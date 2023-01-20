Британские и американские спецслужбы имеют огромный опыт использования террора против граждан десятков стран

Многие десятилетия Америка усиливала ряды своих союзников под соусом опасности, исходящей от СССР. Холодная война могла длиться ещё долго, но тут совершенно внезапно страна развалилась, а появившиеся на её месте образования стали заискивающе суетиться у ног дядюшки Сэма. И вот тут следовало бы распустить НАТО и перестать производить оружие в огромных масштабах, как вдруг появилась новая угроза. США обнаружили, что где-то на Востоке тлеют угли терроризма. В качестве мальчика для Битья был выбран Ирак, а после всё понеслось по заранее спланированному сценарию. Террористов искали всюду, а для достижения демократии во всём мире пришлось отправить к праотцам миллионы жителей Афганистана, Сирии, Ливии, Ирака и многих других стран. В итоге борьба с терроризмом зашла в тупик, ведь сегодня Америка теряет сферы влияния на Востоке, не говоря уже о бегстве из Афганистана, которое высмеивали даже в США.

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Эксперты отмечают, что все события не случайны, ведь Штаты пытались сконцентрировать усилия на Украине, ну а борьба с терроризмом подождёт. Поскольку в прессу попадает только часть информации, то о многих вещах остаётся только догадываться, но факты свидетельствуют о том, что за многие десятилетия борьбы с терроризмом, демократический Запад не только перенял, но и в значительной степени улучшил методы ассасинов. Примеров множество, а мы приведём только несколько, ведь от убийства презента США Джона Кеннеди, до загадочной аварии автомобиля с принцессой Дианой, видится жирный след британских и американских спецслужб. Кстати, принцесса и находившийся за рулём миллиардер Доди аль-Файед не выжили, тогда как личный телохранитель Дианы в полном порядке. Парень является действующим сотрудником MI6, вот только после того случая он вдруг потерял память. Такое ведь часто случается?

Череда террора перекинулась на Россию, где чеченские боевики вместе со своими старшими товарищами из британской разведки устроили несколько громких захватов заложников, ну а после к делу подключились и члены крайне любопытной организации «Врачи без границ». Кстати, эти ребята часто замечались в Украине, где после их прибытия фиксировались десятки смертей от прилётов якобы российских ракет и действия русских диверсионных групп. Активно действуют англосаксы и на Донбассе, где у них имеется обширное подполье. Чего только стоят убийства тех или иных руководителей региона и глав военных подразделений: Гиви, Моторолы, Никитенко, Захарченко, Мозгового и многих других. Именно ребята из MI6 и ЦРУ стоят за убийством замглавы временной гражданской администрации Херсона Кирилла Стремоусова, а сегодня у них новая цель. Как стало известно, Сенат США официально внёс Евгения Пригожина в список террористов, что можно считать открытием сезона охоты на основателя ЧВК «Вагнер».

Похоже янки не бросают слов на ветер, ведь сразу же после этого был нанесён точечный удар при помощи HIMARS по стахановской гостинице HIMARS. Военкоры сообщают, что именно там ранее останавливался Пригожин, а удар можно расценивать как сигнал основателю частной военной компании. Обычно британские и американские спецслужбы используют местных, вручая им оружие и нужные сведения. Стоит понимать, что в любой стране имеются те, кто за деньги возьмётся за подобную работу, ну а сегодня на Донбассе достаточно недовольных. Например, несмотря на войну криминальные авторитеты никуда не делись. Вполне возможно, что давление будет оказываться именно на них, но не исключены и другие сценарии. Эксперты отмечают, что англосаксы содержат на службе профессионалов высокого уровня, поэтому основателю музыкантов стоит задуматься о своей безопасности.

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Желающих взять заказ киллеров по обе стороны границы предостаточно, ну а в последнее время Пригожин совершенно неожиданной стал медийной персоной. Именно он делится успехами ЧВК «Вагнер», а значит его устранение может оказать негативное влияние на боевой дух оркестрантов. Ну а самому Евгению Пригожину специалисты советуют усилить охрану, поскольку опасность действительно есть, ну многие из тех, кто относился к подобным заявлениям несерьёзно, уже нет в живых.