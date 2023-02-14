Все дроны способны не только наносить удары по целям, но и возвращаться после этого на базу

Ещё совсем недавно беспилотные летательные аппараты считались перспективными, но не более того, ведь крупнейшие мировые державы делали ставки на пилотируемые истребители, гигантские корабли и ядерное оружие, способное достать до любой точки на другом краю планеты. Похоже, всё больше стран с вниманием присматривается к боевым действиям, происходящим на территории Украины, пытаясь извлечь ценные уроки на будущее. Ну а первые результаты применения беспилотников не только удивляют обывателей, но и уже поставили в тупик видавших виды военных экспертов. Как оказалось, небольшие квадрокоптеры могут вести эффективную разведку позиций противника, почти не привлекая к себе внимания. Стоят подобные БПЛА недорого, а цена успеха может изменяться сотнями жизней и возможностью проведения скрытых атак, либо отражения наступательных операций. Но если разведывательные беспилотники выполняют штатные задачи чуть ли не круглые сутки, то особняком стоят боевые БПЛА и дроны-камикадзе.

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Одним из наиболее популярных стал Shahed-136, известный в России под именем Герань-3. Выяснить происхождение летательного аппарата не представляется возможным, поскольку в сети есть масса противоречивых данных, среди которых официальные заявления заинтересованных сторон. Западные СМИ уверяют, что дроны производятся в Иране, а после поставляются в Россию. Иранские официальные лица уверяют, что купили технологию у украинцев, ну а в России и вовсе утверждают, что сами до всего додумались. Дело тёмное, но от этого Гераней не стало меньше. Каждая атака сопровождается многочисленной армией беспилотников, которые стоят крайне дёшево, но способны выводить из строя объекты инфраструктуры и многие другие цели. Сегодня несколько стран пытаются разработать свои аналоги, ну а инженеры Ирана не планируют останавливаться на достигнутом. Отметим, что довольно неплохие разработки есть и в России, но никогда не стоит отказываться от опыта, который позволит увеличить потенциал и создать более современную и эффективную технологию.

Похоже, вскоре российские военные получат новые образцы техники, ведь британские журналисты из The Guardian, ссылаясь на источники в правительстве, рассказали о передаче в РФ нескольких перспективных БПЛА. Якобы, вначале беспилотники погрузили в Иране на военный корабль, после передали российскому судну где-то в Каспийском море, ну а сами англичане называют подобное контрабандой. Крайне любопытно, как в таком случае называется передача Киеву танков Challenger 2, а также других типов вооружения, которые поставляются по открытым каналам. Сообщается, что российская сторона получила всего 12 дронов двух типов: Shahed-129 и Shahed-191, а также 6 Mohajer-6. Давайте разберёмся, что собой представляют новые БПЛА.

Shahed-129 – это большой летательный аппарат с размахом крыла 16 метров. Габариты поражают воображение, ведь он длиной 8 метров, что делает его заметным с дальнего расстояния. Аппарат может переносить груз до 400 килограмм, а обычно включает 8 противотанковых гранат. Это настоящий рекордсмен, способный продержаться в воздухе сутки, либо пролететь на крейсерской скорости в 150 км/ч 1700 километров. При этом речь идёт не о дроне-камиказде, поскольку после выполнения своей задачи Shahed-129 способен самостоятельно вернуться на базу.

Shahed-191 стал компромиссом между дальностью полёта, автономностью и скоростными показателями. Так, беспилотник может передвигаться на скорости до 350 км/ч, подниматься на высоту 7500 метров и выполнять не только функцию ударного дрона, но и вести разведку. Теоретически, Shahed-191 может провести в воздухе 4.5 часа в ожидании удобного момента для поражения цели. После этого он быстро покинет место атаки, что позволит увеличить шансы на выживаемость.

Mohajer-6 больше похож на Герань 3, но не является дроном-камикадзе, поскольку управляется удалённо и может возвращаться на базу. Скорость БПЛА не превышает 200 км/ч, а масса полезной нагрузки достигает 100 килограмм. Используются бомбы и противотанковые ракеты с дальностью полёта 8 километров. Доступно проведение разведывательных миссий, ну а сам Mohajer-6 способен провести в воздухе 15 часов без подзарядки.

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Британская пресса уверяет, что Россия провела предварительную закупку беспилотников и планирует испытать их в реальных боевых условиях. По результатам тестов будет принято решение о покупке большой партии. Когда состоится крещение боем в СВО, неизвестно, ну а тот факт, что сотрудничество с Ираном позволит России увеличить оборонный потенциал, уже не вызывает никаких сомнений. Что до англичан, то эти ребята крайне возмущены и требуют наказать Иран и Россию.