Если хотите бюджетный разгон - берите Core i5-12400F

Было время, когда разгон процессоров считался чуть ли не нормой для каждого уважающего себя пользователя. Многие компьютерные магазины даже предлагали услугу платного повышения тактовой частоты с установкой мощной системы охлаждения. В большинстве случаев это позволяло ощутимо увеличить конечную производительность, при этом стоила такая услуга довольно недорого. Количество энтузиастов, которые часами настраивали тайминги оперативной памяти и подбирали оптимальную тактовую частоту процессора, постоянно росло, но в какой-то момент всё кардинально изменилось. Сегодня любителей оверклокинга становится всё меньше, а эксперты констатируют, что разгон стал откровенно дорогим и больше напоминает спорт для самых богатых.

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Особенно всё сложно с процессорами Intel, где вам потребуется материнская плата от 500 долларов и система жидкостного охлаждения. Теоретически, возможность остаётся на процессорах AMD, вот только там далеко не всегда есть реальный шанс выжать даже дополнительные 100 мегагерц, а бывает и так, что камень с большим трудом работает на заявленных штатных частотах. Вот и получается, что разгон интересует всё меньше пользователей, а будет только хуже. Что любопытно, в 2022 году Intel совершенно внезапно разрешила разгон бюджетных процессоров серии Alder Lake. Ничего подобного не было уже давно, ну а эксперты раскопали причины и приготовили для любителей дармовщинки неприятный сюрприз. Для начала представьте себе, что вы купили бюджетный Core i5-12400F, но слышали в прессе о возможности разгона. С этой целью вы подбираете материнскую плату, способную поднимать тактовые частоты шины BCLK. Дело оказывается непростым, ведь дешевле 250 долларов ничего нет. Ну и для обеспечения эффективного разгона приходится добрать систему жидкостного охлаждения.

Если всё получится, и вам очень повезёт, то вы сможете немного разогнать камень, а в результате получите быстродействие на уровне Core i7-12700F. Несомненная победа, вот только куда проще купить недорогую материнскую плату, взять штатный кулер и сам процессор Core i7-12700F. Никакой головной боли и траты времени на разгон, не говоря о том, что это окажется ещё и дешевле. Но мы зашли немного не туда. Так вот, причина, по которой процессоры Alder Lake получили разгон заключалась в ошибке Intel. Синие случайно выслали партнёрам прошивку BIOS, открывающую путь к повышению тактовых частоты шины BCLK. Вначале такая функция появилась только на флагманском чипсете Z690, но со временем перекочевала и в середняки типа B660.

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Как мы уже описали выше, сам разгон будет иметь эффект только после вливания дополнительных денег, но он на процессорах 12-го поколения хотя бы был. Как стало известно, серия Raptor Lake напрочь лишена такой функции. Эксперты Tom’s Hardware попытались разогнать новенький Core i7-13700 на материнских платах MSI и ASUS. Были выбраны недорогие модели с чипсетом B660, вот только фокус не удался. Проще говоря, когда был установлен процессор Core i7-12700, то функция разгона по шине активна, что позволяет наращивать тактовые частоты. А вот после замены процессора прошлого поколения на новенький Core i7-13700, нужная функция исчезает из BIOS по мановению волшебной палочки. Представители Tom’s Hardware констатируют, что на этот раз Intel сделала выводы и оплошности с отсылкой оверклокерского микрокода партнёрам не допустила. Проще говоря, если вы давно мечтали разогнать свой процессор, но не могли себе позволить купить дорогостоящую материнскую плату и камень с разблокированным множителем, то сегодня самое время. Всё тот же Core i5-12400F доступен, а платы к нему сильно подешевели. Как мы писали выше, более мощный камень окажется в сборке дешевле, но оверклокером быть не запретишь. Или запретишь, но позволить себе такие вольности может только Intel, чем активно и пользуется. Словом, мы вас предупредили, что недорогие процессоры Raptor Lake не могут разгоняться.