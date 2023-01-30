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Всего 18 смартфонов Xiaomi серии POCO получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
Если ваш смартфон указан в списке актуальных, значит можно не беспокоиться о безопасности данных, поскольку прошивки включат все основные патчи безопасности за год
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Рынок смартфонов переживает не лучшие времена. По итогам 2022 года Apple и Samsung удалось удержать продажи на уровне прошлого года, потеряв всего 4%, но реальные показатели далеки от того, что рисуют маркетологи. Дело в том, что первая половина года прошла относительно стабильно, тогда как в 4 квартале продажи рухнули, а эксперты предполагают, что ожидать роста не стоит. Всё это значит, что придётся снижать закупки комплектующих, а также вносить коррективы в действующие контракты, поскольку сегодня рынок не готов переварить такое количество смартфонов. Пока же аналитики пытаются оценить, насколько глубоким будет падение, поскольку речь идёт о ключевых полупроводниковых компаниях, владеющих значительными долями рынка в тех или иных сегментах. 

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Но если Apple и Samsung умудрились по итогам 2022 года получить минимальные потери, то продажи Xiaomi ушли вниз на 20% за 12 месяцев. Не исключено, что причина заключается в том, что покупатели техники китайской компании традиционно имеют менее высокие доходы, чем те, кто предпочитает Apple и Samsung. При этом экономический кризис приходит ко всем, но прежде всего бьёт по карманам наиболее незащищённых слоёв населения. Это лишь предположение, поскольку есть и другие причины. Например, резкое падение спроса в Китае, где наблюдается рекордный спад продаж. А может Xiaomi просто разучилась удивлять. Вспомните первый бюджетный флагман POCO F1. Аппарат разошёлся рекордным тиражом и до сих пор легко справляется с любыми задачами. Он лёг в основу новой серии, которая предлагает неплохие характеристики по разумной стоимости. Увы, ничего похожего на POCO F1 в продаже нет, а в последнее время китайская компания не радовала своих фанатов необычными новинками. Презентация флагманов стала обыденностью, сами смартфоны почти ничем не отличаются от тех, что были анонсированы год назад, ну а сама Xiaomi действительно испытывает кризис идей. 

Что любопытно, китайцы явно решили взять числом, поскольку за последние несколько лет появилось множество наследников POCO F1. Удивительно, но аппараты не выполнены в каком-то едином стиле, поэтому сложно понять, по какому признаку они объединены в серию. И всё же, телефоны продаются, а значит пользователи должны знать, какие из новинок не потеряли своей актуальности, а какие уже никогда не получат новую прошивку. Если вы иногда просматриваете новости по данной тематике, то могли слышать о том, что в январе стартовала рассылка MIUI 14 Global. Традиционно, прошивку начали получать флагманы прошлых лет, тогда как остальные пока находятся в состоянии глубокого бета-теста. Китайский Новый год в самом разгаре, а значит каких-то крупных анонсов не будет ещё несколько недель, что не мешает нам взглянуть на список аппаратов серии POCO, которые в 2023 году точно получат прошивку MIUI 14. Предполагается, что основная рассылка стартует во второй половине года, при этом все указанные устройства могут претендовать на Android 13.

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Всего в списке 18 смартфонов, а значит можно констатировать, что Xiaomi не смешит наращивать выпуск клонов в данной серии, как это происходят с флагманами и середняками серии Redmi Note. Разработчики уверяют, что MIUI 14 стала ещё более плавной, чем предыдущая версия, а также может похвастаться энергоэффективностью. Данный показатель снизился на 16%, что позволит на уже вышедших ранее аппаратах дольше продержаться от розетки до розетки. Поскольку в сети нет восторженных заявлений пользователей о прошивке, то можно сказать, что мы имеем дело со средними показателями, полученными в синтетических тестах. В любом случае своевременный выход прошивки крайне важен, поскольку позволяет поддерживать ваш смартфон в безопасности, ну а список актуальных мобильников серии POCO вы можете найти ниже. 

  1. POCO M3 Pro 5G
  2. POCO X3 NFC
  3. POCO M4 Pro 5G
  4. POCO M3
  5. POCO M4 Pro 4G
  6. POCO X4 GT
  7. POCO X3 GT
  8. POCO M4 5G
  9. POCO C40
  10. POCO M5
  11. POCO F4
  12. POCO M5s
  13. POCO C40+
  14. POCO X3
  15. POCO X3 Pro
  16. POCO F3 GT
  17. POCO X4 Pro 5G
  18. POCO F3
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#смартфоны #xiaomi #прошивки #miui 14
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