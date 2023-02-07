Бюджетная видеокарта Radeon RX 570 демонстрирует неплохой потенциал

За последние несколько лет у AMD было несколько реальных шансов, позволявших занять значительную долю рынка видеокарт, вот только руководство красных не воспользовалось ни одним из них, постоянно придумывая сложные и неэффективные решения. Можно сколько угодно расхваливать GeForce RTX 4090, вот только даже после масштабной рекламной компании, которая прошла по всему миру, количество проданных графических чипов не стало больше половины процента от общего числа. Для того чтобы похвастаться красивыми цифрами перед инвесторами, этого достаточно, но явно мало для повышения реальной доходности. Именно поэтому всегда основную прибыль приносят продукты среднего ценового сегмента, которые продаются миллионами единиц и представляют собой компромисс между стоимостью и быстродействием. Например, даже спустя годы после своего выхода GeForce GTX 1060 остаётся самой популярной видеокартой среди геймеров, тогда как Radeon RX 580 давно забыта.

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Что поделать, но у Лизы Су были новые планы и гениальные идеи, в результате чего самый популярный графический чип компании просто прекратили производить, тогда как Дженсен Хуанг штамповал GeForce GTX 1060 миллионами. Что любопытно, сегодня красная видеокарта быстрее зелёной, но обе уже ушли в историю. Вообще, после этого была довольно перспективная Radeon RX 5600 ХТ, но количество выпущенных видеокарт никогда не было большим. Полный провал ожидал и Radeon RX 5700, которая имела всё для успеха, но также не стала массовой. По итогам 2022 года рыночная доля AMD снизилась так сильно, что можно говорить о полном переходе рынка под контроль NVIDIA. Именно эта компания определяет ценовую политику, а положение Лизы Су откровенно плохое. Ошибки AMD можно перечислять долго, ну а сегодня мы остановимся на любопытной видеокарте, которая имела все шансы войти в историю, ну а в результате позабыта и растворилась в памяти геймеров. Речь о Radeon RX 570. Напомним, существовало несколько версий, одна из которых имела 8 Гб видеопамяти, благодаря чему демонстрировала неплохую производительность. По стоимости самая недорогая модель Radeon RX 570 на 4 Гб была примерно равна GeForce GTX 1050 Ti, но в реальных играх была ощутимо быстрее.

Авторы канала zWORMz Gaming раскопали среди старых вещей видеокарту Radeon RX 570 и решили прогнать её через несколько игр. В качестве процессора был выбран Ryzen 5800X3D, а разрешение дисплея не превышало 1080р. Рассмотреть полученные результаты в подробностях вы можете в ролике ниже. Мы же предлагаем краткий обзор. Итак, Forza Horizon 5, Red Dead Redemption 2, Spider-Man Miles Morales и God of War демонстрируют стабильный фрамрейт на средних настройках графики, а количество кадров держится на отметке 50 fps. Картинка довольно чёткая, а видимых просадок не наблюдалось. При этом обошлось без запуска технологии масштабирования. А вот в следующих играх без FSR обойтись не вышло. Так, Cyberpunk 2077, Dying Light 2 и Far Cry 6 вполне играбельны, но только с определёнными оговорками, ведь некоторые любители качественной картинки могут заметить недостатки технологии масштабирования. Fortnite и Overwatch 2 гоняют выше 100 кадров в секунду, а популярные шутеры также идут без особых проблем.

Нет никаких сомнений, что даже спустя много лет после своего выхода Radeon RX 570 остаётся актуальной. Нужно помнить, что видеокарта не годится для энтузиастов и точно не потянет игры в 2К. Мало того, чем более требовательными будут новые блокбастеры, тем ниже окажутся настройки графики, и тем сложнее Radeon RX 570 будет справляться со своими задачами. Теоретически, разрешение дисплея можно скинуть на 900р, а значит всё не так плохо. Ну и стоит помнить, что для стрелялок и танков старая видеокарта может стать неплохим решением. Подобные видеокарты часто встречаются на вторичном рынке, но большая часть ранее использовались на фермах. Помните об этом, ведь без тщательного тестирования можно получить пусть и не дорогой, но горелый продукт. Хотя, если верить тестам, то майнинг не оказывает разрушающего воздействия на видеокарты.

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