Что вообще происходит, и почему нефть марки Brent стоит в 2 раза дороже

Многие российские эксперты ещё недавно рассказывали сказки о том, что любые инициативы США по введению предельной стоимости для российской нефти не окажут никакого влияния на рынок. Якобы, будут найдены новые рынки сбыта, а в результате заработают новые механизмы. Рыночная экономика приспособится, а значит от всей этой затеи потеряют только те, кто присоединиться к очередному крестовому походу англосаксов. Похоже, многие эксперты слишком много читали об автономности рынка, тогда как в реальности перед нами пусть и пластичная, но управляемая структура, которая полностью зависит от тех или иных решений из Белого дома. Сегодня можно констатировать, что нефтяное эмбарго привело к целому ряду негативных последствий для российской экономики, хотя назвать всё это катастрофой пока не поворачивается язык. Очевидно, что результат не удовлетворяет американских политиков и их европейских ставленников, а значит налицо компромисс, который и будет формировать мировые нефтяные тенденции 2023 года.

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По данным Bloomberg, сегодня 1 баррель нефти сорта Urals давали 38 долларов, тогда как эталонная Brent продаётся за 78 долларов. Как видите, это намного ниже потолка цен, который установлен на отметке в 60 долларов за баррель российской нефти, ну а эксперты попробовали понять, в чём же причина подобных изменений. Начнём с того, что Минфин РФ утверждает, что средняя цена сорта Urals по итогам месяца составила 46.82 доллара, тогда как в бюджет на 2023 год заложены невероятные 70 долларов. Это значит, что при сохранении текущей стоимости российский бюджет потеряет немалые 50 миллиардов рублей. Расхождения в оценках огромны, ну а реальной стоимости мы пока не узнаем. Эксперты отмечают, что сегодня нет проблемы с дешёвой российской нефтью, поскольку главная сложность состоит в поиске покупателей. И вот тут и начинается самое интересное, ведь сегодня Россия вынуждена взять на себя дисконт за риски, которым себя подвергают те или иные бизнесмены.

Есть несколько схем, многие из которых ведут в Англию. Например, британская компания создаёт в Индии фирму-прокладку, которая закупает российскую нефть по выгодной цене. Российский танкер из Приморска отправляется в азиатский порт, но в итоге разгружается у берегов Англии. Правящие элите прекрасно осведомлены о происходящем, но предпочитают помалкивать, поскольку схема приносит реальную прибыль. А вот Россия оказывается в накладе, поскольку приходится делать спекулянтам скидки, а иначе эти ребята отказываются нефть покупать. Немалая часть нефти действительно напрямую поступает в Индию, где перерабатывается в мазут, но точных данных о том, сколько чёрного золота посредники гонят обратно в Европу под видом других брендов, в прессе нет. Похоже, масштабы огромны, а посредники требуют свой процент с каждого барреля. Кстати, в итоге за всё платят именно европейские потребители, которые наложили на Россию санкции и теперь вынуждены покупать дорогие энергоносители по завышенным ценам. Эксперты полагают, что к концу года можно будет наблюдать сокращение разницы в цене между российской и эталонной нефтью. Скорее всего, Urals не подорожает выше 50 долларов за баррель, тогда как Brent может ощутимо подешеветь и будет стоить в районе 60 долларов. Сегодня стоимость Brent называют спекулятивной, а значит снижение аппетитов нефтедобытчиков неминуемо.

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Ну а пока впору констатировать, что Россия будет решать экономические проблемы количеством. Так, только за последнюю неделю объёмы экспорта морским путём выросли на 30% и достигли 3.8 баррелей в сутки. Ничего подобного не было с апреля 2022 года, при этом только через Чёрное море проходит 47% суточного объёма. Предполагается, что частично рост может быть связан с похолоданием, поскольку декабрь выдался на редкость тёплым. Что до российской экономики, то одним из действенных способов решить проблемы с низкой стоимостью нефти на мировом рынке является снижение курса рубля. Почти 6 месяцев 2022 года национальная валюта держалась на уровне 60-к-1, но уже несколько недель не идёт ниже 70-к-1. Предполагается, что в случае ухудшения положения с экспортом нефти, курс рубля может опуститься от отметки 80-к-1, что частично решит нехватку бюджетных поступлений.