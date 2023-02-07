Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
На что способна Radeon RX 570 в 2023 году - видеокарта AMD тянет даже Cyberpunk 2077 в 1080р
Бюджетная видеокарта Radeon RX 570 демонстрирует неплохой потенциал
рекомендации
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
-19% на 13900KF - цены рухнули
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

За последние несколько лет у AMD было несколько реальных шансов, позволявших занять значительную долю рынка видеокарт, вот только руководство красных не воспользовалось ни одним из них, постоянно придумывая сложные и неэффективные решения. Можно сколько угодно расхваливать GeForce RTX 4090, вот только даже после масштабной рекламной компании, которая прошла по всему миру, количество проданных графических чипов не стало больше  половины процента от общего числа. Для того чтобы похвастаться красивыми цифрами перед инвесторами, этого достаточно, но явно мало для повышения реальной доходности. Именно поэтому всегда основную прибыль приносят продукты среднего ценового сегмента, которые продаются миллионами единиц и представляют собой компромисс между стоимостью и быстродействием. Например, даже спустя годы после своего выхода GeForce GTX 1060 остаётся самой популярной видеокартой среди геймеров, тогда как Radeon RX 580 давно забыта. 

реклама

Что поделать, но у Лизы Су были новые планы и гениальные идеи, в результате чего самый популярный графический чип компании просто прекратили производить, тогда как Дженсен Хуанг штамповал GeForce GTX 1060 миллионами. Что любопытно, сегодня красная видеокарта быстрее зелёной, но обе уже ушли в историю. Вообще, после этого была довольно перспективная Radeon RX 5600 ХТ, но количество выпущенных видеокарт никогда не было большим. Полный провал ожидал и Radeon RX 5700, которая имела всё для успеха, но также не стала массовой. По итогам 2022 года рыночная доля AMD снизилась так сильно, что можно говорить о полном переходе рынка под контроль NVIDIA. Именно эта компания определяет ценовую политику, а положение Лизы Су откровенно плохое. Ошибки AMD можно перечислять долго, ну а сегодня мы остановимся на любопытной видеокарте, которая имела все шансы войти в историю, ну а в результате позабыта и растворилась в памяти геймеров. Речь о Radeon RX 570. Напомним, существовало несколько версий, одна из которых имела 8 Гб видеопамяти, благодаря чему демонстрировала неплохую производительность. По стоимости самая недорогая модель Radeon RX 570 на 4 Гб была примерно равна GeForce GTX 1050 Ti, но в реальных играх была ощутимо быстрее.

Авторы канала zWORMz Gaming раскопали среди старых вещей видеокарту Radeon RX 570 и решили прогнать её через несколько игр. В качестве процессора был выбран Ryzen 5800X3D, а разрешение дисплея не превышало 1080р. Рассмотреть полученные результаты в подробностях вы можете в ролике ниже. Мы же предлагаем краткий обзор. Итак, Forza Horizon 5, Red Dead Redemption 2, Spider-Man Miles Morales и God of War демонстрируют стабильный фрамрейт на средних настройках графики, а количество кадров держится на отметке 50 fps. Картинка довольно чёткая, а видимых просадок не наблюдалось. При этом обошлось без запуска технологии масштабирования. А вот в следующих играх без FSR обойтись не вышло. Так, Cyberpunk 2077, Dying Light 2 и Far Cry 6 вполне играбельны, но только с определёнными оговорками, ведь некоторые любители качественной картинки могут заметить недостатки технологии масштабирования. Fortnite и Overwatch 2 гоняют выше 100 кадров в секунду, а популярные шутеры также идут без особых проблем.

Нет никаких сомнений, что даже спустя много лет после своего выхода Radeon RX 570 остаётся актуальной. Нужно помнить, что видеокарта не годится для энтузиастов и точно не потянет игры в 2К. Мало того, чем более требовательными будут новые блокбастеры, тем ниже окажутся настройки графики, и тем сложнее Radeon RX 570 будет справляться со своими задачами. Теоретически, разрешение дисплея можно скинуть на 900р, а значит всё не так плохо. Ну и стоит помнить, что для стрелялок и танков старая видеокарта может стать неплохим решением. Подобные видеокарты часто встречаются на вторичном рынке, но большая часть ранее использовались на фермах. Помните об этом, ведь без тщательного тестирования можно получить пусть и не дорогой, но горелый продукт. Хотя, если верить тестам, то майнинг не оказывает разрушающего воздействия на видеокарты. 

