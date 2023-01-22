С кетчупом получилось неплохо, а вот сыр откровенно разочаровал экспертов из Tom’s Hardware

Были времена, когда полупроводниковые компании совершали технологическую революцию каждые несколько лет. Совершенствовалось оборудование для производства чипов, а сама технология становилась все более продвинутой с каждым годом. За короткий срок были достигнуты впечатляющие результаты, а в итоге мы остановились на очередном рубеже, дальше которого двигаться крайне сложно. Такое уже случалось, а у учёных уже есть идеи, позволяющие совершить очередной рывок. Ну а пока самое время констатировать определённый застой. Если вам кажется, что прирост в 10% быстродействия процессоров каждый год – это очень много, то мы предлагаем вам ознакомиться с историей полупроводников, когда каждые два года наблюдался двукратный рост. Эксперты назовут вам массу проблем, с которыми приходится сражаться полупроводниковым гигантам, ну а мы коснёмся самой очевидной – температуры. Всё дело в том, что при переходе с одного технологического процесса на другой (например, с 7-нм на 5-нм) происходит увеличение энергоэффективности. Получается, что новый процессор, демонстрирующий ту же производительность, что предлагает находящийся в продаже камень, должен потреблять на 25-30% меньше энергии. Неплохо, вот только пользователей не интересует снижение показателей энергопотребления, ведь ключевым остаётся именно быстродействие.

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И вот тут и возникают сложности, ведь приходится увеличивать количество транзисторов, поднимать тактовые частоты и совершать другие действия, которые не идут на пользу энергоэффективности. При этом стоит соблюдать баланс, а в итоге быстродействие повышается медленно, а чипы становятся горячее с каждым днём. Особенно это заметно на видеокартах. Например, Radeon RX 7900 ХТХ умудряется раскаляться до 110 градусов даже под мощным кулером, что может привести к преждевременному выходу из строя графического чипа. Что любопытно, производители видеокарт умудряются наращивать производительность на 50% каждые два года, регулярно жертвуя энергоэффективностью. Если ещё 6 лет назад для флагмана NVIDIA требовался блок питания на 650 Вт, то сегодня под GeForce RTX 4090 стоит взять что-то с мощностью от 1000 Вт. Даже представители AMD констатируют, что наращивание мощности неизбежно, ведь без этого говорить об увеличении быстродействия не приходится.

Всё это значит, что видеокарты требуют не только качественную систему охлаждения, но и приличный термоинтерфейс, без которого теплопроводимость окажется на низком уровне. Похоже, ребята из Tom’s Hardware решили бросить вызов высоким температурам, ведь они провели необычный эксперимент с видеокартой Radeon R7 240. Было бы неплохо, взять хотя бы GeForce RTX 4070 Ti. Похоже, ни у кого из редакции рука на скоростной игровой чип не поднялась. Так вот, Radeon R7 240 тестировалась в Furmark после замены термоинтерфейса. Всего было 22 различных смеси, среди которых несколько стандартных термопаст, а также продукты питания. Эксперты рекомендуют не проводить подобных опытов у себя дома, а особенно в том случае, если под рукой нет старой видеокарты, которую не жалко сжечь. Так вот, нарезанный картофель и ломтики сыра показали себя просто отвратительно, ведь с ними видеокарта ушла в глухую оборону, отключившись во время теста.

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Следом за картофелем была изучена польза от зубной пасты в качестве термоинтерфейса. Как оказалось, несколько брендовых марок продемонстрировали внушительные показатели, а в итоге видеокарта не грелась выше 65 градусов. А вот бюджетная зубная паста разочаровала, ведь её состав оказал пагубное влияние на графический чип, что привело к росту температуры до 90 градусов. Неожиданно порадовал кетчуп, который оказался способен удерживать температуру видеокарты на уровне 71 градуса. Подкачал крем для ухода за кожей Penaten, ведь после его использования температура вышла за пределы зоны комфорта. Словом, некоторые продукты питания годятся для использования в качестве термопасты, хотя достаточно сложно сказать, сколько времени продержится кетчуп. Не исключено, что уже через пару часов его проводящая способность ощутимо ухудшится, поэтому стоит понимать, что перед нами всё же эксперимент, а не руководство к действию.