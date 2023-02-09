Похоже, мы стремительно двигаемся в будущее, когда компьютерный алгоритм будет знать все наши желания и предугадывать действия

Нет никаких сомнений, что операционные системы должны эволюционировать. В этом нет ничего удивительного, ведь постоянно появляются всё новые возможности, а технологии уже не вмещаются в тесные рамки старых программных комплексов. Для своего времени Windows XP была настоящим прорывом, но время этой ОС давно ушло, вот только наследники оказались совсем не такими, как нам обещали. Начнём с того, что при разработке каждой последующей операционной системы Microsoft использует части старого кода. Иногда это приводит к комичным ситуациям, в результате чего допущенные 20 лет назад ошибки благополучно копируются и тиражируются. Изменяется цветовая схема, ломается парадигма взаимодействия с рабочим столом и установленным программным обеспечением, а всё это делается во благо пользователей. Возможно, вот только эксперты отмечают, что новые операционные системы становятся всё больше похожи на рекламную вывеску, а око Старшего брата всё глубже проникает в самые отдалённые места рабочего пространства.

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Пожалуй, первой настольной операционной системой, которая начала вести за пользователями тотальную слежку, стала Windows 10. Долгое время все профильные ресурсы писали о том, как нечистоплотно себя ведёт Microsoft, рассказывая о невероятных объёмах сливаемой пользовательской информации. Именно тогда появились продвинутые утилиты, способные на время унять непомерный аппетит шпиона на вашем компьютере, но спустя год пресса потеряла интерес к слежке за пользователями, поэтому и обычные владельцы компьютеров уже не замечают, как ОС ежедневно ведёт учёт всем действиям, аккуратно систематизируя и используя в собственных интересах. Похоже, Windows 10 была только разминкой, ведь авторы канала The PC Security Channel доказали, что новая Windows 11 перешла на другой уровень шпионажа, извлекая невероятные объёмы данных. Своё исследование блогеры начали с того, что установили и запустили старушку Windows XP. Как оказалось, единственная служба, к которой подключается ОС после установки – это Центр обновления. Никакой обратной связью со службами MSN и Google, не говоря уже о сборе и отправке информации о компьютере.

Сторонние программы могли получать и передавать конфиденциальную информацию, но в те годы Microsoft не интересовали ваши предпочтения в еде и одежде. Windows 11 начинает свою подрывную работу ещё до того, как установилась. Она отсылает на серверы информацию о появлении нового пользователя, либо идентифицирует ваш ПК в соответствие с материнской платой, уже засветившейся на сервисах. Всё это происходит в фоновом режиме, а значит обычные пользователи ничего даже не заметят. При этом основная часть сервисов, с которыми связывается операционная система, имеет отношение к рекламе. Встроенный алгоритм тщательно изучает ваши предпочтения, определяет интересы, фиксируя наиболее посещаемые сайты и излюбленные тематики. Это позволяет ему подобрать индивидуальную рекламу, хотя на создание уникального профиля уходят годы. Что любопытно, отправка той или иной информации о пользователе происходит вне зависимости о того, к какой сети подключён компьютер. Это значит, что Windows 11 будет напрасно сжигать ваш трафик в случае использования мобильных операторов.

Возвращаться к Windows ХР не стоит, но происходящее сегодня не внушает оптимизма. Многие просто игнорируют проблему, тогда как некоторые устанавливают продвинутые утилиты, позволяющие блокировать исходящий трафик на таргетинговые серверы Microsoft. Теоретически, такое решение позволяет сделать ваш компьютер защищённым от слежки, но есть и другая проблема. Так, смартфоны изучают поведение своих владельцев ещё тщательнее, чем Windows 11. При этом бороться с подобными замашками на конфиденциальность сотен миллионов и даже миллиардов людей никто не намерен. Похоже, вскоре компьютерные алгоритмы будут знать не только наши вкусы, но и предугадывать желания, доставляя пиццу под дверь ещё до того, как мы захотели сделать заказ. Кстати, сегодня международный день пиццы. Не забудьте скушать хотя бы кусочек.

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