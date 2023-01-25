Если правильно расставить приоритеты, то можно купить неплохую видеокарту

Некоторые читатели нашего сайта не устают рассказывать о своих компьютерах. Благо, наиболее активные фанаты Фотошопа канули в Лету, но всегда есть те, кто упрекает менее зажиточных пользователей в бедности. В ход идут привычные фразы, предлагая всем вокруг устроиться на оплачиваемую работу, где деньги будут литься рекой. Оставим этих умников при своём мнении, ведь далеко не всем геймерам в принципе нужна дорогая видеокарты.

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Подумайте сами, если у вас действительно есть время на ежедневное сидение у компьютера по 5 часов, то откуда вообще могут взяться деньги? И всё же, если вы заходите в игры по выходным, предпочитая танки, старые стрелялки типа Контр Страйка и онлайн-игры, то мы вообще не видим смысла в покупке дорогостоящей видеокарты. Давайте подумаем, что можно предложить небогатым геймерам, но постараемся не опустошить их карманы.

Пожалуй, оптимальным решением для небогатых геймеров может стать Radeon RX 6500 XT. Стоимость видеокарты стартует с 15 тысяч рублей, а сама она легко справляется с любыми играми в 1080р. Советуем не поднимать настройки графики выше средних, но в нетребовательных тайтлах можно рассчитывать на приличную картинку. У Radeon RX 6500 XT есть существенный минус в виде посредственной поддержки интерфейса PCIe 3.0. В итоге во многих случая могут быть заметны падения производительности и нестабильный фрамрейт. В любом случае ничего такого же быстрого на рынке нет, поэтому подумайте как следует, прежде чем отказываться от такой видеокарты.

Radeon RX 6400 может похвастать всё тем же недостатком старшего графического чипа, но на новом компьютере чувствует себя сносно. Видеокарта отлично подходит для нетребовательных игр, ну а фанаты GTA 5 и вовсе не почувствуют разницы между бюджетной Radeon RX 6400 и решениями за 30 тысяч рублей. Помните, что речь идёт о видеокартах, которые не тянут игры выше разрешения 1080р. Именно поэтому владельцам более дорогих мониторов лучше выбрать что-то подороже.

Что до Radeon RX 550, то эта видеокарта и вовсе создана для любителей очень старых игр. Даже танки на ней будут работать в 1080р плохо, поэтому как следует подумайте, прежде чем экономить. Может так выйти, что вы не сможете получить доступ к играм, но потратите большую часть денег, которые планировали потратить на видеокарту. Уж лучше немного занять, чем страдать на Radeon RX 550. Видеокарта подходит для старых стрелялок, но не будет тянуть новинки последних лет даже в 720р.

Если вас интересует продукция NVIDIA, то смело стартуйте с GeForce GTX 1650. Видеокарта др сих пор тянет новые игры, хотя и делает это хуже с каждым годом. В 2023 году ожидается целая плеяда новинок на требовательных движках. Скорее всего, в 1080р вы уже поиграть не сможете, поэтому придётся переходить на низкие настройки графики в 900р. За 14 тысяч рублей у зелёных ничего лучше нет, ну а если учитывать новую стратегию Дженсена Хуанга, то вскоре цены на бюджетные видеокарты будут стартовать с 30 тысяч рублей или даже выше. Ничего удивительного, ведь все попадающие на рынок флагманы геймеры раскупают, а значит спрос на дорогие графические чипы огромен.

С GeForce GTX 1630 вы можете сэкономить несколько тысяч рублей. Видеокарта довольно посредственная и огорчает 64-битной шиной. Если у вас ограниченный бюджет, то на старом компьютере вы сможете запускать все те же игры, что и на GeForce GTX 1650. Разница будет лишь в настройках графики, ну а в целом GeForce GTX 1630 можно назвать одним из последних бюджетных графических чипов NVIDIA. Похоже, времена когда компания была готова радовать всех геймеров, ушли в небытие, ведь сегодня зелёные работают только на энтузиастов.

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Ну и финальную точку поставит GeForce GT 1030. На этой видеокарте с трудом пойдут даже танки, хотя Контр Страйк запустится без проблем. Можно сказать, что это видеокарта для любителей ретро, а также тех, кто заходит в старые игры лишь изредка. GeForce GT 1030 представляет собой затычку, которая позволит выводить изображение на экран и иногда играть. Во всём остальном она плоха, поэтому говорить о ней, как о геймерском решении, мы бы не стали.