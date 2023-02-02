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25 недорогих смартфонов Xiaomi серии Redmi Note получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в марте 2023г
Точных данных о том, когда выйдет русифицированная прошивка, у инсайдеров нет
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Многие пользователи до сих пор не осознают, что программное обеспечение не только должно работать стабильно и быстро, но и быть безопасным, а также отвечать другим критериям, где актуальность стоит на первом месте. Согласитесь, что Windows XP когда-то была неплохой операционной системой, которая до сих пор способна решать большую часть задач на компьютере. Вот только старая ОС имеет столько дыр, что ежедневное её использование напоминает бег по минному полю. Именно по этой причине крупные компании так быстро отказываются от устаревших операционных систем, опасаясь утери данных и хакерских атак. Может показаться, что всё это важно только для бизнеса, тогда как обычные пользователи могут спать спокойно, вот только это не так. При этом особенно опасно использовать смартфоны, работающие на старых операционных системах.

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И не думайте, что у вас нет ничего ценного, ведь это не так. Так, многие владельцы смартфонов пользуются программами интернет-банкинга. К счастью, это ПО обладает собственной защитой, что снижает риски, но не делает их нулевыми. Эксперты рекомендуют владельцам телефонов не закачивать подозрительные приложения и уж точно не пользоваться взломанным контентом, который получен на пиратских сайтах. Вы можете даже не заметить, как у вас на смартфоне появится паразит, который начнёт тихо красть деньги с кредитной карты. Особо жадные хакеры забирают сразу все деньги, но бывает и так, что такой червь сидит у вас годами, ну а вы оплачиваете те или иные рекламные услуги, платный доступ к сервисам и многое другое, о чём даже не подозревали. Словом, если вы купили смартфон давно, то самое время задуматься о том, способен ли он обеспечить безопасность ваших личных данных и денег, ну а мы предлагаем ознакомиться со списком аппаратов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 в 1 квартале 2023 года. Инсайдеры уверяют, что случится это до конца марта, но мы прекрасно знаем, что очень часто китайская компания не вписывается в сроки, поэтому рекомендуем набраться терпения.

В данном случае речь идёт о рассылке на китайские версии мобильных телефонов. Так, если вы на AliExpress купили чистого китайца, то сможете получить новую прошивку намного быстрее, чем большинство других пользователей. Известно, что перед нами уже вторая волна, состоящая из 25 аппаратов. Глобальные прошивки для смартфонов из первой партии начали медленно рассылаться по миру, а процесс может затянуться на несколько месяцев. Данный список несёт теоретический характер, поскольку позволяет понять, получит ли ваш телефон вообще MIUI 14. Что до энтузиастов, то, как только стабильная версия прошивки станет доступна, то её тут же получат в свои руки переводчики и локализаторы. Это значит, что скачать и установить своими руками MIUI 14 можно будет уже в апреле, но ленивых пользователей, которые ждут прилёта прошивки по воздуху, эта информация не касается. 

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А вот данных о том, когда ждать официальную российскую версию прошивки, в прессе нет. Обычно европейская MIUI 14 выходит с опозданием в несколько месяцев после появления глобальных версий. Ну а пока Xiaomi предпочитает хранить молчание, а инсайдеры не обладают нужными сведениями. Судя по всему, многие владельцы указанных ниже смартфонов смогут претендовать на прошивку уже во втором квартале текущего года. Ну а некоторые и вовсе получат MIUI 14 во второй половине 2023. Отметим, что это не касается выпуска обновлений безопасности, которые поддерживают ваш телефон в рабочем состоянии. Как вы могли заметить, в списке большая часть недорогих смартфонов, либо тех, что выпущены 2 года назад, ну а совсем недавно стало известно, что прошивка MIUI 14 основана на Android 13, а значит все указанные аппараты получат финальную версию мобильной ОС. 

  1. Mi 11 Ultra
  2. Redmi Note 12 5G
  3. Mi 10S
  4. Redmi Note11 Pro
  5. Xiaomi Civi 2
  6. Redmi Note 12 Pro
  7. Xiaomi Civi 1S
  8. Mi MIX 4
  9. Mi 11 Lite
  10. Redmi Note 11E
  11. Redmi K40S
  12. Redmi Note 12 Explorer Edition
  13. Mi 12X
  14. Redmi K40 Gaming Edition
  15. Mi 11
  16. Redmi Note 10 Pro
  17. Redmi Note 11T Pro
  18. Redmi Note 12 Pro Plus
  19. Mi 11 Pro
  20. Redmi Note 11T Pro Plus
  21. Redmi K40 Pro
  22. Redmi Note 12 Trendy Edition
  23. Redmi Note11 Pro Plus
  24. Redmi K40
  25. Mi 11 Lite Vitality Edition
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#xiaomi #прошивки #miui 14
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