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В России наладили серийный выпуск уникальной газовой турбины на 110 МВт – Siemens уже не актуальна
Турбина выпускалась на Украине и разработала силами российских и украинских специалистов
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Советский Союз был искусственным государством с массой противоречий. В какой-то момент всё это вылилось масштабными недовольствами (мы с вами прекрасно знаем, кто всё это спонсировал), ну а о том, могло ли быть иначе, пусть спорят политологи. Ситуация такова, что большая часть промышленных объектов и целых городов строились не только при поддержке советских специалистов, но и на деньги СССР. Руководство полагало, что таким образом покупает себе вечную дружбу, вот только совсем не подумало о том, что местные предпочитают не руку приятеля, а тяжёлый башмак хозяина у себя на шее. Мы несколько утрируем события, но суть от этого не меняется, ведь более чем 50 лет создавалась уникальная инфраструктура, когда производство стали находилось в одном регионе, корабли делали в другом, а все кушали рижские шпроты и одежду, сшитую в Таллине. Какое-то время после развала Советского Союза система продолжала функционировать, но за спинами новых властей уже стояли кукловоды из США. Предприятия разрушались, а взамен добрый дядюшка Сэм был готов дать немного окорочков со старых военных складов. Украина стала одной из первых стран постсоветского пространства, начавшей активно распродавать заводы и промышленные предприятия. Наиболее ценные тут же захватил местный криминалитет, ну а оставшиеся какое-то время медленно разрушались. 

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Например, только в Николаеве было 3 судостроительных завода. Ну а ещё до начала СВО с большим трудом функционировал только один, занимающийся мелким ремонтом. В местной прессе пишут об одном из самых мощных кораблей в мире, который зашёл на модернизацию в один из заводов. Так вот, в итоге судно разобрали на металл, а после туда же отправили и дорогостоящие краны, поскольку мёртвое предприятие уже не могло ничего починить. В России предостаточно аналогичных историй, но одно предприятие в Украине функционировало дольше других. Речь идёт об ГП НПКГ «Заря» – «Машпроект». По странному стечению обстоятельств, завод находился также в Николаеве и был тесно связан контрактами с Россией. Например, в 1997 году предприятие получило от федерального бюджета РФ деньги на создание газовой турбины мощностью 110 МВт. Разработки шли в тесном контакте с российским ПАО «ОДК-Сатурн», а также «Роснано» и «Интер РАО». 

Словом, задача была крайне важной, но тут в дело вмешалась большая политика. Турбины в Украине делать научились, но после 2014 года продавать их в Россию было нельзя. Налицо откровенное вредительство, при этом речь идёт даже не об интересах РФ, а об уничтожении предприятия, основная часть продукции которого нацелена на российский рынок. Злые языки поговаривают, что подсуетились западные партнёры, но сегодня самое время сообщить о том, что аналогичные турбины научились делать и в РФ. Специалисты отмечают, что больше 70% всех мощных газовых турбин, которые работают на российских электростанциях, закуплены за границей. Приходилось даже закупать подобные турбины у Ирана и объединять агрегаты малой мощности собственного производства. По словам Владимира Артякова, занимающего пост заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех», ПАО «ОДК-Сатурн» наладило выпуск серийной газовой турбины ГТД-110М. Агрегат получил мощность 110 МВт и будет установлен на ТЭС «Ударная», расположенной в Краснодарском крае.

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Неясно, будет ли в 2023 году создана ещё одна турбина, но серийное производство стартовало, а с 2024 планируется делать по 2 агрегата в год. Планов выходить на международный рынок нет, поскольку внутренних потребителей достаточно. Ожидается, что в ближайшее десятилетие потребуется несколько десятков газовых турбин мощностью 110 МВт. Кстати, ранее ходили слухи, что российские специалисты пока не могут выпустить ничего подобного, поэтому решено обратиться к партнёрам, а значит через Китай или другую страну должны были закупаться бывшие в употреблении турбины производства Siemens, General Electric или Ansaldo. Похоже, европейские компании могут оставить свою продукцию себе, ведь серийное производство ГТД-110М на территории России означает потерю большого клиента и миллиарды евро мимо европейской кассы. 

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#санкции #технологии
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