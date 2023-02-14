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GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 4090 – экономим 60 000р без потери производительности в играх
Дорогая и выгодная - это не синонимы, а GeForce RTX 4070 Ti сегодня является оптимальным флагманом на рынке
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Если вы часто посещаете супермаркеты, то могли определить для себя те или иные продукты, которые обладают оптимальным соотношением цены и качества, вот только рядом лежат и другие, стоимость которых может отличаться в разы. Всегда есть колбаса и сыр за пару сотен рублей (цифра взята с потолка), но достаточно поднять глаза выше, как вы увидите тот же товар за 500 и даже 1000 рубчиков. Точно такая же ситуация с автомобилями и компьютерами, ну а потенциальные покупатели должны делать выбор не только исходя из своих экономических возможностей, но и целесообразности.

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Очень часто дорогой товар не означит гарантии качества, а средние по цене продукты могут удивить даже настоящих гурманов. С видеокартами этот принцип работает неплохо, а в продаже есть графические чипы нескольких ценовых диапазонов. Так, можно купить флагман, стоимость которого максимальная, есть предтопы с меньшей ценой, но более скромной производительностью. Встречаются видеокарты средневысокого сегмента, бывают середняки и бюджетные модели. Сегодня мы подумаем, а стоит ли вообще переплачивать десятки тысяч рублей за флагманы на примере нескольких графических чипов. 

Итак, за 142 тысячи рубликов в наличии GeForce RTX 4090, которая предлагает максимальную производительность, но и стоит очень дорого. Эксперты отмечают, что сегодня в продаже есть только одна видеокарта, которая позволяет запускать все игры в разрешении 4К с максимальными настройками графики и фрамрейтом выше 60 fps. И вот здесь возникает главный вопрос: а кому вообще такая мощь нужна? Скажем честно, почти никому, ведь есть технология DLSS, можно снизить настройки графики, не говоря уже о том, что в большинстве игр трассировка вообще не играет определяющей роли. В результате вы платите за право считать себя членом элитарной секты владельцев GeForce RTX 4090. Больше ничего.

Что любопытно, в 95% всех случаев GeForce RTX 4080 ничем не уступает флагману NVIDIA, но стоит на целых 40 тысяч дешевле. Оставим разговоры о том, что в текущем поколении данная видеокарта сильно переоценена, ведь наши читатели и без нас всё это прекрасно знают. Но тот факт, что за меньшие деньги вы сможете получить аналогичный игровой опыт, не может не подкупать. Кстати, это актуально только в том случае, когда оба флагмана NVIDIA будут работать на процессоре Core i9-13900K. Но стоит вам протестировать видеокарты на Core i7-12700K, как разница улетучится, а значит и переплата выглядит несерьёзно.

Стоит помнить, что меньше 3% всех геймеров владеют мониторами с разрешением 4К, а вот тех, кто купил себе 2К, в несколько раз больше. Мониторы с данным разрешением набирают популярность и через 3-4 года смогу сравняться по количеству на руках у геймеров с народными 1080р. Получается, что указанные выше флагманы несомненно хороши, но способны раскрыться только в 4К. GeForce RTX 4070 Ti также отлично справляется со сверхвысоким разрешением, но стоит на целых 60 тысяч дешевле, чем в российских магазинах просят за GeForce RTX 4090. Довольно любопытная картина, ведь с монитором 2К вы вообще не увидите разницу, но сможете сэкономить 60 тысяч рублей без потери производительности. На самом деле GeForce RTX 4070 Ti хорошо себя чувствует даже в 4К, ну а сегодня является оптимальным выбором, поскольку других графических чипов нового поколения в продаже пока нет.

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А вот брать Radeon RX 7900 XT категорически не советуем. Видеокарта AMD сильно переоценена и в данном случае является отвратительным выбором. Она уступает по скорости GeForce RTX 4080 и должна стоить ощутимо дешевле. Неясно, почему в российской рознице наблюдается такое странное ценообразование, но в любом случае рекомендуем думать головой. Не всегда стоит обращать внимание на цену, ведь иногда менее дорогая видеокарта окажется быстрее. Radeon RX 7900 XT – это настоящий провал, а спасти её может только массовое снижение рекомендованной стоимости. Пока Лиза Су на подобные действия не готова.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4070 ti
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