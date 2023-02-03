Именно с таким заявлением выступила небезызвестная Ирина Верещук

Сегодня не так важно, говоришь ты правду или лжешь, ведь народ любит красивые лозунги и громко кричащих фанатиков. Возможно, так было всегда, а нам с вами не хотелось этого замечать, хотя это уже не так важно, ведь происходящие сегодня процессы в Украине лишь отражают то, что творится в головах западных политиков. Примеров множество, а европейские элиты постоянно дают повод для всё более острых заголовков. Например, так называемый «Фонд мира» открыто закупает оружие для Киева, а Шольц, Макрон и многие другие спокойно рассуждают о том, что немецкие танки способны принести мир. Градус всеобщего помешательства нарастает, ну а президент Украины в своём очередном обращении к нации заявляет, что как только Москва будет побеждена в войне наступит мир во всех уголках планеты. Что любопытно, многие верят всем этим глупостям, а ведь не Россия бомбила Афганистан, Ирак, вела войну с Ираном, после наносила удары по Сербии, вторглась в Сирию и совершила массу других подвигов во славу демократии.

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Десятки и сотни миллионов людей, имеющих свободный доступ в интернет, не готовы смотреть дальше спины нескольких популярных блогеров, отказываясь вспоминать историю и даже думать. Только сумасшедший может радоваться немецким танкам в Украине, а ведь немалая часть населения приветствует всё это громкими аплодисментами. Благодарить Россию украинцам не за что, а 10 миллионов беженцев говорят красноречивее любых слов, и всё же, когда доходит до абсурда, то пальму первенства с лёгкостью перехватывают именно местные политики. Как мы уже говорили, не так важно, что случилось на самом деле, ведь если у вас есть рычаги давления на прессу, то реальные факты никогда не попадут на глаза европейских обывателей. И снова к примерам. После того, как Россия оставила Херсон, туда зашла украинская армия. В данном случае не так важно, сколько из оставшихся в городе местных жителей поддерживало Киев, ведь там оставалось немало тех, кто сотрудничал с Москвой.

В прессу попадают отголоски большой чистки, когда десятки людей исчезли, а тысячи лишились дома и бизнеса. После и вовсе жителей Херсона погнали на фронт, вот только в Европе ограничиваются констатацией того, что город освобождён. Нет информации в европейской прессе и о принудительной мобилизации в Украине, когда прохожих силой заталкивают в автобусы и кареты скорой помощи, а уже через несколько дней эти ребята сообщают родственникам о том, что проходят добровольное обучение в тренировочных лагерях на западе страны. Абсурд крепчает, а местные чиновники каждый день подливают масла в огонь. Так, Ирина Верещук, занимающая пост министра Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий», совершенно неожиданно решила пофилософствовать на тему истории. Похоже, эта дама училась в другой Вселенной, поскольку история у неё весьма специфичная. По её словам, коренными народами Крыма могут считаться только украинцы и татары, тогда как русские являются колонизаторами. Мало того, дама предлагает наказать всех тех, кто сегодня проживает в Крыму, поскольку эти люди сотрудничали с оккупационной властью.

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Ирина Верещук не стала распространяться о том, как она собирается дотянуться до Крыма, ну а мы помним, что происходило с учителями, деятелями культуры и чиновниками, которые оставались на своих местах после ухода российской армии из Харьковской области. Даже в европейскую прессу попадали отзвуки кровавых расправ над местными жителями, а значит современная украинская власть готовит это же и тем, кто проживает в Крыму. Очевидно, что подобные заявления делаются исключительно для собственного населения, которое устало от тягот сильно затянувшейся войны и мечтает найти козла отпущения. Перспектив для мира нет, а риторика украинских чиновников становится всё более оторванной от реальности.