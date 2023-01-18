Счастливчику достался процессор с погнутыми контактами

Некоторые учёные приходят к выводу, что человечество деградирует. Кажется, что мы достигаем огромных успехов в науке и технике, вот только общий уровень интеллекта постоянно снижается. Предполагается, что виной всему спокойный образ жизни. Людям просто не нужно каждую секунду думать о выживании, поэтому мозг работает на так напряжённо, а попытки придумать очередной велосипед приходят в голову всё реже. Кто-то скажет, что сытая жизнь пришла в наш мир относительно недавно, но это не так, ведь тысячелетиями мы выполняли монотонную работу, получая за неё определённую сумму денег, которую можно было потратить на еду или развлечения. Сегодня денег стало больше, как и соблазнов, а умные гаджеты окружают нас со всех сторон. То, что раньше требовало усилий, в настоящее время решается по нажатию кнопки на смартфоне, а в случае чего всегда можно узнать ответ у помощника.

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Разница между поколениями заметна невооружённым взглядом, а некоторые вещи молодёжи просто недоступны. Никто не сказал, что это плохо, ведь в этом случае развиваются другие области мозга, а человек учится обрабатывать огромные объёмы информации, запоминая только то, что ему нужно здесь и сейчас. Словом, если бы данная история случилась 20 лет назад, то никто ничего бы и не заметил, но сегодня герой нашего материала чувствует себя настоящим профи, который ухватил удачу за хвост. Вначале сама история, а после личный опыт. По словам пользователя с ником bogertonn, ему посчастливилось купить процессор Ryzen 9 5900X всего за 3 доллара. Товар казался сомнительным, поскольку имел массу погнутых контактов. Проще говоря, ножки были сильно смяты. Судя по всему, бывший владелец был либо пьян, либо имел кривые руки, поскольку одной погнутой ножки ему показалось мало, и он решил вставить камень в слот материнской платы с усилием. История умалчивает, что случилось с платой, но сам камень лежал на Amazon.

История появилась на Reddit, где новый владелец 12-ядерного камня AMD рассказал о своём успехе. С его слов известно, что в итоге удалось при помощи подручных приспособлений вернуть процессор в рабочее состояние. Судя по изображению, ничего серьёзного не случилось, а ножки были слегка погнуты. Такое решается при помощи обычного пинцета, ну а bogertonn радуется своей изобретательности. С его слов известно, что несколько сломанных контактов он решил не восстанавливать. К счастью, последние отвечали за функцию аудио Azalia HD, поэтому не оказывали никакого влияния на общую производительность камня. Читатели Reddit высоко оценили навыки блогера, а некоторые называют его везунчиком, ведь шанс купить мощный процессор Ryzen 9 5900X за 3 доллара предоставляется не каждый день. Ну а мы приходим к выводу, что в Amazon даже не пытались восстановить повреждённый процессор, и вот здесь самое время для личного опыта.

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Дело в том, что много лет назад автор данного материала работал в магазине по продаже компьютеров. Чаще всего приходилось собирать системные блоки и устанавливать программное обеспечение, но иногда покупатели приносили на обмен старую технику. Не спрашивайте почему, но больше всех попадалось камней Athlon 64 (от 3200 до 5600) с согнутыми ножками. Иногда такие чудеса приносили с материнской платой или на ремонт. Так вот, восстановление ножек с помощью пинцета занимало несколько минут, но несколько раз приходилось припаивать новые контакты. В этом случае приходилось обращаться на оптовый склад, где были доступны запасные ножки в наборах. Но несколько раз встречались случаи, когда процессор неплохо работал и без ножки, если пользователь умудрялся точно вставить в пин кусочек проволоки. Словом, история занимательная, но нужно понимать, что парень с Reddit не совершил никакого чуда, поскольку даже не подумал о перепайке контактов. Может в домашних условиях сделать это и не просто, но даже сейчас за 5 долларов такое чудо готов сделать специалист в ближайшем сервисном центре по ремонту электроники.