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #тесты #radeon rx 570
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

5 непопулярных видеокарт NVIDIA и AMD для разумных геймеров с высоким потенциалом и выгодной ценой
Что лучше, более продвинутый чип или поддержка драйверами, GTX 760 и GTX 750 Ti сравнили в играх
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прокуратура Украины официально вызвала основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на допрос
26
Первое боевое применение F-22 за последние 10 лет и самое высотное поражение воздушной цели
11
ЧВК “Вагнер” против “Грузинского легиона” - победитель сражения получит контроль над Бахмутом
23
Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor провел свой первый воздушный бой
4
Владимир Зеленский ввёл санкции против атомной отрасли России
9
Ситуация с поставками Leopard 2 превращается в комедию
10
Российские ритейлеры перестали выдавать гарантийные талоны и кассовые чеки на продаваемую продукцию
16
Майнеры зарабатывают 3 доллара с одной видеокарты RTX 3080 Ti
13
Финальный список из 39 флагманов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 к лету 2023г
2
Ученые обнаружили планету, лишь половина которой пригодна для жизни
4
Астрономы нашли потенциально обитаемый мир всего в 31 световом году от нас
4
Подержанные видеокарты после майнинга могут стать выгодной покупкой
1
Китайские воздушные шары шпионили не раз в воздушном пространстве США, но оставались незамеченными
+
Китай недоволен сбитием их «шпионского аэростата» ВВС США
+
SoftBank не теряет надежды вывести Arm на биржу в этом году
1
GTA 6 от Rockstar Games практически готова к выпуску
3
Steam опубликовал данные по железу пользователей
4
Власти Португалии поставят Киеву танки Leopard 2 вместе с проживающими в стране украинцами
5
Gaijin Entertainment выпустит версию Modern Warships для ПК
3
Цены на видеокарты NVIDIA в РФ пошли вверх - когда ждать скидок и стоит ли переплачивать за флагманы
16

Популярные статьи

5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
63
Windows 11 и DISM-Scripts - весомый повод перехода с Windows 10 на новую ОС
31
Турция может отказаться от покупки F-16 у США и купить их у Европы, Китая или России
29
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
84
О невероятно шумных PlayStation 4 Pro - личный опыт
11
12 лучших процессоров для мощных игровых ПК в феврале 2023 года
11
Краткий обзор XFX Qick 319 Radeon RX 6700 XT Black - топ за свои деньги
54
Краткий обзор на релизную версию Hogwarts Legacy - игровая индустрия опять нас подвела
17
DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken
62
Как китайский "шар" унизил США, добавил политических очков Китаю и почему это плохо для Украины
3

Сейчас обсуждают

Steganos
22:09
А где новость про то, как самую большую подводную лодку в мире Дмитрий Донской РФ позавчера списала в утиль на металлом? Автор?
Потенциал С-400 для кораблей ВМФ РФ: Фрегаты проекта 22350 оснастят дальнобойными зенитными ракетами
Сила в Правде Z
22:07
Выжившие после удара укросвиньи записали видеообоащение Зеленскому, они купили на АлиЭкспресс шевроны РФ и пытаются выйти из Ада и что родничок их бесполезной жизни продолжает беспорядочно перемещать ...
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
andrew_riddler
22:07
Нет,ты лучше скинь скрин где я написал что я лучше кого то либо. А то как то нехорошо.потому что это не правда
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
Nutty8661
22:07
Как-то не сильно доходчиво они тебе объяснили....
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
-=metallist=-
22:06
Эй, вежливый шеша, видос специально для тебя - посмотри и слейся, куда ты там любишь традиционно... https://bastyon.com/3rm?v=9322a1cd973173acc96be6bf71cb7096c35a9f084d5b8a35ce9f42c15ae01d2d
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
Nutty8661
22:05
Потому что ты решил что ты лучше их, а я тебе пишу потому что ты не лучше их... Ты ж написал что не голосовал... А не они не голосовали...
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
Вежливый B-R-A_D-L-E-Y
22:05
так что не так. я спросил виновато ли нато в том, что на рахе страдает мирняк от взрыва газа. где тут фейк? вопрос вообще фейком быть не может. это же вопрос а не утверждение могу и по другому спроси...
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
D3m0n
22:04
А, вот оно что. В новостях нигде не встречал. У вас только в Алексине бывал и в самой Туле.
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
EDDISON
22:03
за 70 я и тишку куплю , а обычную давайте таки за 50 https://www.compday.ru/komplektuyuszie/videokarty/335210.htm
Продажи GeForce RTX 4070 могут начать в апреле
andrew_riddler
22:03
Сказали
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем