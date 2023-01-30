Если ваш смартфон указан в списке актуальных, значит можно не беспокоиться о безопасности данных, поскольку прошивки включат все основные патчи безопасности за год

Рынок смартфонов переживает не лучшие времена. По итогам 2022 года Apple и Samsung удалось удержать продажи на уровне прошлого года, потеряв всего 4%, но реальные показатели далеки от того, что рисуют маркетологи. Дело в том, что первая половина года прошла относительно стабильно, тогда как в 4 квартале продажи рухнули, а эксперты предполагают, что ожидать роста не стоит. Всё это значит, что придётся снижать закупки комплектующих, а также вносить коррективы в действующие контракты, поскольку сегодня рынок не готов переварить такое количество смартфонов. Пока же аналитики пытаются оценить, насколько глубоким будет падение, поскольку речь идёт о ключевых полупроводниковых компаниях, владеющих значительными долями рынка в тех или иных сегментах.

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Но если Apple и Samsung умудрились по итогам 2022 года получить минимальные потери, то продажи Xiaomi ушли вниз на 20% за 12 месяцев. Не исключено, что причина заключается в том, что покупатели техники китайской компании традиционно имеют менее высокие доходы, чем те, кто предпочитает Apple и Samsung. При этом экономический кризис приходит ко всем, но прежде всего бьёт по карманам наиболее незащищённых слоёв населения. Это лишь предположение, поскольку есть и другие причины. Например, резкое падение спроса в Китае, где наблюдается рекордный спад продаж. А может Xiaomi просто разучилась удивлять. Вспомните первый бюджетный флагман POCO F1. Аппарат разошёлся рекордным тиражом и до сих пор легко справляется с любыми задачами. Он лёг в основу новой серии, которая предлагает неплохие характеристики по разумной стоимости. Увы, ничего похожего на POCO F1 в продаже нет, а в последнее время китайская компания не радовала своих фанатов необычными новинками. Презентация флагманов стала обыденностью, сами смартфоны почти ничем не отличаются от тех, что были анонсированы год назад, ну а сама Xiaomi действительно испытывает кризис идей.

Что любопытно, китайцы явно решили взять числом, поскольку за последние несколько лет появилось множество наследников POCO F1. Удивительно, но аппараты не выполнены в каком-то едином стиле, поэтому сложно понять, по какому признаку они объединены в серию. И всё же, телефоны продаются, а значит пользователи должны знать, какие из новинок не потеряли своей актуальности, а какие уже никогда не получат новую прошивку. Если вы иногда просматриваете новости по данной тематике, то могли слышать о том, что в январе стартовала рассылка MIUI 14 Global. Традиционно, прошивку начали получать флагманы прошлых лет, тогда как остальные пока находятся в состоянии глубокого бета-теста. Китайский Новый год в самом разгаре, а значит каких-то крупных анонсов не будет ещё несколько недель, что не мешает нам взглянуть на список аппаратов серии POCO, которые в 2023 году точно получат прошивку MIUI 14. Предполагается, что основная рассылка стартует во второй половине года, при этом все указанные устройства могут претендовать на Android 13.

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Всего в списке 18 смартфонов, а значит можно констатировать, что Xiaomi не смешит наращивать выпуск клонов в данной серии, как это происходят с флагманами и середняками серии Redmi Note. Разработчики уверяют, что MIUI 14 стала ещё более плавной, чем предыдущая версия, а также может похвастаться энергоэффективностью. Данный показатель снизился на 16%, что позволит на уже вышедших ранее аппаратах дольше продержаться от розетки до розетки. Поскольку в сети нет восторженных заявлений пользователей о прошивке, то можно сказать, что мы имеем дело со средними показателями, полученными в синтетических тестах. В любом случае своевременный выход прошивки крайне важен, поскольку позволяет поддерживать ваш смартфон в безопасности, ну а список актуальных мобильников серии POCO вы можете найти ниже.

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