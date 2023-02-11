Кто виноват, и что делать? Давайте разбираться

Цены на продукты питания растут с каждым годом. Было время, когда по всему миру ничего подобного не происходило, а ситуация считалась стабильной. Похоже, десятилетия благоденствия окончились, а главная причина лежит в области распределения доходов. Суть в том, что Европа и США закупают продукты питания и сырьё по сильно заниженным ценами, а после перерабатывают всё это в готовые и очень дорогие товары. В итоге производители какао в странах третьего мира с трудом сводят концы с концами, а европейская компания, выпускающая конфеты и шоколад, зарабатывает сотни миллионов и даже миллиарды долларов. Мир меняется, а многие страны хотят получать больше за свои товары, а значит в течение текущего десятилетия мы ещё увидим рост цен на привычные продукты питания. Вот только в России действуют свои нормы и правила, которые сильно осложняют жизнь местным производителям.

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Как мы могли заметить, в 2023 году цены на обычные огурцы бьют рекорды, а сегодня килограмм тепличных фруктов стоит до 500 рублей. В некоторых супермаркетах дешевле, а где-то есть скидки, а обычные покупатели не понимают причин происходящего. При этом рядом лежат маринованные в 2 раза дешевле, а любая домохозяйка вам скажет, что в этом году цены на овощи сильно подорожали. Что любопытно, 1 килограмм бананов можно купить за 70 рублей, тогда как свинина без кости торгуется за 250 рубчиков. Несложно подсчитать, что заморский фрукт, который доставляется из других стран, обходится в 7 раз дешевле, чем какие-то огурцы из местного парника. И вот здесь и начинаются вопросы, ведь с парниками не всё так просто, как могло показаться. Не будем глубоко копать под особенности российского рынка, остановимся на основных моментах. Прежде всего есть фермеры, которые выращивают овощи и фрукты. Так вот, когда в начале осени и в конце лета происходит оптовая закупка, то крупные компании берут лук по 3 рубля за 1 килограмм, а картофель – по 3 рубля.

После этого российские овощи и фрукты ждёт длинный путь, ну а цены в российских супермаркетах вы видели. Если заглянуть в магазины Германии, то можно увидеть, что там за 1 килограмм огурцов просят до 135 рублей, а большая часть овощей и фруктов дешевле. Можно было бы изучить зарплаты немцев, но у нас есть более интересная тема. По мнению экспертов, сегодня в России остро стоят несколько проблем, препятствующие появлению на полках магазинов качественных и недорогих овощей и фруктов. Прежде всего нужно понимать, что в РФ стоимость солярки в 100 раз выше, чем на внутреннем рынке Ирана. Очевидно, что в Иране куда выгоднее выращивать огурцы, а ведь есть ещё сложности с транспортировкой. Многие дороги платные, а немалая часть автомобилей выпущена за рубежом. Всё это идёт в копилку, а в итоге стоимость овощей и фруктов начинает расти ещё до того, как попала в магазины.

Не последнее место занимают амбиции торговых сетей, а на пути обычных огурцов встают клановые интересы и преступность. Чиновники смотрят на беспредел этнических групп спокойно, поскольку могут получать от всего этого свою выгоду, ну а обычный фермер не может попасть на рынок без огромных выплат, а значит даже у производителя товар будет стоить дорого. До недавнего времени огурцы везли из Польши, но проблемы с логистикой привели к ожидаемым последствиям. Часть овощей поступала из Сербии и Болгарии, но и здесь не всё просто. Ну а иранские огурчики уже догоняют стоимость польских и просто не могут стоить дёшево в слоившихся условиях тотальной коррупции. Решения этой проблемы могут быть инициированы только на государственном уровне, но даже если нечто подобное и будет запущено в разработку, ожидать быстрых изменений не приходится.

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Эксперты отмечают, что в России достаточно регионов, где можно было бы выращивать дешёвые овощи и фрукты, а проблемы с недорогим электричеством и вовсе нет, но пока ничего подобного не происходит, а за 1 килограмм огурчиков просят до 500 рубчиков.