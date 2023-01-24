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Энтузиаст доказал бесперспективность покупки Ryzen 5 7600 и рекомендует экономить с Ryzen 5 5600
Тот самый случай, когда новое поколение ничуть не лучше старого
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Ryzen 5 5600Х уже больше года занимает место одного из самых продаваемых процессоров на глобальном рынке и не планирует сдавать позиции. За ним следуют камни производства AMD, ну а большая часть новинок Intel топчется во второй десятке. При этом флагманский Core i9-13900K умудрился ворваться в пятёрку наиболее продаваемых в некоторых магазинах США. Похоже, количество энтузиастов растёт, а значит есть все основания ожадать роста стоимости процессоров в будущем. Пока цены удалось удержать на прежнем уровне, а вот сказать того же о материнских платах и оперативной памяти не выйдет. Как вы могли слышать, в 2022 году AMD перешла на новый сокет. АМ5 стал настоящим прорывом, и будет основным для нескольких следующих поколений и линеек процессоров. На этот раз представители руководства AMD отказались назвать сроки жизненного цикла платформы, но уже вышедшие камни изрядно расстроили потенциальных покупателей. 

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Всё дело в том, что материнские платы на совете АМ5 включают перспективный интерфейс PCIe 5.0. Ладно бы от него была какая-то реальная польза, а так твердотельных накопителей в продаже нет, а видеокарты и вовсе не требуют ничего выше PCIe 3.0. Ну а стоимость материнских плат с сокетом АМ5 изрядно выше, чем привыкли платить обычные геймеры. Если вы думали, что на этом проблемы AMD подошли к концу, то сильно ошиблись. Похоже, налицо явный просчёт, ведь вся линейка Ryzen 7000 поддерживает только оперативную память DDR5. Даже у Intel хватило ума обеспечить поддержку новой и старой ОЗУ, ну а красные сели в лужу. В результате продажи процессоров нового поколения остаются мизерными, ну а особенно плохо дела идут у Ryzen 5 7600Х. На помощь 6-ядернику уже пришёл менее дорогой Ryzen 5 7600, предлагающий компромисс между ценой и быстродействием, ну а любители тестов уже получили новый камень и готовы рассказать о его потенциале.

Информация предоставлена блогерами с канала Hardware Unboxed. Использовались сразу три разные видеокарты: флагманская GeForce RTX 4090, менее дорогая, но довольно скоростная Radeon RX 6950 XT, а также оптимальная для среднего сегмента Radeon RX 6650 XT. В качестве оппонента для Ryzen 5 7600 был выбран Ryzen 5 5600, ну а результаты вы можете посмотреть ниже. Здесь даны сводные итоги по всем играм в разрешении 1080р, ну а при желании вы можете получить больше информации в ролике ниже. Как оказалось, результат сильно зависит от вашей видеокарты. Так с использованием суперфлагмана GeForce RTX 4090 более новый камень продемонстрировал 35% прирост быстродействия. Это очень много, а значит списать подобные результаты на ошибку не выйдет. Можно было бы на этом завершить наш материал, рассказав о нецелесообразности покупки Ryzen 5 5600, вот только покупатели процессоров среднего ценового сегмента никогда не берут дорогие видеокарты. Получается, что разница между камнями исключительно теоретическая, тогда как в реальности всё немного иначе.

Так, с видеокартой Radeon RX 6950 XT процессор Ryzen 5 7600 оказался впереди на 23%, тогда как с Radeon RX 6650 XT различия стираются, а в итоге старый камень отстал всего на 7%. Очевидно, что назвать разницу критической невозможно, а смысла от переплаты нет. Но и это ещё не всё, ведь вы помните, что сборка на базе Ryzen 5 7600 потребует материнскую плату за 250 долларов и заплатить в 2 раза больше за оперативную память. Что до Ryzen 5 5600, то вы потратите намного меньше денег, а значит уже окажитесь в выигрыше. Ну а если взять сэкономленные 15 тысяч рублей (или даже 20 тысяч) и докинуть до видеокарты, то Ryzen 5 5600 с Radeon RX 6750 ХТ окажется намного быстрее Ryzen 5 7600 с Radeon RX 6650 XT. Вот такая математика.

Кстати, в качестве ещё одного участника выступал Core i3-13100. Бюджетный камень Intel ощутимо отстал от оппонентов на видеокартах GeForce RTX 4090 и Radeon RX 6950 XT, но с использованием Radeon RX 6650 XT продемонстрировал почти идентичные показатели с указанными выше процессорами. Вывод простой: если вы не планируете покупать видеокарту за 150 тысяч рублей, то берите недорогой процессор прошлого поколения. Ну а энтузиасты пусть переплачивают за новинки, если у них много лишних денег.

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