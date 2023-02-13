Курс рубля плавно приближается к отметке 74-к-1

В начале января экономисты обещали скорое восстановление курса рубля, а также стабилизацию процессов, происходящих с национальной валютой. Похоже, рубчик ещё не скоро подорожает, ведь в последнее время всё становится только хуже. Госкомпании вывалили в бюджет огромное количество наличности, что привело к спросу на рубль, поскольку доходы от продажи нефти продолжают поступать в долларах. Несмотря на это национальная валюта пошла вниз, а сегодня за 1 доллар дают почти 74 рубля.

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Мы не берёмся оценивать, что произойдёт с рублём в обозримом будущем, но в такой ситуации мечтать о том, что видеокарты вдруг подешевеют – это сродни вере в дедушку Мороза. Никто не запрещает вам мечтать, а мы отметим, что в российской рознице есть предложения, которые подорожали незначительно, поэтому могут быть интересны тем, кто не может себе позволить потратить на развлечения целое состояние. Сегодня мы рассмотрим несколько видеокарт, которые годятся для бюджетных геймеров, но стоят не очень много денег. Остановимся на решениях до 30 тысяч, а в ход пойдут графические чипы NVIDIA и AMD.

Прежде всего советуем вам обратить внимание на GeForce RTX 3050. Это одна из самых популярных видеокарт, при этом большинство купивших её геймеров полностью довольно своим приобретением. Дело в том, что данная видеокарт изначально не претендует на роль флагмана, поэтому ожидать от неё рекордов быстродействия не нужно. Она способна запускать все современные игры в 1080р, а требовательным геймерам предлагает трассировку лучей. Есть технология масштабирования, ну а до 26 тысяч у NVIDIA ничего другого с подобными характеристиками просто нет. Отметим, что GeForce RTX 3050 сложно назвать оптимальным выбором, поскольку видеокарта стоит намного дороже, чем ожидают обычные любители компьютерных игр. Но если не учитывать наши желания, то ничего лучше просто нет.

GeForce GTX 1660 Super почти не уступает GeForce RTX 3050 в гоне на скорость, но имеет не 8 Гб видеопамяти, а 6 Гб, поэтому обладает менее скромным потенциалом. Нужно понимать, что сегодня с такой видеокартой вы будете себя чувствовать нормально, а никто не знает, как быстро будут расти требования к новинкам. GeForce GTX 1660 Super лишена трассировки лучей, что может не понравиться энтузиастам, а также тем, кто много читал на эту тему и хочет испытать на себе силу волшебной технологии. Мы не станем утверждать, что экономия в 4 тысячи рублей стоит всех этих минусов, но очень часто всё решает бюджет. Так, если вы просто не укладываетесь в запланированную сумму, но берёте недорогой процессор, то вполне можете сэкономить, ведь разницы в производительности между GeForce GTX 1660 Super и GeForce RTX 3050 не наблюдается.

Ну а для тех, кто не привык тратить на видеокарты больше 15 тысяч, в наличии есть GeForce GTX 1650. Видеокарта будет тянуть не только ваши любимые танки и корабли с популярными стрелялками, но и новинки 2023 года. Мы бы не советовали надеяться на прорывную графику, ведь настройки придётся скинуть на низкие, а уже вскоре выйдут блокбастеры, в которых GeForce GTX 1650 светит разрешение не выше 900р. Покупка такой видеокарты – это большой компромисс, а значит нужно осознавать, что во многих случаях вы лишаете себя красивой картинки.

Со стороны AMD за эту сумму доступна Radeon RX 6600, за которую просят 29 тысяч рублей. Если вы готовы забыть всю чушь, о которой пишет армия диванных экспертов, то именно эта видеокарта может стать оптимальным решением для игр в 1080р. Здесь есть 8 Гб видеопамяти, трассировка лучей и технология масштабирования. Теплопакет позволяет не думать о покупке нового блока питания, а производительность на 15% выше, чем может предложить GeForce RTX 3050. В случае, если вам нравится продукция NVIDIA, то все убеждения окажутся бесполезны, ну а при прочих равных стоит задуматься.

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Ну и завершим наш материал на Radeon RX 6500 ХТ. Сегодня цена этой видеокарты далека от оптимальной, поэтому мы не станем её вам рекомендовать. Учтите, что стоимость может пойти вниз вслед за ростом курса рубля, а сама Radeon RX 6500 ХТ обладает неплохим запасом на несколько лет вперёд. Потенциал меньше, чем предлагает GeForce GTX 1660 Super, но совсем недавно за Radeon RX 6500 ХТ просили 15 тысяч рублей, поэтому всем ждунам самое время запастись изрядной дозой терпения.