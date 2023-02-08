Один из первых инвесторов в Биткоин 11 лет ждал удачного момента, чтобы обналичить свои деньги

По мнению экспертов, сегодня в России процветает так называемый нелегальный майнинг, но за последние годы география любителей криптовалюты сильно изменилась. Если ещё в 2021 году большая часть ферм располагалась в столичном регионе, то по итогам 2022 году шахтёры перевезли свои мощности в регионы с меньшей стоимостью электричества. Вначале казалось, что розетка почти ничего не стоит, но со временем руководство целого ряда областей приняло решение перевести майнеров на тарифы для бизнеса. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто надеялся на лёгкие деньги, поэтому некоторые тут же начали искать концы. Ну а поскольку среди чиновников достаточно тех, кто готов на всё ради взятки, то в последнее время российские правоохранители стали замечать увеличение числа нелегальных ферм в Иркутской области. Особенно резонансным стало дело об обнаружении шахтёрских принадлежности в больнице для психически неуравновешенных лиц. Похоже, остановить майнеров может только жёсткое криптовалютное законодательство.

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Ну а пока такового нет, шахтёры и вовсе находятся вне правового поля. Некоторые платят налоги, ссылаясь на существующие статьи в налоговом кодексе, но большинство предпочитает не делиться с государством прибылью. По мнению специалистов, знакомых с ситуацией, создание криптовалютного законодательства осложняется спецификой цифровых активов. Давайте перейдём к примерам. Так, в 2021 году вы решили инвестировать свои средства в Биткоин. Купили на все 500 000 долларов 10 монет, а после приготовились снимать сливки. Вот только вместе того, чтобы дорожать, первая криптовалюта опустилась ниже 16 000 долларов. В какой-то момент нервы у вас не выдержали, после чего было принято решение слить все монеты по курсу 23 000 долларов. Налицо очевидная потеря, но попробуйте докажите это налоговой, если покупка проходила через китайскую биржу или вовсе через обменник. А может вы купили 10 монет у знакомого, а значит доказать факт отсутствия прибыли будет невозможно.

С майнингом ещё веселее. Так, вы могли потратить на видеокарты 10 миллионов рублей, а после встретились с суровой реальностью, когда копать Эфир стало невозможно, а другие альткоины не позволяли даже выходить в ноль. Банк требует оплату кредитов, а в итоге вы распродаёте накопленную криптовалюту и фермы с большим минусом. Придётся долго попотеть над отчётом для налоговой, но это всего несколько вариантов, тогда как законодателям нужно предусмотреть все варианты. Даже такие, которые кажутся невероятными, о чём мы и поговорим. Как стало известно, после 11 лет сна ожил кошелёк, на котором хранилось 412 монет в Биткоинах. В те далёкие годы неизвестный инвестор купил криптовалюту по 12.36 доллара за монетку, а вчера продал сразу все, когда за 1 Биткоин давали 23 198 долларов. Чистая сумма, которую удалось выручить, составила 9 571 542 доллара, а на опустевшем кошельке осталось всего 0.11 ВТС.

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Несложно подсчитать, что счастливчик заработал 9.5 миллиона долларов, вложив в первую криптовалюту всего 5000 долларов. На самом деле в те далёкие годы нужно было очень сильно верить в криптовалюту, чтобы потратить на никому не известный актив такую огромную сумму. Шансы подорожания Биткоина в те времена считались низкими, а о самом цифровом золоте знала горстка энтузиастов. Возвращаясь к нашей теме уплаты налогов стоит отметить, что обычному человеку обналичить или хотя бы перевести на карточный счёт такую огромную сумму денег будет очень сложно. Гораздо проще действительно заплатить налог, либо переехать в Португалию, где налоговое законодательство позволяет ничего не платить. Самое главное тратить деньги в пределах страны, хотя и там есть свои нюансы.