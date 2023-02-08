Экипировка должна не только обеспечивать полную невидимость бойца от всех типов излучения

Когда речь идёт о большой армии, двигающейся в том или ином направлении, то проблема скрытности вообще не возникает, поскольку сотни тысяч солдат прекрасно видны невооружённым взглядом. Но бывает и так, что требуется провести быстрое маневрирование, либо переброску небольшой части состава на другое направление. В этом случае скрытность позволяет обеспечить внезапный удар, а дезориентированный противник – это ключ к успеху. Точно такая же ситуация возникает и на поле боя, где умеющий сливаться с местностью солдат имеет преимущество перед врагом. Традиционно для этого использовались различные камуфляжные приспособления, имитирующие те или иные цвета. Решающим был выбор местности, поскольку пустыня, джунгли и выжженная солнцем степь требуют различных подходов к нанесению камуфляжа. Несколько десятков лет назад американцы подошли к проблеме радикально, использовав мощности компьютера для генерации универсальной расцветки. Так появился MultiCam (известный в РФ как Мультикам). Одежда военнослужащих имеет специальный узор, позволяющий снизить заметность как в условиях пустыни, так и в зелёной траве. При этом рисунок универсален не только днём, но и работает в сумерках и ночью.

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Нет никаких сомнений, что подобная маскировка решает только часть проблем, а создания экипировки будущего идёт полным ходом. США уже давно ищут решения и материалы, позволяющие сделать солдата почти невидимым для потенциального противника. В ход идут новые технологии, а эксперты полагают, что камуфляж будет отражать весь световой спектр, что позволить добиться феноменальных результатов. Пока подобные устройства мы видим только в фантастических фильмах и компьютерных играх, но их появление в армии США – это только вопрос времени. Всё те же эксперты полагают, что создание экипировки будущего осложняется тем, что требуется совместить целый ряд материалов. В итоге микрочастицы краски или другие элементы смогут выполнять роль высокотехнологичного зеркала, а сам камуфляж будет невидим не только глазу, но и в инфракрасном и тепловом спектре.

Похоже, нечто подобное разрабатывают российские специалисты ЗАО «Кираса». Глава компании поделился информацией об уже готовых проектах, а также очертил контур вопросов, которые будут интересовать компанию в ближайшие годы. По словам Владимира Кормушина прямо сейчас идёт разработка уникальной защиты, способной сделать солдата невидимым. При этом речь не только о привычном глазу спектре, а значит высокоточные тепловизоры не смогут засечь передвижения группы бойцов, одетых в подобную экипировку. В ход пойдут не только новые материалы, но и красители с наночастицами, обладающие изолирующими свойствами. Как мы уже писали выше, защитный костюм должен обеспечивать невидимость во всех известных спектрах, эффективно отражая излучение с нулевым поглощением световых волн. Что любопытно, российские специалисты хотят пойти ещё дальше, а сама экипировка будет работать по принципу хамелеона. В теории это позволит адаптироваться под любую местность, когда костюм сам подберёт правильную расцветку и маскировочный рисунок.

Прототип

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Эксперты отмечают, что подобная экипировка сможет эффективно решать целый спектр задач, одна из которых состоит в защите от радиолокационных помех. Сегодня на вооружении состоят специальные станции, способные засекать передвижение людей не только при помощи световых волн, но и радиолокации. Владимир Кормушин не стал вдаваться в подробности проекта, поскольку его разработка представляет особую секретность. Также не были указаны сроки, а глава ЗАО «Кираса» уверяет, что работы ведутся в штатном режиме. Сложно сказать, когда в реальный бой ступят солдаты-невидимки. Не исключено, что очень нескоро. Представьте себе, что российские или американские учёные всё же создали такую маскировку. Группу солдат отправили в бой, но в результате непредвиденных обстоятельств часть или вся группа погибла. Мало ли, артиллерия никогда не славилась точностью. В этом случае потенциальный противник получит доступ к прорывной технологии, а это самая настоящая катастрофа. Вполне возможно, что ничего подобного и вовсе не появится на поле боя, поскольку ни одна страна пока не показала даже прототип.