а также не были введены нефтяные ограничения. Европа набивала подземные хранилища газом, делая запасы нефти и нефтепродуктов. Курсировали слухи о холодной зиме, но генерал Мороз так и не пришёл на рандеву. В результате экономика ЕС выдержала ответный удар, а впереди тёплая весна и жаркое лето. Российские энергоносители понадобятся нескоро, а значит страны НАТО продолжат оказывать давление на рынки сбыта РФ, что приведёт к массе неприятных последствий. 

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Ещё месяц назад за 1 доллар давали 68 рублей. Уже тогда национальная валюта перешла к падению, но исключать шанса возвращения к курсу 62-к-1 было нельзя. События января и половины февраля доказали, что экономика России испытывает трудности, а показатели доходности падают. Начнём с того, что в январе дефицит бюджета достиг 1.776 триллиона рублей. Если сравнивать это с показателями прошлого года, то негативный рост превысил 14 раз (было 125 миллиардов по итогам января 2021). При этом проблема ещё и в том, что дефицит равняется 60% от запланированного за весь текущий год (около 3 триллионов рублей). Проще говоря, ещё один такой месяц, и придётся срочно искать деньги для тонущего бюджета. Сообщается, что доходы за январь составили 1.356 триллиона рублей, что ровно на 35% меньше, чем было в 2021 году. Доходы от продажи нефти и газа сократились на 46% и достигли 426 миллиардов, а причина в резком снижении стоимости нефти марки Urals. 

Ценовой потолок даёт о себе знать, а Индия и Китай требуют больших дисконтов. Газопроводы уничтожены, а значит нарастить продажи газа в Европу не получится. Не стоит забывать о том, что в текущем году страну ждут дополнительные расходы на СВО, а в сложившихся условиях правительство не будет цепляться за сильный рубль. Уже на этой неделе курс может превысить 75-к-1, что станет антирекордом, а эксперты дают сразу несколько прогнозов: негативный, умеренно негативный и нейтральный. Прежде всего предлагается дождаться итогов наполнения бюджета за февраль. При нейтральном сценарии дефицит бюджета окажется в прогнозируемой области, а в результате курс рубля может вернуться к 70 за 1 доллар. Если расходы бюджета не критично превысят доходы, то можно рассчитывать на умеренно негативный сценарий, в рамках которого курс достигнет отметки 80-к-1. Ну а негативный сценарий предполагает гигантские потери бюджета и курс 88-к-1. 

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Некоторые аналитики и вовсе полагают, что к середине года за 1 доллар будут давать 90 рублей, поскольку проблемы в российской экономике только накапливаются. Торговый баланс резко сократился, а решающее слово за правительством страны. В последнее время крупный бизнес явно злоупотреблял своим положением. Нет никаких сомнений, что всем тяжело, но это не повод надеяться на триллионные субсидии. Если экономику не удастся подтолкнуть вперёд, а монополисты продолжат рассказывать о своих проблемах, купаясь в деньгах, то рубль ждут трудные времена. Предпосылок для роста цен на нефть нет, а добыча в РФ уже сократилась. Поскольку российские нефтепродукты продолжат поступать в Европу в замаскированном виде, то надеяться на сговорчивость ЕС не приходится. Энергоносители европейцам понадобятся не раньше осени, а до этого времени ещё нужно дожить. Ну а эксперты предлагают дождаться 21 февраля, ведь во многом курс страны будет определяться словами президента В. Путина. 

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#экономика #рубль
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