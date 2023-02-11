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Почему видеокарты в магазинах РФ такие дорогие, и как Radeon RX 6650 XT стала оптимальным выбором
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В 2020 году мы ждали большого снижения цен на видеокарты. Не вышло, ведь вместо скидок и выгодных предложений геймеры получили майнеров и дефицит полупроводников. Весь 2021 год прошёл в криптовалютном угаре, а 2022 так и не принёс должного утешения. Только в 4 квартале появились видеокарты нового поколения, но цены на них оказались так высоки, что даже энтузиасты задумались о целесообразности траты таких сумм денег. Казалось, что немного лучше дела должны обстоять с графическими чипами прошлого поколения, но и здесь есть масса сложностей.

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Даже в американской рознице стоимость видеокарт среднего ценового сегмента балансирует на рекомендованном уровне, а ведь с момента релиза прошло 2 года. Но если в США хотя бы бывают большие скидки и распродажи, то в российских магазинах с этим непросто. Мало того, если сравнить стоимость видеокарт в декабре 2022 года и сегодня, то можно заметить подорожание. Ну а главная причина лежит на поверхности и кроется в падении курса рубля. Если вы уже забыли, то несколько месяцев назад за 1 доллар давали 62 рубчика, тогда как сегодня все 72. Пожалуй, если производители не начнут снижать стоимость своей продукции, то ожидать выгодных цен не приходится, ведь курс рубля и не думает возвращаться к показателям декабря. 

Остаётся только платить, а мы попытаемся найти видеокарты, которые кажутся нам более выгодными, чем большинство находящихся в продаже продуктов. За GeForce RTX 3070 вам придётся выложить почти 50 тысяч рублей. Не лучший вариант если сравнивать цены с декабрьскими, но вполне терпимо. Для монитора 2К данная видеокарта подходит, а с хорошим процессором и вовсе может раскочегарить любую игру до максимальных настроек. Скорее всего, в 2023 году GeForce RTX 3070 уже не подешевеет, поскольку новая GeForce RTX 4070 будет значительно дороже графического чипа прошлого поколения, а значит у NVIDIA нет причин радовать геймеров. 

На 10 тысяч дешевле доступна Radeon RX 6700 XT. Видеокарта не такая быстрая, как указанная выше GeForce RTX 3070, но есть важный нюанс. Как вы могли узнать из многочисленных тестов, для того, чтобы увидеть разницу между видеокартами разных ценовых сегментов, требуется мощный процессор. Желательно, флагман нового поколения, а значит большинство геймеров не заметит разницу между Radeon RX 6700 XT и GeForce RTX 3070. Ну а при прочих равных у видеокарты AMD есть преимущество по видеопамяти. Согласитесь, что гораздо приятнее сэкономить 10 тысяч, но получить на 4 Гб больше памяти.

GeForce RTX 3060 Ti можно было бы назвать альтернативой Radeon RX 6700 XT, вот только видеокарта Radeon RX 6700 XT и медленнее, и имеет ту же проблему с нехваткой видеопамяти. Если вы собираетесь гонять графический чип в разрешении 1080р, то на данный показатель можно не смотреть, а вот в 2К с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti тесновато уже сегодня. Терпимо, но хотелось бы больше памяти, поэтому мы не можем назвать GeForce RTX 3060 Ti перспективной. Увы, но никакого потенциала у карты нет. Уже в 2024 году вам придётся скидывать настройки графики на средние, а в 2025 переходить в 1080р. А ведь видеокарту покупают на 3-4 года, а значит в данном случае вы не можете рассчитывать на тот потенциал, о котором все так много говорят. 

А вот Radeon RX 6650 XT выглядит перспективно. Прежде всего у видеокарты приемлемая стоимость, но не стоит забывать, что она почти не уступает GeForce RTX 3060 Ti по производительности. В играх разница не будет заметна, а значит вы можете неплохо сэкономить почти ничего не потеряв. Кстати, Radeon RX 6650 XT интересна ещё и низкими требования к блоку питания. Это значит, что вам не придётся доплачивать, как это делают многое из тех, кто берёт видеокарты NVIDIA. 

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А вот GeForce RTX 3060 рекомендуем не покупать. Здесь есть несколько причин. Так, оригинальный графический чип получил 12 Гб видеопамяти и 192-битную шину. Здесь же 8 Гб и шина на 128 бит. В результате потеря быстродействия существенная, а ведь Radeon RX 6650 XT быстрее на 20%. Логично будет предположить, что разумные геймеры как следует взвелся все за и против, осознавая, что больших скидок не будет, а значит нужно брать, пока не подорожало. Вы же понимаете, что курс рубля в любой момент может снова пойти вниз.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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